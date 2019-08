VELIKI INTERVJU TVORCA RUKOMETNE BAJKE: Otkrio je istinu o uspjehu; ‘Rekao sam im to i na prvoj benzinskoj kupio im po pivu’

Prvi veliki intervju Davora Dominikovića nakon povijesnog uspjeha na U-21 SP-u

Čuli smo se s njim jučer. Bio je u autu, na putu. Zamolio je da se čujemo u srijedu i onako, u svom stilu, kazao kako bi on bio najsretniji kada bi potpisnik ovog teksta, a vjerojatno onda i ostali novinari, u prvi plan stavili “njegove dečke” koji su najzaslužniji za ovaj uspjeh…

“Ma, ja bih bio najsretniji kad bi razgovarali sa svima. Oni su bitniji nego ja”, iskreno i skromno, niti malo sebično, rekao nam je proslavljeni bivši rukometaš, sad izbornik U-21 Hrvatske i trener Sesveta Davor Dominiković, tvorac svjetskog srebra, kreator hrvatske rukometne bajke. Olimpijski i svjetski prvak kao igrač pokazao je da bi i kao izbornik mogao biti jednako uspješan. Od ove grupe momaka napravio je strašan kolektiv. Uvjerio ih da mogu poletjeti visoko u visine, ali samo ako to sami žele…

Igrači ga bespogovorno slušali

Dugo smo razgovarali s njim, da smo baš sve izbacili “na papir” vjerojatno bi nam trebalo dva dana. Davor je fenomenalan sugovornik, zanimljiv, a upravo tu svoju zanimljivost uspio je prebaciti i na igrače koji su ga slušali, zezali se s njim kad je za to bilo vrijeme, bez pogovorno ga slušali kad se “radilo”…

Kad je preuzeo reprezentaciju, još za vrijeme kad je bio Linin pomoćnik na klupi uoči početka SP-a u Danskoj i Njemačkoj u siječnju ove godine, znao je kakav biser ima u ruci, Trebalo ga je samo malo ispolirati. Imao je viziju, vjeru, želju i onaj metkovićanski rukometni nerv koji ti ne dozvoljava da budeš miran i koji ti ne da da budeš zadovoljan dugo istim stvarima, uspjehom, nego te tjera prema naprijed… Stalno naprijed, granice se moraju pomicati, ljestvica uvijek mora biti visoko. No, u svemu tome, složit ćete se, srce je ono što najviše izađe do izražaja. Srce je najbitnije. Primjerice, Josip Šarac bio je oslonac i u obrani i u napadu, a i ostali su momčadi na turniru su ga pratili srčanošću…

Srce je na kraju presudilo

Ma, koliko god ti bio dobar, kakvu god momčad imao oko sebe, trenere, suradnike, uzalud ti sve to ako nemaš srce. Srce je ono koje te tjera naprijed, srce je ono što te gura u visine, tamo gdje lete samo oni najveći. Kad smo razgovarali s Davorom, primjetili smo s koliko ljubavi i ponosa govori o svojim igračima. Pa, valjda nam je deset puta rekao kako je ponosan na sve igrače, kako su oni junaci, kako su oni najzaslužniji za srebro…

“Ma na sve, i rezervne i one koji su vukli. Svi oni su jedan mozaik u ovom uspjehu. Ponosan sam na njih, ponosan sam na takvu grupu igrača takvog karaktera”, kazat će Davor Dominiković koji je samo za Net.hr dao svoj prvi intervju nakon osvojenog svjetskog srebra u Španjolskoj. Pitanja je bilo pregršt, on je imao vremena… A kad Davor Dominiković ima vremena, e to se onda pretvara u jedan elaborat svega. Kad nam je počeo pričati, nije se zaustavljao… Vašeg novinara ostavio je u jednom trenutku bez teksta načinom na koji priča o svojim igračima i suradnicima, a najviše ga je impresionirao što niti u jednom trenutku nije dopuštao da se njega stavi u prvi plan. Iako, svi znamo koliko je izbornik važan u uspjehu. Pa, netko tko sve treba posložiti…

