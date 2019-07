HRVATSKA – FRANCUSKA 23:28: Naši mladi rukometaši izgubili su u povijesnom finalu, ali njihovo svjetsko srebro je nevjerojatan rezultat

Mlada U-21 Hrvatska izgubila je finale SP-a protiv Francuske u Vigu

FINALE SP-A ZA IGRAČE DO 21 GODINE, VIGO, ŠPANJOLSKA

HRVATSKA – FRANCUSKA 23:28 (10:15)

HRVATSKA: Ereš, Panjan; Malec, Mileta, Novak, Godec, Vistorop, Martinović, Špruk, Miličević, Srna, Vekić, Račić, Papić, Šarac, Jaganjac.

FRANCUSKA: Bos, Cochery, Damiani, Dourte, Gaudin, Gibelin, Ivah, Kempf, Kieffer, Mapu, Mohamed, Nahi, Poyet, Prandi, Richert, Walid

Nisu naši mladi rukometaši uspijeli uzeti zlato, ali i srebro je rezultat za pamćenje. Nikad na SP-u za igrače do 21 godine nismo igrali finale, a na ovom turniru do njega smo došli s 8 pobjeda i niti jednim porazom. Ovo srebro je prva medalja sa svjetskih rukometnih prvenstava za hrvatske juniore. U finalu, nažalost, Francuska je ponovno pokazala kako je naša “rukometna crna mačka”…

Došli na -2 i onda sve neshvatljivo prosuli u kratko vrijeme

Iako smo na početku susreta ekspresno izjednačili na 2:2, Francuzi su prebacili u viši stupanj prijenosa i počeli zabijati lake golove. Francuzi su u prvom poluvremenu imali vodstvo od 4:11, ali serijom 5-0 rukometaši Davora Dominikovića došli su na -2 (9:11 u 26.), a onda nevjerojatno, poput početnika, u nešto više od tri minute dobili četiri laka gola za francusku seriju 4-0 golovima Gaudina, Villeminota, Gibelina i Dourtea. Na poluvrijeme se otišlo rezultatom 15:10 za Francuze.

Drugo poluvrijeme donijelo nastavak francuske dominacije

U drugom poluvremenu nadali smo se boljim vijestima iz Viga, ali Francuzi to nisu dopustili. Nahi je odmah na početku bio zabio svoj drugi gol na utakmici i to na otvaranju, ali odmah je to anulirao Šarac krasnim golom s desetak metara iz koraka. U 33. minuti Josip Šarac, naš najbolji pojedinac u ovom finalu sa 7 golova, smanjio je zaostatak.

Uvijek kad se pojavila neka nada, kao i u 43. kad je Halil Jaganjac zabio za -4 (15:19), Francuzi su lakim golovima vraćali stvari na svoje mjesto. Kempf nam je zabijao s krila, a Mohamed sve dobro pratio.

Hrvatska se tek u 55. minuti primakla na manje od četiri razlike

Hrvatska se tek u 55. minuti primakla na manje od četiri razlike kada je Jaganjac uspio pogoditi za 25-22. U sljedećem napadu jedan je francuski igrač evidentno igrao nogom, ali suci ostali nijemi što je isprovociralo reakciju našeg izbornika Dominikovića koji je zato isključen. Francuzi su taj sudački poklon iskoristili za bijeg na 28-22 i konačno rješenje utakmice.

Egipat je treći na prvenstvu

Josip Šarac sa sedam i Halil Jaganjac sa šest golova bili su najefikasniji u sastavu Hrvatske, dok su Francusku predvodili Benjamin Richret sa šest te Antonin Mohamed i Kyllian Villeminot sa po četiri pogotka.

