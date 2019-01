Hrvatska rukometna reprezentacija izborila je kvalifikacije za OI 2020. u Tokiju. Sjajni Šego i Horvat, te Linino tajno oružje, 21-godišnji David Mandić uz pomoć Vrankovića i Muse, obilježili su povijesnu pobjedu nad Francuskom u srijedu navečer u Koelnu

3. KOLO, SKUPINA I, 18.00, LANXESS ARENA, KOLN

HRVATSKA – FRANCUSKA 23-20

Znao je Lino, jako dobro je znao zašto je na popis putnika za SP uvrstio i Davida Mandića. Jedan od najtalentiranijih hrvatskih rukometaša briljirao je protiv Francuza u drugom poluvremenu, zabivši četiri ekspresna gola i u potpunosti iznenadivši Tricolore svojom brzinom u tranziciji. Jakov Vranković puno je pomogao u obrani, bio je pravi ratnik i zabio neke od bitnih golova…

Pogledaj fotogaleriju

Osigurali treću poziciju u grupi

Hrvatski rukometaši pobijedili su Francusku sa 23-20 (11-11) u posljednjem dvoboju grupne faze odigranom u srijedu u Koelnu. Naša je reprezentacija tako osigurala treću poziciju u skupini I, koja joj donosi utakmicu za peto mjesto.

Bila je to noć za pamćenje za hrvatski rukomet, iako je očigledno da Francuzi nisu igrali do kraja. Za njih ovaj susret nije bio bitan.

LINO SIPAO ŽUČ KAO NIKAD PRIJE: ‘On me ponizio kao da sam pseto. Uživa me uništiti. Neka svi znaju što mi se radi…’

DINART PRIZNAO: ‘Ovo nije bila naša večer. Hrvatska je pobijedila iz dva očita razloga’

Također, izbornik Francuske Didier Dinart nije utakmicu započeo sa svojim najjačim sastavom. No, to ne umanjuje ovu hrvatsku pobjedu do koje smo došli jakom obranom i brzom tranzicijom, uz sjajnog Marina Šegu, službeno i igrača ove utakmice.

TRENUTAK KAD JE HRVATSKA OSIGURALA POBJEDU: Nakon ovih maestralnih poteza naših junaka Francuzi su pali u očaj

Naša reprezentacija je većim dijelom utakmice bila u vodstvu, a iz dobre obrane u drugom poluvremenu hrvatski su rukometaši kontranapadima došli do prednosti od četiri pogotka (20-16) u 50. minuti i imala napad za +5. Francuzi su se približili na dva gola zaostatka, ali je naša reprezentacija izdržala i svladala ugledno rukometno ime.

BIVŠI IZBORNIK O SUROVOJ STVARNOSTI HRVATSKOG RUKOMETA: ‘Sve sam to već prošao, ali sve dolazi na svoje. Najviše mi je žao igrača’

Marin Šego skupio deset obrana, Horvat zabio sedam golova

Hrvatsku su predvodili odlični vratar Marin Šego sa 10 obrana i Zlatko Horvat koji je sa sedam pogodaka bio najbolji strijelac. Četiri pogotka postigao je Mandić, a tri Vranković.

Hrvatska je ovom pobjedom osigurala treće mjesto u skupini i plasman u kvalifikacije za Olimpijske igre u Tokiju, bez obzira na ishod posljednje utakmice u skupini, u kojoj se sastaju Njemačka i Španjolska.

Naša će reprezentacija igrati za peto mjesto protiv treće reprezentacije iz skupine II u subotu, 26. siječnja, s početkom u 20.30 sati u danskom Herningu.

UŽIVO:

GOTOVA JE UTAKMICA

56′ – Mandić traži predah jer je dobio jedan udarac, ulazi Štrlek i zabija za 22-19.

53′ – Šego je obranio još jedan zicer, ali ovaj je jako bitan, ovo je jako bitna obrana kod 20-17 sedam i pol minuta prije kraja.

Pogledaj fotogaleriju

52′ – Nismo uspjeli otići na +5, Karačić je pucao pokraj francuskih vrata, a Francuska nas je kaznila novim golom iz sedmerca. Kakva šteta!

