ŠVICARSKA – HRVATSKA 28:33: Ok, pobijedili smo, ali jednu jednostavnu stvar u ovoj utakmici naši rukometaši nikako nisu uspijeli shvatiti

ŠVICARSKA – HRVATSKA 28:33 (13:17)

Hrvatska je vodila cijelu utakmicu u Švicarskoj i zasluženo došla do četvrte pobjede u skupini rezultatom 33:28. Euro je osiguran već ranije, a u posljednjoj utakmici kvalifikacija 16. lipnja u Poreču dočekujemo Belgiju. I ovako ozljedama prorijeđena Hrvatska u srijedu je navečer oduševila u Zugu protiv jedne ozbiljne reprezentacije, kao što je Švicarska.

Červar bez bitnih igrača

Premda je izbornik Lino Červar bio bez nekoliko izuzetno važnih i jakih igrača, od Luke Cindrića, Igora Karačića, Marina Šege, pa Domagoja Pavlovića i Marina Marića, Hrvatska je vrlo odlučno počela susret u Zugu. Na vratima je bio Filip Ivić. Krilne pozicije pripale su Manuelu Štrleku i Josipu Božiću – Pavletiću. Na crti se nalazio Željko Musa, a s vanjskih pozicija prijetili su Marko Mamić, Domagoj Duvnjak i Luka Stepančić. Hrvatska je imala čak 72 posto realizacije napada. Sa devet metara zabila je 12 pogodaka, a Luka Stepančić i Marko Mamić su zajedno postigli 14 pogodaka.

U nedjelju protiv Belgije

U nedjelju u Poreču igramo protiv Belgije, nadamo se kako ćemo i u toj utakmici pokazati da možemo odigrati dobro i u ne baš idealnoj situaciji. U ovoj, međutim, u prvom smo dijelu griješili, ali smo se sredili i počeli gaziti Švicarce. Dobro smo prebrodili krizu u igri bez Željka Muse koji je gulio dvije minute, na odmor otišli s prednošću od +4 (17:13), a onda početkom drugog dijela Švicarci su došli na -3.

Ruben je klasični šuter, ne asistent

Međutim, Kauboji su na Duvnjakovu i Stepančićevu klasu, te zatvorenom roletom fantastičnog Mateja Ašanina na golu, otišli do još jedne pobjede u grupi s kojom na prvom mjestu dočekuju ždrijeb. No, jednu stvar u ovoj utakmici nikako nisu naši rukometaši mogli shvatiti. A to je da je Ruben klasični šuter, ne asistent, i da je poželjno koji put izaći na njega, pa makar bio na deset metara. Što se tiče Schmidta, čovjek nam je trpao nemilice… S 15 pogodaka Andy Schmid bio je daleko najbolji u redovima domaćina. Fantastičan u drugom poluvremenu na vratima Hrvatske bio je Ašanin s devet obrana.

Rezime: Nije bilo idealno, ali i ovako oslabljeni smo pokazali da možemo odigrati ozbiljnu utakmicu protiv dobre reprezentacije, a uz to smo dobili saznanje da imamo širinu. Ašanin je sjajno obranio, Šipić odigrao maestralno, imamo širinu za budućnost i to je bitno.

UŽIVO:

GOTOVA JE UTAKMICA:

59.30 – Ašanin je fantastično obranio, Šipić odigrao maestralno, imamo širinu za budućnost.

54′ – Schmidt je zabio novi gol. Kako čovjek trpa.

51′ – Ašanin je spustio roletu na golu Kauboja, pred prvim smo osiguranim mjestom u grupi uoči ždrijeba.

46′ – Na Duvnjakovu klasu vraćamo se na +5 (21.26). Stepančić i Dule zabili su 6 golova, Šipić 5.

45′ – Kako Šipić igra, ma ne smetaju mu igrači na leđima, pokraj, uz njega, čovjek se namjesti i zabije.

