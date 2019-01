HRVATSKA – JAPAN 35-27: Kauboji s lakoćom pomeli Japan i došli do uvjerljive druge pobjede

Hrvatska rukometna reprezentacija u Münchenu protiv Japana odigrala susret 2. kola Svjetskog prvenstva

Hrvatski rukometaši ostvarili su očekivano uvjerljivu pobjedu protiv reprezentacije Japana svladavši je sa 35-27 (18-13) u utakmici 2. kola skupine B Svjetskog prvenstva, odigranoj u nedjelju u Olimpijskoj dvorani u Muenchenu.

Najbolji strijelac i igrač naše reprezentacije bio je Zlatko Horvat koji je postigao osam pogodaka. Pet golova zabio je Luka Stepančić, a po četiri Igor Karačić, Manuel Štrlek i David Mandić. I vratari su bili na visini zadatka te odigrali važnu ulogu u uvjerljivoj pobjedi. U prvom poluvremenu je Marin Šego obranio devet udaraca, a u nastavku je Ivan Stevanović imao 12 obrana. Strijelce Japana sa šest golova predvodio je Tokuda.

Japancima nije pomogla ni igra bez vratara

Hrvatska je na ljestvici na drugom mjestu sa četiri boda, koliko ima i prvoplasirana Makedonija koja je u nedjelju sa 28-23 nadigrala Bahrein. Španjolci imaju dva boda uz utakmicu manje koju će odigrati protiv Islanda. Bez bodova su Island, Japan i Bahrein.

Već u početku dvoboja naši su rukometaši dali do znanja da su Japance shvatili ozbiljno te su u prvih deset minuta utakmice stvorili šest pogodaka prednosti (7-1). Obrana je funkcionirala odlično, a pogreške japanskih rukometaša su izabranici Line Červara nepogrešivo kažnjavali. Horvat je zabijao s krila i sa sedam metara, Štrlek realizirao kontranapade, Stepančić i Vranković izvana, a Duvnjak i preko cijelog terena, kad su Japanci pokušali igrali bez vratara.

Lino Červar uspio sačuvati glavne igrače

Izabranici Islanđanina Dagura Sigurdssona iskoristili su malo opuštanje naših rukometaša u sljedećih pet minuta i sveli svoj zaostatak na tri gola (9-6). No, kriza Hrvatske je kratko trajala pa je već u 24. minuti naša reprezentacija došla do najveće prednosti u prvom poluvremenu (14-7). Do kraja prvog dijela Japan je uspio smanjiti zaostatak na pet pogodaka.

Deset minuta igre u drugom dijelu bilo je potrebno hrvatskoj reprezentaciji da prvi put na utakmici dođe do dvoznamenkaste prednosti (24-14), zahvaljujući seriji 6-0. Od tada pa do kraja utakmice prednost naših rukometaša se uglavnom kretala od devet do 11 pogodaka, a završilo je na plus osam 35-27.

Važno je što je Lino Červar u ovom dvoboju uspio raspodijeliti minutažu na sve igrače, jer već u ponedjeljak, od 18 sati, našu reprezentaciju čeka vrlo važan dvoboj s Makedonijom, u kojoj pobjeda najvjerojatnije znači plasman i prva dva boda za drugi krug natjecanja.

HRVATSKA – JAPAN 35-27 (18-13)

HRVATSKA: Šego, Stevanović; Duvnjak 3, Stepančić 5, Vida, Horvat 8 (1), Karačić 4, Blažević, Štrlek 4 (-), Musa 1, Cindrić, Mandić 4, Kozina, Vranković 2, Šipić 1, Bičanić 3

JAPAN: Kai, Kubo; Miyazaki, Kasahara 1, Baig, Narita 1, Tokuda 6 (3), Watanabe 3, Doi 3, Shida 2, Motoki 1, Tamakawa 1, Okamoto 1, Yoshino 3, Agaire 3, Kadoyama 1

Sedmerci: Hrvatska 6 (4), Japan 4 (3)

Isključenja: Hrvatska – 4 minute, Japan – 4 minute

35-27 – Japan postiže posljednji pogodak na utakmici.

