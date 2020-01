UŽIVO, HRVATSKA – AUSTRIJA: SAD POČINJE ONO PRAVO! Červarove izabranike čeka najveći hit prvenstva i pakleni igrač za velike domete

Od 18 i 15 hrvatska muška rukometna reprezentacija igra svoju prvu utakmicu drugog kruga natjecanja u skupini 1. Protivnik izabranicima Line Červara je domaćin, reprezentacija Austrije. Utakmicu iz Beča možete gledati UŽIVO putem TV ekrana na kanalima RTL-a koji uključuju televizijske programe RTL i RTL 2 te digitalnu platformu RTLplay, a također ju možete tekstualno pratiti UŽIVO i na portalima Net.hr, RTL.hr te Sportnet. Na RTL-u uoči utakmice, od 17 i 15, možete pratiti emisiju ‘Vrijeme je za rukomet’, u kojoj stručne komentare daju Petar Metličić i Drago Vuković, dok nakon utakmice slijedi i završna analiza

UŽIVO:

HRVATSKA – AUSTRIJA 0:0

HRVATSKA: Šego – Mandić, Horvat – Duvnjak, Cindrić, Stepančić – Musa

Klupa: Ašanin, Ravnić, Šipić, Marić, Hrstić, Šarac, Mamić, Karačić, Matanović

AUSTRIJA: Bauer – Frimmel, Weber – Bilyk, Zeiner, Božović – Posch

Klupa: Eichberger, Woss, Dicker, Herburger, Živković, Jochmann, Huteček, Santos

Nekako svi s kojima smo uoči i za vrijeme dosadašnjeg trajanja EP-a u Austriji, Norveškoj i Švedskoj složili su se u jednom. Sad počinje ono pravo za našu reprezentaciju! Hrvatska se prošetala prvom fazom natjecanja u Grazu, pobijedivši jednim odličnim poluvremenom Crnu Goru, Karačićevom i Duvnjakovom genijalnošću Bjelorusiju i Duvnjakovim magisterijem u obrani, kao i Šeginim obranama Srbiju.

U drugom krugu protiv Njemačke i Španjolske

U drugoj fazi igrat će protiv kud i kamo boljih momčadi. U skupini 1 su Španjolska i Njemačka, kao i nezgodna Češka. Tu je i Austrija koja je aposlutni hit prvenstva. Igrala je dobro Austrija u natjecanju po skupinama, došla je s tri pobjede i dva boda za drugi krug, isto kao mi. Bilyk je njihov najbolji pojedinac i igrač oko kojeg se sve vrti u austrijskoj igri.

EVO GDJE GLEDATI OKRŠAJ HRVATSKE I AUSTRIJE: Kauboje očekuje utakmica u kojoj moraju pobijediti

Bilyk – ključni igrač Austrije

Oduševio je igrama u Ligi prvaka, prenio je puno brze tranzicije iz igre Kiela u reprezentaciju i to će Hrvatska morati zatvoriti da ne bi imali problema. Austrijanci vole pucati iz vana i ako uđu u žrvanj, onda su itekako opasni. U defenzivi su imali uspjeha s tom 5-1 obranom, isto kao i mi, samo što oni u tom sistemu nisu toliko produktivni na tom prednjem jer nemaju jednog Domagoja Duvnjaka.

Trebat će nam jedna prava predstava

Kako bilo, naša momčad ima više kvalitete, to je nesporno, ali za pobjedu trebat će pružiti više nego do sad. Trebat će nam jedna prava predstava, najbolja dosad, i to u Wienner Stadthalleu pred 16 000 gledatelja, od toga velikim brojem i Hrvata.