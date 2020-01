[FOTO] UŽIVO, HRVATSKA – CRNA GORA: Javila nam se ikona, uskoro počinje; ‘Prognozeri nas vide od 5. do 8. mjesta, ali…’

Od 20.30 hrvatska muška rukometna reprezentacija u Grazu započinje svoj nastup na Euru, koje se od 9. do 26. siječnja održava u Austriji, Norveškoj i Švedskoj. Tekstualni prijenos dvoboja 1. kola u skupini A između Hrvatske i Crne Gore UŽIVO možete pratiti na portalu Net.hr, a utakmicu UŽIVO moći ćete gledati putem TV ekrana na kanalima RTL-a koji uključuju televizijske programe RTL i RTL 2 te digitalnu platformu RTLplay, kao i pratiti na RTL.hr te Sportnet. Danas od 19.40 na RTL-u pratite i emisiju ‘Vrijeme je za rukomet’, a nakon utakmice pogledajte i završnu analizu sa stručnjacima koja počinje nakon RTL Direkta

SVE O EUROPSKOM RUKOMETNOM PRVENSTVU MOŽETE ČITATI – OVDJE

UŽIVO:

HRVATSKA – CRNA GORA 0:0

Vjerojatni sastavi

HRVATSKA: Šego, Stepančić, Cindrić, Duvnjak, Mandić, Musa, Horvat

Klupa: Ašanin, Ravnić, Matanović, Šipić, Marić, Šarac, Mamić, Hrstić, Karačić

CRNA GORA: Simić, Lipovina, Ševaljević, S. Vujović, Lasica, Grbović, Bakić

Klupa: Ašanin, Ravnić, Matanović, Šipić, Marić, Šarac,Mamić, Hrstić, Karačić

Kažu da je prva utakmica na turniru najbitnija. Ona određuje raspoloženje, daje na samopouzdanju, a dva boda jamče mirnu plovidbu i mirno dočekivanje onog što dalje slijedi. Ulog na Europskom prvenstvu je velik, jer samo prvak osigurava direktan put na Olimpijske igre u Tokio. No, ukoliko to bude Danska, onda će za plasman na olimpijski turnir dovoljno biti i srebro, jer su Danci kao svjetski prvaci već osigurali nastup u Tokiju. Ulazak u polufinale donosi izravni nastup na Svjetskom prvenstvu u Egiptu 2021. godine, čime se izbjegavaju potencijalno opasne kvalifikacije u lipnju.

FULL-TIME: #Belarus 🇧🇾 eased out to a 35:30 victory over @rssrbije 🇷🇸, securing what could be a crucial win in Group A#ehfeuro2020 #dreamwinremember pic.twitter.com/4l2EDcVAAI — EHF EURO (@EHFEURO) January 9, 2020

[FOTO, VIDEO] TISUĆE HRVATSKIH NAVIJAČA OKUPIRALE GRAZ PA STIGLI U DVORANU: Pogledajte vruću atmosferu uoči utakmice

Otpala četvorica plus Štrlek

Nažalost, Hrvatska je na ovaj Euro otišla znatno oslabljena. Nema Manuela Štrleka, tijekom priprema ozlijedili su se lijevo krilo Lovro Mihić, desno Fran Mileta, 19-godišnji srebrni junior s prošloljetnog SP-a u Španjolskoj za igrače do 21 godine i član idealne sedmorke turnira.

Luka Stepančić jedini je desni vanjski

Nema tu niti šutera Luke Šebetića kao ni MVP-a juniorskog SP-a Ivana Martinovića. Mladi i talentirani, 210 cm visoki Josip Vekić ostavljen je u Zagrebu, gdje će ostati u trenažnom procesu i priključiti se reprezentaciji ako se za to ukaže potreba.