Isključenje u finalu

Počeli smo sa situacijom iz finala, kad je pred kraj utakmice dobio crveni, isključujući karton od sudaca. U drugom poluvremenu Hrvatska se tek u 55. minuti primakla na manje od četiri razlike kada je Jaganjac uspio pogoditi za 25-22. U sljedećem napadu jedan je francuski igrač evidentno igrao nogom, ali su suci ostali nijemi što je isprovociralo njegovu reakciju i zato je isključen. Francuzi su taj sudački poklon iskoristili za bijeg i konačno rješenje utakmice…

“Prvo sam došao do delegata i zamolio da mi daju dvije minute. ‘Please give me two minutes‘, kažem ja njima a ovi me gledaju u čudu, kao da sam lud. I ok, sjednem ja na klupu i kažem ‘e sad ćemo im je*ati mater. I onda smo počeli igrati. No, ipak se ovim putem želim ispričati još jednom hrvatskoj javnosti, bez obzira što se dogodilo i što je možda publika u tom trenutku bila na našoj strani, od koje sam dobio aplauz na izlazu.

Tako se ne ponaša izbornik, smatram kako treneri i stručni stožer moraju biti primjer ponašanja i u klubu i u reprezentaciji. Ispričao sam se i igračima. Prvo isključenje sam isprovocirao namjerno, drugo nisam, njega sam dobio. No, što je, tu je. Francuska je bila bolja, čestitam im na pobjedi. Dizali su se kroz turnir kako to oni inače čine. Dovođenje Prandija u drugom krugu samo je potvrda koliko su željeli ovo zlato. Dečki su bili tužni, bila je i pokoja suza, jer su osjetili da je moglo bolje”, kazao nam je u uvodu razgovora Davor Dominiković i vratio priču na početak. U medijima se pojavila informacija kako je Dominiković mladu hrvatsku rukometnu reprezentaciju preuzeo u ožujku. No, to nije točno…

‘Nisam reprezentaciju preuzeo u ožujku, nego još u prosincu prošle godine’

“Prvo, želim naglasiti kako nisam reprezentaciju preuzeo u ožujku, nego još u prosincu prošle godine kad sam još bio na klupi A reprezentacije uz Linu Červara. Kronološki, prvi put okupljeni smo bili u 12. mjesecu u Poreču 5 dana, od toga sam ja dva dana proveo s njima, a ostalo trener Đanković i ostatak stožera. Onda smo se drugi put okupili od 8. do 15. travnja u Poreču, igrali smo dvije prijateljske utakmice sa Španjolcima. U jednoj smo pobijedili, u jednoj izgubili. Nakon toga smo se 22. lipnja okupili u Delnicama, ali 1. srpnja u Sesvetama smo po prvi put bili u sastavu i situaciji da je bio i Martinović, Jaganjac, Šarac, Vekić i ostali… Na ovim dosadašnjim okupljanima, primjerice, bio je Martinović. Igrali su jednu utakmicu sa Španjolcima, a Vekić i Jaganjac nisu bili niti u 12. mjesecu s reprezentacijom…

Znači, tek 1. srpnja u Sesvetama počeo sam raditi s momčadi koja je kompletna nastupila na SP-u, 14. srpnja smo išli na put. Odigrali smo tri utakmice, dva puta smo izgubili od Slovenije, pobijedili smo tek Južnu Koreju. I onda sam im nakon utakmice u Sloveniji kazao da nije svaki poraz poraz. ‘Ako ćemo igrati na SP-u kao što smo igrali u ove dvije utakmice protiv Slovenije, čvrsto, borbeno, onda se imamo čemu nadati’, rekao sam im. ‘No, ako ćemo prezentirati zalaganje kao jučer u prvom poluvremenu, onda bolje da ne idemo nigdje nego da ostanemo kući. Žali novaca, vremena i svega u takvoj situaciji’.. Oni su to jako dobro shvatili. Samo su se pogledali, vidjelo se odmah kako moj glas dopire do njih. Na povratku iz Slovenije stali smo na prvoj benzinskoj i ja sam ih sve počastio s pivom. To je bio početak. To je bio, pa ja bih rekao, ključ svega što se kasnije dogodilo”, objašnjava nam Davor Dominiković i u jednom dahu nastavlja svoju priču:

