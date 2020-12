UŽIVO, HRVATSKA – NORVEŠKA: Utakmica vrijedna povijesti našeg reprezentativnog ženskog rukometa; Djevojke, čitava nacija je uz vas

Od 18 i 15 fantastična hrvatska ženska rukometna reprezentacija igra petu utakmicu na Euru u Danskoj protiv jake Norveške, inače, neporažene ekipe isto kao i Hrvatska na turniru. Pobjeda bi naše djevojke odvela u polufinale. Tekstualni prijenos utakmice UŽIVO pratite na portalu Net.hr

UŽIVO:

Europsko rukometno prvenstvo za žene; Drugi krug natjecanja – skupina 2: Danska (Kolding)

HRVATSKA – NORVEŠKA 0:0

Čudesne hrvatske rukometašice imaju priliku ispisati povijesni rezultat. Dosad na turniru imaju četiri pobjede u četiri odigrana susreta, i samo ih jedan dobar rezultat, pobjeda, dijeli od potvrde polufinala, povijesnog rezultata za hrvatski ženski reprezentativni rukomet.

‘Vjerujemo u polufinale’

Jučer navečer smo se čuli s Valentinom Blažević, MVP igračicom protiv Rumunjske sa 7 golova, koja nam se javila nakon treninga. Cure su spremne, fokusirane i vesele uoči onog što slijedi, a to je pakleni obračun s Norvežankama, što će biti za njih najteža utakmica na turniru.

“Vjerujemo u to, vjerujemo u polufinale. Sad je to drugačija priča, naredali smo s pobjedama. No, mi gledamo da idemo iz utakmice u utakmicu, da ne bi bilo nismo znali. Čvrsto s obje noge stojimo na zemlji. I protiv Norveške i protiv Njemačke ćemo ići na pobjedu. I htjela bi ovim putem zahvaliti svim našim navijačima, svima koji nas bodre u domovini, čitavoj Hrvatskoj na nevjerojatnoj podršci koju dobivamo i drago nam je što ih uveseljavamo. Ljudi, nama to jako puno znači. I nadamo se da ćete svi biti uz nas i dalje”, rekla nam je Valentina Blažević.