HRVATSKA SPASILA BIH RUKOMET: Ključni čovjek tamošnjeg rukometa za Net.hr: ‘Veliki domoljubi samo čuvaju svoje fotelje’

KREĆE EURO, ČERVAR PORUČUJE: ‘Imamo strašan hendikep, nije lako, ali upravljam brodom zvanim Hrvatska’

Luka Stepančić jedini je desni vanjski, a u momčadi ima puno debitanata koji su željni dokazivanja. Zlatko Horvat, prema informacijama kojima raspolažemo i prema onom što nam je rekao i sam izbornik Lino Červar tijekom priprema, nije u optimalnoj formi jer je iscrpljen u igri Zagreba. U klubu, naime, igra na mjestu na kojem inače ne igra, znači na poziciji desnog beka a znamo da je on krilo.

Musa još nije u optimalnoj formi

JEDAN OD KLJUČNIH LJUDI HR RUKOMETA O ‘SLUČAJU ŠTRLEK’ ZA NET.HR: ‘Ničiji interes i nitko nije iznad reprezentacije. Ovo je bila poruka svima’

Željko Musa nije igrao mjesec dana u svom Magdeburgu. Utakmice protiv Bosne i Hercegovine te Katara na Croatia Cupu u Poreču bile su za njega povratak rukometu, u puni pogon. Malo prije početka priprema mučila ga je ta nesretna ozljeda ligamenata koljena koja ga je izbacila iz stroja i zabrinula Linu i stožer, ali na svu sreću Željko će danas biti naš stup obrane, kružni napadač i jedan od najbitnijih igrača u sustavu igre, bilo da se radilo u 5-1 ili 6-0 obrani. Bez obzira što nije u formi, ne sumnjamo da će dati sve od sebe. Pokazao je da može u Poreču, ali da mu nedostaje minuta…

Trebat će, stoga, malo strpljenja da uđe u ritam. Imao je već tri tjedna pauze zbog iste ozljede kolateralnog medijalnog ligamenta koljena, pa se vratio. U ovom slučaju radilo se o jačem istegnuću. Ipak, njegova situacija malo brine. Treba nam pravi Musa, onakav kao prošle godine na SP-u protiv Španjolske, u susretu u kojem je dominirao u obrani, a u napadu je briljirao sa šest pogodaka te zaslužio nagradu za najboljeg igrača utakmice…

Duvnjak, Cindrić i Karačić ključne vedete

BEZ NJEGA NEMA USPJEHA NA EURU I NJEGOVA SITUACIJA MALO BRINE: On je jedan od stožernih igrača; ‘Svjestan sam da moram bolje’

Domagoj Duvnjak i Luka Cindrić ključne su vedete Line Červara. No, imali su i oni problema s ozljedama. Sad su dobro i spremni su, zajedno s Igorom Karačićem, povesti ove dečke u pohod na Olimpijske igre i, naravno, što bolji rezultat. Jaka obrana i što više lakih golova u napadu, to su naši glavni aduti, to je naš rukomet, naš stil koji priželjkujemo…

“Uz dužno poštovanje koje imam prema Crnoj Gori, mislim da su oni nekako najlakša reprezentacija u skupini i u ovoj utakmici trebali bi smo upisati dva boda, koja bi nam puno značila puno za nastavak turnira. U prvoj smo skupini objektivno favoriti i vjerujem da ćemo to tako i odigrati, odnosno pokazati do kraja ovog prvog kruga”, kazao nam je proslavljeni bivši rukometni reprezentativac, sad stručni komentator RTL-a Nikša Kaleb.

‘Uz dužno poštovanje koje imam prema Crnoj Gori, mislim da su oni nekako najlakša reprezentacija u skupini’

Legendarno bivše lijevo krilo vjeruje kako ova ozljedama prorijeđena Hrvatska ima snagu za borbu za medalju, ali…

“Samo ako budu igrali onako kako to mi znamo, ako to bude Hrvatska koju želimo i koju smo naviknuli gledati. No, ove dvije pripremne utakmice to nisu pokazale, ali naravno to nije niti pravo mjerilo. Imamo dovoljno kvalitete, bez obzira na neke hendikepe koje imamo. Smatram da se možemo uključiti u borbu za vrh, iako nam prognozeri daju neku šansu od 5. do 8. mjesta. No, vjerujem da imamo, u najmanju ruku podjednake šanse poput Njemačke i Španjolske, koje prognozeri guraju među prvih pet”.