‘Svi su zaslužni za ovaj uspjeh’

“Otišli smo na SP, znajući s kakvim igračima raspolažemo, kako sjajno karakternu grupu igrača imamo na raspolaganju. Uistinu, ne bih htio nikog posebno izdvajati. Svi su zaslužni za ovaj uspjeh. Naravno, netko više, a netko manje. No, ono što je mene pozitivno iznenadilo nije samo igračke naravi, znači njihove igračke kvalitete, nego i njihovo ponašanje. MVP prvenstva Ivan Martinović je pokazao kakav je domoljub i što mu reprezentacije znači, igrač da ne govorimo. Josip Šarac bio je sjajan na terenu i izvan njega, on je zajedno s Martinovićem bio taj koji je nekako u svlačionici držao tu grupu mladića, od kojih je bilo i onih koji nikad nisu do tad zaigrali izvan granica Hrvatske. Mileta je odigrao strašan turnir, bio je odličan na krilu i zasluženo završio u idealnoj sedmorci prvenstva.

Napravio sam vijeće igrača, znao sam da ću s tim pogoditi, i moji dečki između sebe su glasali tko će im biti kapetan. Većina se odlučila za Miličevića, dva glasa manje dobio je Martinović, a treći je bio Šarac. Tako sam ih nekako i posložio u svlačionici i pogodio. Znate, nisam htio da budu izloženi onoj staroj hrvatskoj boljki da kad ide, onda je euforija, onda je sve super, a u slučaju prve stramputice odmah ne valja, negativnosti… Oni su ipak mladi, htio sam da se fokusiraju da svoju igru i, prvenstveno, htio sam da uživaju u igri. Rekao sam im ‘izađite na teren i igrajte s osmijehom’. Samo to’. I onda ćete uspjeti’. Poslušali su me, počeli su letjeti i cepelini, a nismo se cepelina baš nadgledali na turniru od drugih reprezentacija, morate priznati. Niti u jednom trenutku nisam htio da budu pod pritiskom. Naravno, ne možeš ih maknuti sto posto od društvenih mreža, smartphonea, a sam time i medija… Ja sam im u šali znao reći ‘ajde instagramčići, facebokčići, maknite to malo u stranu da popričamo’…

Put do finala popločen s osam uzastopnih pobjeda

Isto tako, sve odluke na turniru koje sam donosio, donosio sam zajedno s trenerom Dinkom Đankovićem kojeg sam osobno htio u stožeru za ovo natjecanje. Također, tu su bili i kondicijski trener Danijel Brajković, fizoterapeut Željko Kercel, tehniko Zdravko Mirilović i Marko Markiš, trener golmana koji je dva dna aprije priprema odletio za Gumersbach, ali je bio čitavo vrijeme na vezi s nama i pripremao je videomaterijale za vratare, za analize”, kazao nam je Davor Dominiković i osvrnuo se na put do finala, na kojem je momčad zaredala s osam uzastopnih pobjeda. Hrvatska U-21 reprezentacija u skupini je pobijedila Portugal, Brazil, Mađarsku, Kosovo i Bahrain, u osmini finala Island, u četvrtfinalu Tunis, u polufinalu ponosno Portugal kojeg je Dominiković posebno nahvalio, a poraz, jedini na turniru, došao je u finalu od Francuske…

“Moram priznati da smo išli korak po korak, ali naša najbolja utakmica bila je protiv Islanda. Njihovog najboljeg igrača koji se do tad nazabijao golova kao na pokretnoj traci ostavili smo na nula golova. Odigrali smo tako pametno i zrelo, moćno, lepršavo i disciplinirano, kao da se radi o A selekciji a ne mladoj reprezentaciji. Pregazili smo ih”, rekao nam je Dominiković, s kojim nas je razgovor odveo na nekakve priče i pričice, očito zlih jezika, koje su se pojavile uoči prvenstva. Znate kako je to, imate trenera koji nisu zadovoljni što njihov igrač nije izabran u reprezentaciju, pa onda krenu pričati sve i svašta…

