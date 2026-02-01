Hrvatski rukometaši prije povratka kući izlaze pred novinare: Pratite njihove izjave uživo

Hrvatski rukometaši spremaju se za povratak u Hrvatsku, no prije polaska iz Danske obratit će se javnosti na zračnoj luci Billund.

Kako doznajemo, izjave će dati kapetan hrvatske reprezentacije Ivan Martinović te predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza Tomislav Grahovac, a tema će biti konačna odluka vezana uz organizaciju dočeka hrvatskih rukometaša.

U nastavku donosimo što su poručili i kakva je završna odluka.

Uskoro opširnije...