35-26 – Doi postiže pogodak za Japan.

35-25 – Igor Karačić zabija pogodak.

34-25 – Japanci smanjuju na minus devet.

34-24 – Japan postiže pogodak.

34-23 – Bičanić postiže novi pogodak, Hrvatska ima +11.

33-23 – Mandić vraća na 10 razlike.

32-23 – Yoshino smanjuje zaostatak Japana.

32-21 – Vranković postiže pogodak.

31-21 – Bičanić vraća na deset razlike.

29-21 – Mini serija Japana, dolaze na -8.

29-20 – Drugi uzastopni pogodak Japana.

29-19 – Brza kontra i pogodak Japana.

29-18 – David Mandić iz sedmerca podiže na +11.

28-18 – Vranković vraća na 10 razlike.

27-18 – Tokuda pogađa za Japan.

27-17 – Prvi pogodak Muse za Hrvatsku.

26-17 – Agarie pogađa izvana.

26-16 – Štrlek podiže na 10 razlike.

25-16 – Luka Stepančić pogađa.

24-16 – Agarie pogađa i smanjuje na osam razlike za Hrvatsku.

24-15 – Tokuda iz sedmerca pogađa za Japan.

24-14 – Prednost se popela na 10 razlike.

23-14 – Kauboji odlaze na +9.

22-14 – Domagoj Duvnjak ponovo pogađa i Hrvatska ima osam pogodaka prednosti.

21-14 – Štrlek povečava prednost na sedam pogodaka razlike.

20-14 – Hrvatska nakon pogotka Duvnjaka ide na šest razlike

19-14 – Horvat iz sedmerca postiže pogodak za pet razlike.

18-14 – Japan postiže prvi pogodak u drugom poluvremenu.

18-13 – Tokuda iz sedmerca postiže pogodak. Na poluvrijeme se ide sa +5 Hrvatske.

18-12 – Povezali smo dva pogotka i odlazimo na pet razlike.

16-12 – Japan dolazi na četiri pogotka zaostatka.

16-11 – Watanabe smanjuje na pet razlike.

16-10 – Zlatko Horvat sjajnim lobom povećava na +6.

15-10 – Ide se gol za gol, Hrvatska i dalje ima +5.

14-9 – Još jedan pogodak Japana.

14-8 – Okamoto postiže pogodak za Japan.

14-7 – Igor Karačić postiže pogodak za +7.

13-7 – Zlatko Horvat iz kontranapada postiže pogodak za šest razlike.

12-7 – Karačić postiže pogodak.

11-7 – Lijepa akcija Japana koji smanjuje na četiri razlike.

11-6 – Još jedan pogodak Stepančića.

10-6 – Luka Stepančić vraća na četiri razlike.

9-6 – Tokuda postiže još jedan pogodak, Japan je nanizao tri zaredom.

9-5 – Tokuda iz sedmerca smanjuje zaostatak na četiri razlike.

9-4 – Shida postiže pogodak za Japan.

9-3 – Horvat postiže pogodak u praznu mrežu.

8-3 – Horvat povećava na pet razlike.

7-3 – Japan postiže još jedan pogodak.

7-2 – Shida postiže pogodak za Japan.

7-1 – Domagoj Duvnjak postiže sa svoje polovice pogodak u praznu mrežu.

6-1 – Još jedna kontra, još jedan pogodak Manuela Štrleka.

5-1 – Štrlek iz brze kontre postiže četvrti uzastopni pogodak za Hrvatsku.

4-1 – Vranković postiže pogodak.

3-1 – Stepančić dovodi Hrvatsku na dva pogotka prednosti.

2-1 – Horvat iz sedmerca vraća Hrvatsku na +1.

1-1 – Japan ekspresno izjednačava.

1-0 – Horvat postiže prvi pogodak na susretu.

0-0 – Počela je utakmica u Munchenu.