Martinović MVP SP-a

Treće mjesto zauzela je reprezentacija Egipta koja je u dvoboju za broncu pobijedila Portugal sa 37-27. Ivan Martinović proglašen za najboljeg igrača SP-a. Ovaj mladi Bečanin odigrao je svaku utakmicu ovoga turnira na visokoj razini s više od šest pogodaka po utakmici i sjajnim proigravanjem jedan na jedan…

Mileta u idealnoj sedmorci

U idealnoj sedmorki je i Fran Mileta kao desno krilo. Labinski dečko svoje je prve rukometne korake napravio u RK Rudaru, a ovim ovog turnira Mileta se istaknuo već na Europskom kadetskom prvenstvu nakon kojega ga je primijetio i hrvatski viceprvak RK Nexe i u proljeće 2019. s njim potpisao ugovor na tri godine.

UŽIVO:

Gotova je utakmica. Francuska je prvak svijeta za igrače do 21 godine.

57′ – Dominiković je zaradio crveni karton nakon velike pogreške sudačkog para, koji nisu dosudili igranje nogom igrača Francuske i nakon toga smo dobili gol. “To su budalaštine”, rekao je ugledni rukometni novinar Sportskih novosti Dražen Pinević (bio sukomentator finala na Sportklubu), dok je komentator utakmice na Sportklubu kazao kako su suci “klaunovi”.

55′ – Zvonimir Srna zabija iz kontre za -4 (21:25 za Tricolore).

54′ – Francuzi mirno drže +5 i na korak su do naslova svjetskih prvaka.

51′ – Gaudin zabija novi gol za Francusku.

50′ – Novak nije uspio zabiti iz lošeg pokušaja. Josip Šarac sa sedam golova predvodi našu reprezentaciju.

46′ – Vistorop zabija drugi gol na susretu iz 6 pokušaja. Sad se vraćamo na obranu 5-1, Vekić je taj prednji.

46′ – Neće, pa neće! Kad se pojavi neka nada, Francuzi lakim golovima vraćaju stvari na svoje mjesto. Kempf nam je lijepo zabio s krila, a gubimo loptu i u idućem napadu pa Francuzi to kažnjavaju još jednim golom Mohameda za 16:22 za Francusku.

43′ – Halil kad se zaleti ima šansu. Sad je to i napravio, te zabio za 15:19 Francuza. Šarac je dfo sad zabio 6 golova iz 10 pokušaja, Jaganjac 3 od 6.

35′ – Kyllian Villeminot nam je opet utrpao jednu bombu s više od 10 metara, njega se jednostavno ne može zaistaviti s ovako plitkom obranom.

34′ – Nahi nam je sad zabio prekrasan lob, ali ukazao se na drugoj strani Fran Mileta koji je zabio s krila.

33′ – Zabio je Francuzima i peti gol Josip Šarac. Fenomenalno je otresao francuskog igrača, ušao je na osam metara i u padu pospremio loptu u gol, iako je bio po faulom.

31′ – Nahi je zabio svoj drugi gol na utakmici i to na otvaranju drugog dijela, ali odmah je to anulirao Šarac krasnim golom s desetak metara iz koraka.

31′ – Počinje drugi dio.

30′ – Poluvrijeme. Sami smo si krivi što sad imamo -5, a moglo je to izgledati kud i kamo bolje. Napravili smo seriju 5-0, došli na -2 (9:11) u 26., i onda u 3 minute dobili četiri ekspresna i laka gola kao najveći početnici. Ali, nema veze, i ovo je veliki uspjeh. Nadamo se boljim vijestima iz Viga u drugom poluvremenu.

29′ – Serija Francuza 4-0 u tri minute, nešto malo više… Jako loše…

26′ – Od 4:11 do 9:11, napravili smo seriju 5-0. Mileta je zabio za 9:11 Tricolora. Idemo, možete vi to.

25′ – Evo Jaganjca, zabija sad drugi uzastopni gol za -3 (11:8 za Francusku).

25‘ – Panjan od svog ulaska ima pet obrana. Budimo se, ovo sad bolje izgleda.

24′ – Evo nam serije 3-0 i došli smo na -4 (11:7).