48′ – Evo nas na +3! Opet smo igrali 7 na 6 u obrani, probio se Vranković i lobom pogodio iznad Gerarda! Ukrali smo loptu u obrani i Mandić je pogodio za velikih tri razlike, ukupno svoj 4 gol. Ma bravo i Marine na golu, ne može mu zabiti ni veliki Guigou! Igramo odličnu obranu.

45‘ – David Mandić, 21-godišnji hrvatski talentiramni rukometaš i tajno Linino oružje, zabija iz kontre svoj treći gol na susretu.

38′ – Mandić iz kontre zabija za 14-13 Kauboja. Nakon toga Tricolori gube loptu, a Mandić još jednom trči sam u napad i mirno postiže svoj drugi gol u jednoj minuti. No, ubrzo je s crte smanjio Fabregas.

Pogledaj fotogaleriju

36′ – Karačić zabija svoj 17 gol na turniru.

35′ – Blokiran je Vranković, a Francuska ima novi napad u kojem je zaradila sedmerac. Na gol je stao Ivan Stevanović, ali nije uspio obraniti udarac Richardsona i Francuska je u vodstvu 13-12.

33′ – Lagarde se digao i zabio gol, a suci se nisu mogli dogovoriti jesmo li zaslužili i dodatne dvije minute. Ipak, na kraju je mladi David Mandić ostao na terenu, ali nismo uspjeli zabiti za novo vodstvo. Šteta!

31′ – Šego je odlično skinuo udarac Mahéa i imamo priliku doći u prednost. Na crti je Marin Šipić, a Karačić, Duvnjak i Vranković na vanjskim i Horvat te Mandić na krilima naš su sastav na početku drugg poluvremena. Odlični Šipić izborio je sedmerac kojeg je zabio Zlatko Horvat.

31′ – Počeo je drugi dio utakmice. Ajmo hrabro i dalje!

30′ – GOTOVO JE PRVO POLUVRIJEME: Vrlo dobar prvi dio naših rukometaša. Igramo dobru obranu, maštovito i brzo u napadu. Horvat je zabio 5 golova iz 5 šuteva, tu je i Željko Musa s dva gola i odlično odrađenim poslom na crti, Jakov Vranković priključio im se s dva gola, Štrlek i Karačić sa po jedan. Šego ima 6 obrana i 35 % obrana, dok je Gerard na sedam obrana i nešto je bolji od Marina. Borimo se za kvalifikacije za OI u Tokiju, nadamo se nastavku dobre igre naših i u drugom dijelu.

OSRAMOTIO SE IZJAVOM O SUĐENJU HRVATSKOJ: I novinar se čudi ovim njegovim riječima

28‘ – Nakon prvog time-outa u utakmici, onog Line Červara, Horvat je zabio s krila za 11-11. Odmah nakon toga, Duvnjak je poput lisice dobro reagirao i uzeo loptu, ali pokvario je svoj dobar potez u obrani reakcijom u napadu. Na svu sreću, Francuzi su također pogriješili pa imamo napad.

27′ – Tešku loptu brani Šego N’guessana. Treba nam Šegi večeras, za sad svoj posao radi odlično.

25′ – Međutim, Francuzi su iskoristili naš mali pad u igri i dvije minute poslije poveli 11-10. To je drugi put da vode u ovom susretu, nakon početnih 3-2.

23′ – Špaga odličnog Marina Šege i gol Josipa Vrankovića za hrvatskih +2 10-8. Nije to dugo trajalo jer je odmah zabio N’guessan. Imamo napad za ponovnih dva razlike.

21′ – Josip Vranković zabio je za 9-8 Hrvatske. Prije toga je imao Musa odličnu priliku s crte, ali pucao je pored gola Tricolora. Prošao je Grebille kroz našu obranu i poravnao rezultat na 8-8. Nema veze što nam je bio zabio, igramo opuštenije no dosad i lakše nalazimo rješenja. Svjesni smo važnosti utakmice.

18′ – Bravo Šego, ostavlja nas Šegi u prednosti.

15′ – Imali smo pasivni napad i oduzeta nam je lopta, ali Francuzi isto griješe i iz kontre je zabio Zlatko Horvat, ali Željko Musa je u sljedećem napadu zaradio dvije minute isključenja.

