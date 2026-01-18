Tko će ostati na Euru? Crna Gora i Farski Otoci u Oslu igraju ključnu utakmicu

U drugom kolu Skupine D na Europskom prvenstvu u rukometu, Crna Gora i Farski Otoci odigrat će u nedjelju s početkom u 18.00 sati ključnu utakmicu za nastavak natjecanja. Susret u Unity Areni u Oslu nosi ogroman ulog za obje momčadi nakon različitih rezultata u prvom kolu.

Utakmice Europskog prvenstva u rukometu 2026. prenosi RTL i platforma Voyo

Nakon tijesnog poraza od favorizirane Slovenije (40:41) na otvaranju, Crna Gora se našla u situaciji gdje nema pravo na kiks. Pobjeda je imperativ kako bi zadržali realne šanse za prolazak u Glavnu rundu. S druge strane, Farski Otoci su pokazali iznimnu borbenost u remiju sa Švicarskom (28:28), spasivši bod pogotkom u posljednjim sekundama.

Drugo kolo skupine B Europskog prvenstva u rukometu 0 Farski Otoci : 0 Crna Gora

UŽIVO Utakmica počinje u 18.00 sati

