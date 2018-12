ČERVAR ZAPRIJETIO PPD ZAGREBU, STIGAO ODGOVOR IZ KLUBA: ‘Poštujemo Linu, ali ovo što priča…’

U PPD Zagrebu održana je konferencija za medije s temom Line Červara

Trofejni rukometni trener Lino Červar obrušio se na klub čije igrače vodi(o) zatraživši jasne i brze odgovore na pitanje zašto gubi radno mjesto. Tijek konferencije za medije s otkrio je što klub namjerava dalje. Pred novinare su izašli direktor kluba Vedran Šupuković i glavni menadžer Božidar Jović

Konferencija za medije je završena.

13:16 – “Teško išta mogu reći, vama objasniti što je on želio reći. To će on morati. Ja kao direktor kluba sam s njim imao izvanrednu suradnju i iz moje perspektive ima pun respekt. Prokomentirat ću ovo s njim”, kaže Šupuković uz zaključak:

“Detaljnom analizom utvrdit ćemo što kasnije, sad će momčad voditi stručni stožer, Davor Rokavec i Tonči Valčić.”

13:12 – “Klub je u Europi cijenjeniji nego kod nas. On je napravio to što je, a mi se moramo spremati za nastavak. Za nas je to završena priča”, veli Jović.

13:10 – “Ja ću definitivno Linu tijekom dana nazvati i porazgovarati s njim. Ako ima nešto osobno, neka izađe i imenom i prezimenom kaže u čemu je problem. Ja tvrdim da je klub u postpunosti iza njega, štitili smo ga i u privatnim situacijama.”

“Dva dana prije utakmice s Nantesom donijet je zaključak o njegovom povlačenju. Bili smo on, ja i gospodin Gobac. On je s time istupio u javnost.”

13:05 – “Červar je naveo svoje razloge koji idu u smjeru reprezentacije. Sinoćnja izjava je nešto što bi on trebao objasniti, ja nemam što reći osim da smo mi imali s njim dogovor da bude dok energetski to može izdržati. Kasnije je trebao ostati kao šef struke svih trenera. Sam je istupio, a što sad od kluba traži, kakvo objašnjenje, ja ne znam. Možemo mu samo zahvaliti na dosad napravljenom”, kaće Šupuković dodajućui da disonantnih tonova između njih nije bilo. Dodaje:

“Dodatno objašnjenje mora dati on. Koje su se to okolnosti promijenile i općenito vezano za minoriziranje njegova lika i djela. Klub s time nema ništa:”

“Što se njega tiče, on ima apsolutni respekt sviju nas. Svugdje ima razmimoilaženja, svi imaju legitimitet na svoje mišljenje, ali ponavljam – on je najavio odlazak i nakon tri tjedna sad traži objašnjenje. Steauu, Izviđač i Vojvodina su utakmice koje će odraditi stručni stožer.”

“Sam se povukao, elaborirao je to. Ne znam što se promijenilo, mi o tome nismo pričali.”

13:00 – Konferencija za medije je počela. Na njoj će govoriti direktor kluba Vedran Šupuković i glavni menadžer Božidar Jović.

Jović govori o problemima s mladim igračima, odnosno činjenice da se oni gube u odnosu na Francusku, Njemačku… To je razlog suradnji s Goricom.

“Zadovoljstvo mi je da ćemo raditi s mladim igračima, koji u ovom trenutku nisu na nivou RK PPD Zagreb. Imat će mogućnost da igrački stasaju.”

“Želio bih da se klub javno očituje zašto više nisam trener PPD Zagreba. Želim da to kažu glasno i jasno i da mi to lijepo objasne i neka odgovor bude što prije. Zadnjih desetak godina stalno mi se nešto podmeće i zaista bih volio čuti zašto”, kazao je Červar nakon pobjede protiv Nexea u SEHA ligi u utorak.

ČERVAR OGORČENO PORUČUJE: ‘Ako u klubu ne kažu istinu neće biti dobro. Onda ću ja reći sve i nekima to neće biti drago, niti ugodno’

Konferencija za medije sazvana iz kluba trebala bi mu ih dati. Sudeći prema Červarovoj sljedećoj izjavi, priča ovdje možda i neće stati.

‘Neće biti dobro’

“Kada čujem odgovor kluba, onda ću se oglasiti. Ne prije. I ako ne kažu istinu neće biti dobro. Jer, onda ću ja reći sve i nekima to neće biti drago, niti ugodno”, poručio je Červar putem Večernjeg lista.

Trener koji to neće biti

Inače, sam Červar nedavno je izjavio da će se uskoro okrenuti samo radu u reprezentaciji pa sve ovo pomalo čudi.

Navodno je na konferenciji za medije trebao biti i Davor Rokavec, čovjek koji ga je trebao zamijeniti na mjestu trenera prve momčadi PPD Zagreba.

“Rekli su mi iz kluba da dođem na konferenciju za novinare, a nakon ove utakmice rekli su mi da ne moram dolaziti”, poručio je stručnjak koji očito neće biti Červarov nasljednik.