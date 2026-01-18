FREEMAIL
OGROMAN ULOG /

Tko će ostati na Euru? Crna Gora i Farski Otoci u Oslu igraju ključnu utakmicu

Tko će ostati na Euru? Crna Gora i Farski Otoci u Oslu igraju ključnu utakmicu
Foto: Ntb, Ntb/alamy/profimedia

Utakmicu Crne Gore i Farskih Otoka gledajte uživo na platformi Voyo ili pratite u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr

18.1.2026.
16:27
M.G.
Ntb, Ntb/alamy/profimedia
U drugom kolu Skupine D na Europskom prvenstvu u rukometu, Crna Gora i Farski Otoci odigrat će u nedjelju s početkom u 18.00 sati ključnu utakmicu za nastavak natjecanja. Susret u Unity Areni u Oslu nosi ogroman ulog za obje momčadi nakon različitih rezultata u prvom kolu.

Utakmice Europskog prvenstva u rukometu 2026. prenosi RTL i platforma Voyo

Nakon tijesnog poraza od favorizirane Slovenije (40:41) na otvaranju, Crna Gora se našla u situaciji gdje nema pravo na kiks. Pobjeda je imperativ kako bi zadržali realne šanse za prolazak u Glavnu rundu. S druge strane, Farski Otoci su pokazali iznimnu borbenost u remiju sa Švicarskom (28:28), spasivši bod pogotkom u posljednjim sekundama.

Drugo kolo skupine B Europskog prvenstva u rukometu
18.01.2025.
18.00
0
Farski Otoci
 
:
0
Crna Gora
 
UŽIVO

 

 

Utakmica počinje u 18.00 sati 

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Mirza Džomba objasnio što nije bilo dobro protiv Gruzije

Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026Farski OtociCrna Gora
Tko će ostati na Euru? Crna Gora i Farski Otoci u Oslu igraju ključnu utakmicu