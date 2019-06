VARDAR JE NOVI PRVAK EUROPE: Čupić i Karačić slavili u finalu protiv Štrlekovog Veszprema

Vardaru je ovo drugi naslov prvaka u tri godine

Makedonski rukometni klub vardar osvojio je rukometnu Ligu prvaka. U finalu su svladali mađarski Veszprem rezultatom 27:24. Igor Karačić i Ivan Čupić hrvatski su predstavnici koji se mogu pohvaliti naslovom prvaka, dok se na gubitničkoj strani u finalu našao još jedan naš reprezentativac Manuel Štrlek.

Vardaru je ovo drugi naslov prvaka u tri godine, a stigao je u vrijeme kada Vardar koji smo dosad poznavali polako nestaje zbog toga jer će mu u sljedećoj sezoni izostati dosadašnja financijska potpora.

Iako se njihov ulazak u finale nakon izbacivanja Barcleone u polufinalu protumačio kao iznenađenje, u finalu je makedonska momčad pokazala da je dostojna naslova prvaka Europe. Kroz cijelu utakmicu nije mogla mađarska momčad nikako preći u vodstvo, a za to se prije svih pobrinuo Moraes koji je odigrao odličnu utakmicu. Završio je sa šest golova i kad je on bio na terenu Vardar je izgledao nezaustavljivo.

Nesalomljivi Karaćić

Nekadašnji hrvatski reprezentativac Ivan Čupić završio je utakmicu kao drugi strijelac Vardara s pet pogodaka, ali je u samoj završnici pokazao hladnokrvnost te jednim pogotkom iz igre i jednim sedmercem zapečatio sudbinu Veszprema. Igor Karačić zabio je tri gola, no on je igrao na rubu svojih mogućnosti jer se borio s bolesti koja ga ovih dana nije puštala. Uz sve to, u subotu je iznesen s terena jer ga je boljelo koljeno zbog kojeg je njegov nastup bio upitan. Nije mu bilo premca u organizaciji igre jer je upisao pet asistencija, najviše od svih igrača Vardara.

U gubitničkoj momčadi u ofenzivi je prednjačio Kentin Mahe koji je zabio šest pogodaka, dok Manuel Štrlek nije nastupio u finalu.

U drugoj, utješnoj utakmici ovog Final Foura Barcelona je u raspucanoj utakmici s 40:35 svladala Kielce za koje je Luka Cindrić zabio tri pogotka te upisao tri asistencije.