‘Bilo je nekih priča kako sam neke odluke donio krivo’

“Bilo je nekih priča kako sam neke odluke donio krivo, konkretno jedan trener je rekao, čuo sam to preko svojih poznanika i prijatelja, da bar ima 6, 7 boljih krila od Milete, pa što na turnir vodim Srnu? Svi smo vidjeli kako je spomenuti dvojac odigrao, odnosno kako je Srna odigrao tog prednjeg u obrani 5-1, ovo zadnje što je odigrao deset minuta, 5-1 obranu odigrao je odlično. Njega smo vodili najviše zbog te 5-1 obrane. Onda smo tijekom turnira trener Đanković i ja došli do zajedničkog zaključka da bi mogli probati s Vekićem na prednjem, jer do tada čovjek nikad nije u životu igrao. No, nama se to učinilo simpatično, ne simpatično nego jedno dobro riješenje. On nas je oduševio svojom pokretljivošću i ono što je odigrao par minuta u finalu, an prednjem, mi smo bili jako zadovoljni.

Niti jednu odluku nisam donio ishitreno, nismo donijeli ishitreno. Sve smo pomno izanalizirali. Tako je bilo situacija da nisam u reprezentaciju pozvao svog igrača u klubu, jer sam u tom trenutku vidio da ovaj drugi može više dati u, primjerice, u obrani. Znači, nema forisiranja nikog, samo onaj tko zaslužuje.

Nevjerojatno sam ponosan na ovu grupu igrača. Zajedno smo učili kako ići korak po korak, bilo je teških situacija u kojima smo zajedničkim snagama pokušavali doskočiti. Jedan Halil niti u jednom trenutku nije se požalio, nije pokazao nezadovoljstvo što sam najčešće utakmicu započinjao s Šarcom. U tom trenutki meni je Josip igrao sjajno, nisam ga mogao mijenjati, a znao sam kakav mi igrač sjedi na klupi”, s ponosom nam priča Dominiković i nastavlja:

‘Najveće iznenađenje na turniru mi je bio Filip Vistorop’

“On je znao ući u igru i u kratkom roku napraviti više dobrih stvari. Primjerice, govorili smo mu da više daje pas na krilo i pivota, a ne da samo šutira. On je to odmah usvojio i u kratkom vremenu napravio prevagu. Najveće iznenađenje na turniru mi je bio Filip Vistorop. Također bio htio izdvojiti golmana Ereša koji je branio sjajno”.

Kad smo tijekom razgovora spomenuli obranu i kako su dečki na turniru odigrali odličnu obranu, a imali su priliku usvajati i učiti od nekadašnjeg “ministra obrane”, Dominiković kao da se malo naljutio na nas, odmah nas je, u svom simpatičnom stilu, pozvao na red…

‘Nisam ja nikakav ministar obrane’

“Ispravak netočnog navoda. Odmah da se razumijemo i da riješimo ovo za sva vremena. Nisam ja nikakav ministar obrane. ‘Ministar obrane’ je jedan i jedini Denis Špoljarić. Znači, istina da je obrana bitna, najbitnija, ali moram vam sad otkriti istinu o tome. Znate, mi na turniru nismo uopće toliko pozornosti pridavali obrani nego napadu”, otkrio nam je Davor Dominiković tajnu s prvenstva i dodao:

“Da, naš je forte bio i napad, iako dobar napad ne ide bez dobre obrane. Naravo da smo radili i na obranu, nije da nismo, obrana je najbitnija… No, isto tako jednako smo puno pozornosti posvećivali i napadu. Čak smo mi u pripremama najviše radili obranu 5-1, koju na kraju uopće nismo niti koristili. Zašto? Rekli smo idemo probati sakriti maksimalno, jer smo se križali s drugom grupom gdje su bili Skandinavci. Dakle, Danci, Islanđani, tu su bili jedni Nijemci koji, doduše, nisu Skandinavci ali oni cijelo vrijeme igraju 6-0 i samo 6-0. Tradicionalno imaju problem na 5-1. Zato smo je htjeli sakriti. Na kraju smo mi protiv Islanda igrali fenomenalno tu 6-0 obranu da nije bilo potrebe ju igrati. Onda smo rekli idemo do kraja turnira, zato Srna nije puno niti igrao jer smo ga najviše vodili zbog toga.

