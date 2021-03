Infarktnu utakmicu Hrvatske i Portugala za Net.hr komentira Vedran Zrnić

Pobijedili smo Portugal, bilo je gusto, ponovno nam se vratio film sa SP-a iz Egipta kad ništa nije išlo. Činilo se kako ćemo se poskliznuti nepovratno u najvažnijoj utakmici naših rukometaša u ovoj godini, ali zahvaljujući iskustvu, Ivanu Čupiću koji je zabio devet golova iz devet pokušaja, Luki Cindriću koji je postigao pobjednički gol petnaestak sekundi prije kraja i Davidu Mandiću (4 gola, isto kao i Cindrić), uspjeli su naši rukometaši u subotu navečer u Montpellieru iščupati, istrgnuti pobjedu Portugalcima iz ruku. Na kraju je završilo 25:24 za našu izabranu vrstu.

U zadnjih 15 minuta uslijedio veliki preokret

U zadnjih 15 minuta susreta uslijedio je veliki preokret kojeg su začetnici bili krila Ivan Čupić i David Mandić, a u dramatičnoj završnici presudila je ipak Cindrićeva kvaliteta.

Unatoč pobjedi, Hrvatska ne ovisi sama o sebi jer mogu ispasti u slučaju da u zadnjem kolu Portugalci dobiju Francuze. No, isto tako, Kauboji sutra moraju pobijediti Tunis ako misle na OI.

“Ma kakva drama, ja sam znao da ćemo pobijediti”, kazao nam je u šali nakon dvoboja Vedran Zrnić i nastavio:

“Šalim se naravno, baš je bilo dramatično i gusto, gubili smo i-6 ali ne možemo mi bez trilera i drame. No, i tako je bolje nego da smo izgubili. Hrvoje Horvat stavio je na desnog beka Šebetića umjesto Martinovića, stavio je Pavlovića, stavio je i Mamića i malo se razbio njihov ritam. Vidjelo se da nisu Portugalci naviknuli na njihova kretanja. Mučili smo se do kraja, ali uz malo sreće, dobru obranu, obrane Šege došli smo do te zadnje prilike a tu je onda Luka Cindrić pokazao zašto igra u Barceloni, zašto je jako potreban našoj reprezentaciji i onda je jednom fintom jedan na jedan zakucao to i donio nam priliku da idemo na OI”, rekao nam je proslavljeni bivši hrvatski rukometaš i nastavio komentirati utakmicu:

‘Portugalci igraju jako nezgodan rukomet’

“Ne znam, ti Portugalci su uvijek jaki. Oni igraju jako nezgodan rukomet. Dosta smo se navlačili na njih, otvarali smo im dosta prostora između jedan i dva i pozicija pet i šest na širokim pozicijama i pivot nam je dosta zabio golova. No, morate znati da našim rukometašima nije lako. Novi izbornik ima nove zamisli, Horvat ima sasvim drugačiji princip nego što je to imao Lino. U kratkom vremenu teško je sve to pohvatati. Međutim, imali smo Čupića, imali smo krila koja su nam zabijala sve. Moramo promijeniti agresivnost u obrani, moramo više rotirati. To znači da se pripreme na Karačića i Duvnjaka. Ova utakmica bila je prekretnica za hrvatski rukomet. Da smo ju izgubili morali bi apsolutno sve promijeniti i ići iz početka. Morali bi se jako dobro razmisliti”, rekao nam je Vedran Zrnić i ušao u dubinu i širinu problematike…

‘Kad ne bi više imali rezultata, ljudi bi se ohladili od rukometa’

“Gledajte, sad ću vam objasniti što bi se dogodilo da smo kojim slučajem izgubili Olimpijske igre. Dakle, nismo svjesni veličinu današnje pobjede. No, ne bi sad rekao da bi to bila katastrofa, kataklizma. Mi sve shvaćamo kao katastrofu. Život i sport išli bi dalje, u sportu se gubi, mora se znati gubiti isto tako. Rukomet bi se igrao dalje, tražili bi uspjehe na nekim drugim prvenstvima. Međutim, rukomet bi pao na mapi sportova u Hrvatskoj. Nogomet je prvi sport u Hrvatskoj, drugi sport je rukomet koji je jako uspješan. Košarka nam je na neki način konkurencija po popularnosti da tako kažem. Jer, da košarkaši naprave neki rezultat a rukometaši da kiksaju, mnoštvo bi se ljudi prebacilo gledati košarku. Znači, rukomet mora biti uvijek u vrhu, hrvatska rukometna reprezentacija mora biti uspješna ako želimo da nas ljudi u Hrvatskoj i dalje prate, ako želimo sponzore, ako želimo da se sport i dalje razvija. Kad ne bi više imali rezultata, ljudi bi se ohladili od rukometa, naša liga je ipak loša, dečki nam igraju vani. Preživljavaju neki igrajući prvu hrvatsku ligu, nema se u našoj najjačoj ligi novaca, to je u biti amaterizam. I još kad reprezentacija ne bi bila uspješna, možemo zaboraviti i sponzore. Sve to povlači jedno za drugim. Izgubili bi klince, djecu koja bi tražila neke druge sportove. No, mi s ovakvim mladim dečkima možemo biti sretni, kao što možemo biti sretni da smo još u igri za OI”, objasnio nam je Zrnić i zaključio:

‘Nije Horvatu bilo lako zamijeniti na klupi čovjeka koji je godinama bio tu’

“Ali, sad još imamo šansu da i dečki osjete nastup na OI. Čestitam im od srca, čestitam izborniku, nije bilo lako zamijeniti na klupi čovjeka koji je godinama bio tu. Dečki su pokazali koliko su sretni i dalje će i njima i ostalima koji dolaze biti motiv igrati za Hrvatsku. Međutim, igrali su u grču, to je pokazatelj koliko im je ovaj dvoboj značio. Portugal je jako dobra reprezentacija, imali su motiv više samim time što im je umro njihov prvi vratar, najjača karika Quintana. No, Hrvatska se morala protiv svega toga boriti. Iskustvo i sabranost su pobijedili”.