14′ – Opet odlična reakcija Željka Muse, kao da smo ga prozvali, ali na onaj pozitivan način. Pokazali su ‘kauboji’ Francuzima da su se došli boriti, a Dinart sve više žali što susret nije otvorio s udarnom postavom. Luc Abalo dobio je loptu na krilo i zabio u prvi kut.

10′ – I opet nam se na ovom turniru ukazuje Željko Musa. Bravo Željko, trebaš nam večeras, danas je ta utakmica! Bila je ovo odlična reakcija našeg pivota nakon što je blokiran šut Domagoja Duvnjaka. Francuska u napadu igra s praznim golom i radi probijanje, a Zlatko Horvat zabija za naše vodstvo. Evo nas nas 5-3.

9′ – Francuzi kažnjavaju svaku našu pogrešku’. Karačić je promašio zicer, a Remili opet siguran iz kontre. Opet Željko Musa radi Francuzima probleme na crti i Dipanda mora ‘na hlađenje’ dvije minute. Za sad to izgleda obečavajuće.

6′ – Bravo Manuel! Gerard je htio pokupiti jednu loptu, ali Štrlek se sjajno bacio i ugurao loptu u mrežu. Šego je, prije toga, obranio šut Nikoli Karabatiću i asistirao za gol. 2-2.

5′ – Zlatko Horvat zabio je sa sedam metara za 1-1.

4′ – Tricolori su poveli 1-0.

3‘ – Tri minute su prošle, nema golova još u Kolnu. Štrlek je promašio s krila, pogodio je stativu, dok je Luka Karabatić na drugoj strani promašio, točnije, sjajni Šego skinuo mu je pokušaj.

1′ – Počela je utakmica. Sretno Kauboji! Suci će na ovom susretu biti poznati Česi Horacek i Novotny, a prvi su s centra krenuli naši rukometaši

Rukometaši Brazila pobijedili su Island sa 32-29 (15-15) u utakmici posljednjeg kola skupine I na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj i Danskoj te su na taj način izborili mogućnost plasmana na četvrto mjesto u skupini koja donosi dvoboj za 7. mjesto koje vodi u kvalifikacije za Olimpijske igre u Tokiju 2020…

LOŠA VIJEST ZA KAUBOJE: Brazil pobijedio Island i Hrvatsku doveo na rub katastrofe

Moraju pobijediti Francusku

Naime, Brazil bi osvojio 4. mjesto u slučaju poraza hrvatske reprezentacije od Francuske i uz uvjet da Njemačka ne uspije pobijediti Španjolsku. U slučaju poraza Hrvatske i Španjolske, Brazilci će u krugu reprezentacija sa četiri boda ostati na petom mjestu, zbog uvjerljivog poraza (36-24) od Španjolaca koji bi u tom krugu bili treći, a naši rukometaši četvrti.

Hrvatska će, ako izgubi i od Francuske, ostati na četiri boda, koliko sada ima i Španjolska, a ‘Furija’ će u zadnjem kolu igrati protiv Njemačke. U tom slučaju zatvorio bi se krug od tri reprezentacije od četiri boda, a zbog gol-razlike u međusobnim duelima, Španjolci bi uzeli treće mjesto, a Hrvatska bi zauzela četvrto mjesto i potom igrala za sedmo mjesto protiv četvrtoplasirane ekipe iz druge skupine.

Ako Hrvatska i Španjolska same budu imale po četiri boda, treće mjesto će osvojiti Kauboji zbog boljeg međusobnog duela iz prve faze natjecanja.

Nadali smo se drugačijem raspletu, ali što je, tu je

Da, nadali smo se drugačijem raspletu uoči početka ovog drugog kruga natjecanja, ali sudbina je tako očito, htjela! Hrvatska je na SP stigla s misijom hvatanja kvalifikacija za Olimpijske igre, ne s misijom osvajanja svjetske medalje. Kriteriji su spušteni davno prije odlaska na rukometni Mundijal i zapravo je cilj plasman kvalifikacija za OI. Ne trebamo niti naglašavati kakva bi katastrofa za jednu rukometnu naciju kao što je Hrvatska značio ne plasman na OI. Iako, pobjednik sljedećeg Eura izravno ide na OI. Nadamo se da Španjolci neće slaviti protiv domaćina, niti odigrati neriješeno.