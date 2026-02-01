FREEMAIL
U SJENI VELIKE DRAME /

Hrvatski rukometaši prije povratka kući izlaze pred novinare: Pratite njihove izjave uživo

Foto: Petter Arvidson/bildbyrĹn/shutterstock Editorial/profimedia

U zračnoj luci Billund hrvatski rukometaši dati će izjavu za novinare, pratite uživo dešavanja iz Danske...

1.2.2026.
22:40
Sportski.net
Petter Arvidson/bildbyrĹn/shutterstock Editorial/profimedia
Hrvatski rukometaši spremaju se za povratak u Hrvatsku, no prije polaska iz Danske obratit će se javnosti na zračnoj luci Billund. 

Kako doznajemo, izjave će dati kapetan hrvatske reprezentacije Ivan Martinović te predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza Tomislav Grahovac, a tema će biti konačna odluka vezana uz organizaciju dočeka hrvatskih rukometaša.

U nastavku donosimo što su poručili i kakva je završna odluka.

Uskoro opširnije...

Hrvatska Rukometna ReprezentacijaHrsIzjava Za MedijeHrvatskaDanskaIvan MartinovićTomislav Grahovac