‘Vidim da neki igrači rade krivo neke stvari’

Nekako smo dojma, kad ga ovako slušamo, da bi Nikša Kaleb najradije zaigrao na Euru. Skinuo se u dres i tenisice i uzeo stvar u svoje ruke. Pitali smo ga da li ga, kad ovako priča o još jednom nastupu Kauboja na velikom reprezentativnom natjecanju, vuće ponovno igri?

“Ne vuče me ka igri, ali me vuče ka nekim detaljima kad vidim da igrači rade krivo neke stvari, onda bi se najradije spustio na teren i pokazao im kako se to radi. Mislim na sadašnje dečke. Tu se, u biti, radi na samo nekim sitnicama, detaljima. No, ti detalji mogu biti presudni. Dakle, radi se konkretno o igri u obrani, da ne kažem čak i većeg dijela igrača koji često drže ruke nisko, kao i igri krilnih igrača u napadu. Mislim da su dosta neaktivni i trebali bi se više uključiti u igru, i s tom svojom igrom pomagati vanjskim igračima u otvaranju prostora u napadu”.

Kad ovako Nikša spominje krila, nekako se onda još više vidi koliko će nam nedostajati Manuel Štrlek, kao i Mihić te Mileta…

‘Nije čudo što se godinama igrači bune da se smanji broj utakmica’

“Naravno, kad gledamo samo sebe, oni nam puno nedostaju. Međutim, i druge reprezentacije opterećene su velikim brojem utakmica i svojim rasporedom. Nažalost, i drugi imaju dosta ozlijeđenih igrača i što se tiče tog segmenta, tog crnog dijela priče, tu smo nekako svi podjednaki na ovom prvenstvu. Nije čudo što se godinama igrači bune da se smanji broj utakmica”.

Nadamo se kako će Musa biti iz utakmicu u utakmicu sve bolji. On nam itekako treba. Treba nam ta 5-1 i 6-0 obrana, a on je u obje varijante bitan. Bez obrane se ne pobjeđuje na velikim natjecanjima, posebno ne bez 6-0 obrane. Imamo mi na crti’ dovoljno kvalitetnih zamjena, ali Musa je teško zamjenjiv. Imamo i problem na toj desnoj strani za koji smo znali. Tko će pomoći Stepančiću u tom pogledu, nismo vidjeli, ali netko će morati…

‘Musa bi se u nekim situacijama morao više kretati bočno’

“Konkretno za njega, on bi se u nekim situacijama morao više kretati bočno. Međutim, je li to stvar dugog ne igranja, ozljede ili slabije procjene, to bi trebalo individualno vidjeti na terenu s njim i pomoći mu i vidjeti da, ako već ne može igrati, da bar nekako u suradnji sa susjednim igračem sakrije”.

Duvnjak i Mandić mogu odigrati tog prednjeg u obrani. No, pitanje je koliko kapetan može, jer je itekako izrauban nakon toliko godina igranja u njemačkoj Bundesligi…

‘Dobra je stvar što na tom prednjem u obrani možemo rotirati Duvnjaka, Ravnića i Mandića’

“Ne bih se složio baš da Mandić može, a Duvnjak ne u ovom trenutku. Duvnjak itekako može odigrati tog prednjog i dobra je stvar što na toj poziciji možemo rotirati Duvnjaka, Ravnića i Mandića. Sva trojica se mogu mijenjati i to je jako dobro, jer se radi o poziciji na kojoj se najviše troši. Naravno, najizloženiji je sucima jer je sam na sredini, pa se puno lakše vide njihovi prekršaji nego oni koji se događaju u gužvi između pt igrača, koji su iza”.

Kaleb je, kaže nam, posljednji put igrao protiv Crne Gore 2008. na Euru kad je Hrvatska slavila 34:26 u skupini I drugog kruga natjecanja…

“Ja prognoziram da ćemo mi ostvariti visoku pobjedu. Smatram da smo puno bolji od Crne Gore. Uz, opet kažem, dužno poštovanje prema njima”, zaključio je Nikša Kaleb.