19′ – Žuti karton dobio je sad naš izbornik Davor Dominiković zbog velikih prosvjeda. Jedan faul nije sviran na Papiću i razljutilo je to Dominikovića koji se izvukao samo sa žutim kartonom.

16′ – Ma nikako nam ne ide, neće pa neće… Fran Mileta promašio je zicer s krila, a na drugoj strani Richert zabija svoj četvrti gol u sezoni. Ovo je sada već ogromnih sedam razlike. 4:11.

15′ – Dvije minute dobio je najbolji hrvatski igrač Josip Šarac jer je neoprezno je startao na francuskog pivota.

14′ – Golman Ivan Ereš nikako da zaustavi opasne pokušaje s krila. Richert mu je još jednom ‘prodao’ lob. Vistorop je u našem napadu pokušao, ali otišlo je to u blok.

13′ – Zabio je Fran Mileta iz sedmerca! Gibelin je dobio žuti karton, skrivio sedmerac, a igrač Nexea to mirno sprema u suparničku mrežu.

10′ – Evo Francuza na +4. Fenomenalni Dylan Nahi još jednom zabija s lijevog krila. Prekrasan lob pored stasitog Ereša na golu.

8′ – Neće pa neće u napadu. Kieffer je došao i do druge obrane, a u idućem napadu Francuzi su opet došli na dva razlike. Richert je zabio iz praktički nemoguće situacije!

6′ – Kakva šteta što ovo nije prošlo. Fenomenalna finta Josipa Šarca koji je mogao doći i do trećeg gola, ali nije. Prošao je čuvara, ali sjajno mu je obranio francuski golman Bos.

4′ – Evo sad Šarca, ima 74% šuta iz igre. Sad je 2:1 za Francusku.

4′ – Tricolori su iz sedmerca poveli 2:0.

2′ – Nismo iskoristili prvi napad. Frcnuzi jesu i vode 1:0. No, Kempf je napravio nepotrebno isključenje. Hrvatska ima igrača više.

1′ – Počela je utakmica, idemo po to zlato! Hrvatska ima prvi napad, mi igramo u bijelim dresovima, Francuzi u plavim.

16.26: Ustanite, na redu je himna Hrvatske.

16.24: Na redu su himne. Prva je Marseilleza.

Sinoć su na istom mjestu u Španjolskoj, na prvenstvu na kojem su ostavili najbolji dojam do finala, pobijedili Portugal po drugi put na turniru, ovog puta rezultatom 31:28, te uspijeli napraviti nešto što nikad nije u hrvatskom rukometu u toj dobi. Izabranici Davora Dominikovića su do finala došli bez poraza, imaju osam pobjeda zaredom, dok su Francuzi u finalu s dva poraza i šest pobjeda.

Put Tricolora na SP-u do finala

Pobijedili su Nigeriju (48-19), Južnu Koreju (46-32) i Australiju (50-11), a izgubili su posljednja dva susreta u svojoj grupi od Švedske (27-23) i Egipta (37-32). S potonjim se opet u subotu susrela u polufinalu te ga svladala s dva gola razlike 35-33 (19-16)…

Najjači igrači Francuske su njihov srednji vanjski Kyllian Villeminot koji je do sad na prvenstvu postigao 37 pogodaka, uz 55 posto realizacije šuta, te dva igrača PSG-a, lijevo krilo Dylan Nahi, MVP polufinala. Do sad je postigao 25 golova, uz 81 posto realizacije, i desno krilo Edouard Kempf (26 golova uz postotak realizacije od 82 posto).

Ereš brani sjajno

Što se tiče naših aduta, Martinović, Jaganjac, Šarac igraju kao u transu, a sjajno im se pridodaju Vekić, Vistorop, Mileta i na golu odlični Ereš, koji je jučer Portugalcima skinuo 8 lopti.

Za hrvatske rukometaše ovog uzrasta to je prvo finale na svjetskim prvenstvima, dok su Francuzi bili svjetski prvaci 2015., a prije dvije godine osvojili su broncu.