Forsirali smo tih nekoliko akcija za koje sam znao da nam mogu puno dati. U Hrvatskoj često postoji dojam kao da se rukomet počeo igrati od 2003. godine? Nije, tako nisam niti ja ministar obrane, nazabijao sam se golova u karijeri, negdje oko 1000, toliko o ‘ministru obrane’. Evo, slobodno pitajte vašeg kolegu Dražena Pinevića jesam li napadački oriijentiran rukometaš, on zna… Šalu na stranu, posebno me veseli što smo u napadu odigrali dobro”.

Dominikovićevi govori i time-outi za pamćenje

Posebno su nas na turniru oduševili Dominikovićevi govori. Kako su sad kamera i mikrofon vrlo blizu trenerima i igračima za vrijeme time-outa, tako su se čuli dogovori Dominikovića i Đankovića s igračima. Pa je tako njegova izjava Hilalu Jaganjcu, odnosno eksplozija da ga “podere”, postala hit, a još uvijek se smijemo na izjavu koja je bila upućena Filipu Visteropu: ‘Nije ti ovo turnir veterana u Omišu. Ja te stavim unutra da ubrzaš igru, a ti je usporiš’. Kad smo mu to spomenuli, samo se nasmijao…

GENIJALNI DOMINIKOVIĆ IMA PROVALU GODINE: Igrač mu je radio krive stvari u utakmici; pozvao je time-out i onda mu je to rekao

‘Nisam se trudio biti duhovit’

“Nisam se trudio biti duhovit, sve je to bilo onako emotivno, ljudski, iz srca… Moram pohvaliti još jednom sve koji su sudjelovali u ovom uspjehu. Od stručnog stožera, preko igrača do HRS-a. Time outi su postali posebna priča. Odmah se želim ispričati na jednoj psovki koja se čule za vrijeme prijenosa. Dogovorili smo se kako na klupi neće biti psovanja i tako je i bilo, dok ja evo nisam ispalio. Nadam se kako mi javnost ne zamjera nikakve ružne riječi”, po tko zna koji put se tijekom razgovora s nama ispričao Davor Dominiković hrvatskoj javnosti, iako nema, ruku na srce, zbog čega se ikome ispričavati… Da, i u tom se može vidjeti njegova ljudska veličina, ali i skromnost te poniznost koju posjeduje.

‘U zadnja 72 sata do povratka u Zagreb sedam i pol sati sam spavao, ali isplatilo se’

“U nedjelju rano ujutro prije finala s Francuskom, pogledao sam na sat, vidio sam kako je 5 i 40. Kad sam se probudio, rekao sam Đanku da više ne znam što sam tipkao sinoć gledajući utakmicu Francuske i Egipta, da se samo nadam da je sve to ok. U zadnja 72 sata do povratka u Zagreb sedam i pol sati sam spavao, ali isplatilo se.

Osmijeh na licu na kraju balade ono je što veseli. Rekao sam im nakon utakmice – niste izgubili zlato, osvojili ste srebro i morate tako razmišljati i na to gledati. Čitavo vrijeme analizirali smo protivnike, skroz smo bili u tome, posvećenost je bila na iznimno visokom niovu. Stoga, ja se mogu mirno pogledati u ogledalo i mirne savjesti kazati kako sam sve odluke donio pošteno. No, nema ti ništa od analiza ako ti nemaš uzornu i karakternu grupu igrača. Mi smo imali i jako se ponosim na njih. Pokazali su kako se bori za svoju zemlju. Svojim igračima, istinskim junacima, želim još jednom zahvaliti i zaželjeti im sreću. Čudesni su”, zaključio je Davor Dominiković.