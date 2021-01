UŽIVO, ANGOLA – HRVATSKA: Kauboji bez Cindrića više nemaju pravo na kiks; ‘Svi znamo što smo napravili, na muci se poznaju junaci’

Hrvatska rukometna reprezentacija od 18 sati u Borg El Arabu protiv Angole igra utakmicu 2. kola skupine C Svjetskog prvenstva. Tekstualni prijenos ove utakmice UŽIVO možete pratit na portalu Net.hr, a utakmicu u izravnom prijenosu gledati na RTL-u

UŽIVO:

2. kolo skupine C Svjetskog rukometnog prvenstva; Aleksandrija: Borg El Arab

ANGOLA – HRVATSKA 0:0

Červarova momčad je u petak u prvom nastupu odigrala užasno protiv Japana i par sekundi prije kraja iz sedmerca spasila bod (29:29). Želi li zadržati realne izglede za borbu za medalje, Hrvatska više nema pravo na kiks u ovoj skupini ako želi u drugi krug prenijeti dovoljno bodova.

Luka Cindrić završio svoj nastup na SP-u

Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Lino Červar više ne može računati na ponajbolju vedetu Luku Cindrića koji je protiv Japana nastupio načet, ali htio je žarko pomoći, i kasnije je utvrđeno da se ozljeda prepona pogoršala i Cindrić napušta kamp reprezentacije i odlazi na liječenje u Barcelonu. Umjesto njega u zapisnik je ušao Janko Kević.

Jedna od stvari koje su iznenadile hrvatsku rukometnu javnost bila je i Červaorovo forsiranje 5-1 obrane na brze japanske napade, umjesto adekvatniju 6-0 obranu, kao i to što Ivan Martinović, mladi rukometaš koji je otvorio svoj nastup u utakmici s 3-3, drugo poluvrijeme prosijedio na klupi.

Mirza Džomba za Net.hr: ‘Ako ništa ne ide, ma možeš ti biti svemirac i nećeš ništa napraviti’

“Svi znamo da je trebalo to, pa da su na toj desnoj strani previše rotirali. Ali ponavljam, ako ništa ne ide, ma možeš ti biti svemirac i nećeš ništa napraviti. I sad drvlje i kamenje po nekom, ma ne, to nije dobro. To je bila jednostavno zajednička greška, ulazak u utakmicu i sigurno da su se događale neke stvari koje bi mi sad mijenjali, kao i oni iz naslonjača. Kad nešto ne ide, moraš nešto pokušavati. Onda češće mijenjaš”, kazao nam je jučer ujutro Mirza Džomba.

OMILJENI LIK ZLATNE GENERACIJE NAŠEG RUKOMETA: ‘Dečko, daj ti uzmi dva boda pa onda pričaj’

Hrvatska nije nikad igrala protiv Angole koja je u prvom kolu izgubila od Katara 30:25. Podsjetimo, u drugi krug iz skupine prolaze tri momčadi, a Hrvatska se križa sa skupinom D u kojoj su Danska, Argentina, Kongo i Bahrein. Patrik Ćavar, najbolji svjetski rukometaš 90-trih godina prošlog stoljeća, odmah nam je nakon Japana rekao sljedeće:

Patrik Ćavar za Net.hr: ‘Moramo smanjiti broj tehničkih pogrešaka i igrati bolju obranu’

“Protiv Angole očekujem da hrvatska reprezentacija popravi sve ove stvari koje nisu bile dobre, posebno tu mislim na obranu. Obrana nam nije bila na nivou, lako smo gubili duele jedan na jedan. Druga stvar, da smanjimo broj tehničkih pogrešaka. To su dvije stvari na koje moramo obratiti pažnju. Problem je bio u tehničko-taktičkim stvarima, to je bio problem. Na tome moraju dosta poraditi”.

Lino Červar je jučer na pressici uoči dvoboja istaknuo:

“Protiv Japana se nismo dobro postavili, ali osvojili smo bod i trebamo izvući pouku. Svi su danas napredovali, tako i Angola. Angola je jedna čvrsta ekipa, jaki su fizički, više su igrali, nisu bili toliko u izolaciji. Sutra je nova utakmica, moramo iskoristiti potencijale koje imamo a imamo ih. Moramo ući agresivno, odmah im se suprotstaviti, odigrati čvrstu obranu, ponavljam da sve kreće iz obrane. Treba izdržati, na muci se poznaju junaci, i, eto, to je naš zadatak”.

‘Svi znamo što smo napravili, svjesni smo toga’

Kauboji uoči Angole ističu da je kiks protiv Japana iza njih.

“Svi znamo što smo napravili, svjesni smo toga. Ostali smo kompaktni i iskreno smo si rekli da je bilo loše i da, ako mislimo nešto napraviti, ne možemo ovako”, rekao je naš rukometaš Marino Marić, a njegov suigrač Ivan Pešić je prokomentirao:

“Obrana nije bila na nivou, nije bila gusta. Ali nema veze, to je samo jedna utakmica. Što je tu je , idemo dalje.”

“Nakon onakve utakmice s Japanom i Angola je sada opasan protivnik. Psihološki, ako opet krenu neke greške i nesigurnost, naravno da će biti teško. To je presing kada smo mi u ulozi favorita i moramo ga prihvatiti. Stvar je jasna, moramo pobijediti Angolu i Katar”, zaključio je Marić.

MOŽDA JE I DOBRO ŠTO NAM SE NA OTVARANJU SP-A DOGODIO HLADAN TUŠ: ‘Mi smo i 1996. gubili pa smo na kraju ispisali povijest’

Sve utakmice dostupne su na RTLplay.