UŽIVO OD 16 SATI, HRVATSKA IGRA KLJUČNU UTAKMICU EURA: Kauboji za drugi krug moraju svladati izuzetno neugodnu Bjelorusiju

Popularni Kauboji sada nastavljaju svoj put i to protiv vrlo neugodne Bjelorusije

Hrvatska muška rukometna reprezentacija u Grazu je uspješno započela svoj nastup na Euru, koje se od 9. do 26. siječnja održava u Austriji, Norveškoj i Švedskoj i to uvjerljivom i visokom pobjedom protiv Crne Gore. Popularni Kauboji sada nastavljaju svoj put i to protiv vrlo neugodne Bjelorusije. Utakmicu ćete moći pratiti UŽIVO putem TV ekrana na kanalima RTL-a koji uključuju televizijske programe RTL i RTL 2 te digitalnu platformu RTLplay, a moći ćete pratiti i na portalima Net.hr, RTL.hr te Sportnet. Utakmica s Bjelorusijom na rasporedu je u subotu u 16 sati, a na RTL-u će se uoči utakmice, od 15 sati, emitirati emsiija ‘Vrijeme je za rukomet’, u kojoj stručne komentare daju Petar Metličić i Drago Vuković, dok ćete nakon utakmice moći pogledajti završnu analizu.

EURO 2020.; NATJECANJE PO SKUPINAMA, 2. KRUG, 16:00, Messe Congress Graz

12:10 – U nastavku donosimo analizu Bjelorusa u režiji Petra Metličića i Drage Vukovića.

12:00 – “Ja sam rekao još prije prvenstva da su Bjelorusi najjači u grupi poslije nas i da mogu daleko dogurati ako malo više vjeruju u sebe i svoje kvalitete”, rekao nam je Pešić koji je istaknuo i odakle stižu najveće opasnosti po naš gol. Detaljnju analizu Bjelorusa pročitajte u poveznici ispod.

HRVAT JE NAJVEĆA ZVIJEZDA BJELORUSKOG RUKOMETA: Otkrio nam je što nas čeka protiv Bjelorusa, ali i što pod hitno moramo popraviti

11:50 – U razgovoru za naš portal bivši izbornik Slavko Goluža označio je Marina Marića kao jednog od najvažnijih igrača. “Marić je bio izvrstan i utakmica je, između ostalog, i zbog njega bila prelomljena. Ono što mi je bilo drago vidjeti u zadnjih 10 minuta, mislim da u ovoj utakmici, osim pobjede, nije bio važan rezultat, odnosno s koliko ćemo ih pobijediti. Važno je bilo da svi igraju. Na kraju su i Matanović i Hrstić dobili minutažu. Imali smo jednu širinu, da ti mladi momci osjete atmosferu, da osjete igru na jednom velikom reprezentativnom natjecanju. Po meni, bilo je sve po planu”, objašnjava nam Slavko Goluža.

Cijeli intervju pročitajte OVDJE.

11:40 – Vratari su nam dobro raspoloženi i to je važno!

11:30 – Očekuju se pune tribine u Grazu…