41′ – Šipić je iz teške pozicije zabio za +5 (19:24). Od kud je sad to išćupao Šipić, bravo. Zovi, samo zovi, odzvanja “Bossard Arenom”. Razbranili smo Portnera, sad je na sedam obrana. To nije dobro…

40′ – Mandić je zabio u situaciji kad je Švicarska bila nadomak -2.

39′ – Imamo u ovim trenucima igrača više, ali opet Rubin zabija. Ne da se Švicarska, 19:22.

38′ – Švicarci igraju flastera na Duvnjaku. I nismo sad zabili, Portner je obranio pokušaj Hrvatske.

36′ – Malo se mučimo u ovim trenucima. Evo akcije, bravo, Mandić je dobro pratio i otpadak je pretvorio u sedam metara. Šola kaže da se patimo u napadu zato što je Duvnjak otišao na lijevog vanjskog. “Mamić i Stepančić bi u toj situaciji trebali graditi igru, a to nije dobro. Oni igraju na dubinu sad”, kaže Vlado Šola.

35′ – Dolaze Švicarci na -3.

31′ – Počeo je nastavak.

30′ – Gotovo je prvo poluvrijeme

28′ – Novak je ostao sam, ali bio je i prijestup pa nema gola. “Kontroliramo rezultat, utišali smo publiku na neki način, i to je dobro”, kazao je proslavljeni bivši golman, sad sukomentator Vlado Šola, u izravnom prijenosu na RTL Televiziji.

27′ – No, jeftino smo opet dobili gol. Znači, odmah su izveli, bacili u kontru i zabili. Izgubili smo vremena na proslavu, nismo bili ni skoncetrirani. Dobro smo prebrodili krizu s igračem manje, odnosno bez Muse.

26′ – Kauboji igraju sad dobro, iako su Švicarci zabili na našu lošu obranu. No, Mamić je uzvratio.

22′ – 7 na 6 sad igraju Švicarci. To su jako dobro igrali u Osijeku. No, nije im prošlo. Evo nam šansa za prvo vodstvo od +3.

21‘ – Schmidt opet zabija, kako je to sad prošlo pored Ivića.

20′ – Opet Rubin, opet nitko na njega ne izlazi. Dakle, naši moraju shvatiti, što prije, da Ruben nije asistent nego klasični šuter i da se ne smiju bojati izaći na njega na 12 metara od gola. To naši što prije trebaju shvatiti.

19′ – Stepančića i Mamića križanjima treba dovoditi u poziciju za šut.

18′ – Josip Božić je bio miran na crti, ali kakva je to bila asistencija Duvnjaka. Ma, fenomenalno…

15′ – Stepančić na crtu za Šimića i 7:7.

14′ – Rubin se diže i zabija. On je i u Osijeku pokazao da je dobar šuter. Na njega moramo izlaziti. “Rekli smo kako samo on može pucati i kako na njega moramo izlaziti”, kazao je svojim igračima izbornik Lino Červar za vrijeme minute odmora.

14′ – Duvnjak odgovara Schmidtu i zabija svoj 4 pogodak. Filip Ivić na golu omogućio je to.

12′ – Schmidt nam stvara velike probleme, on je ta osoba u reprezentaciji Švicarske koja vuće svoju momčad.

11‘ – Dosta igramo na individualnost Duvnjaka, nije dobro to što promašujemo čiste situacije. Evo, bude se i hrvatski navijači u “Bossard Areni”. Ponovno smo bili brzopleti. Prodajemo lopte, igramo lošu obranu, nudimo priliku Švicarcima.

8′ – Za sada se igra gol za gol. Hrvatska povede, Švicarci brzo izjednače, ali brzo će se to promijeniti. Netko će popustiti u svemu tome.

6′ – Musa ne koristi sto postotnu situaciju za +2. Šteta…

5′ – Hrvatska je solidno otvorila utakmicu. Malo obrana još nije dobra, ali ugrijat će se naši rukometaši. Švicarci su motivirani. Duvnjak s dva vezana pogotka donosi Kaubojima prednost 2:3.

