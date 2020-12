NOVA HRVATSKA JUNAKINJA: ‘Nismo tužne, ponosne smo, sad na Njemačku!… Kako se opuštam? Nisam ja za cajke, vjera mi daje snagu’

Razgovarali smo sa pivotkinjom Anom Debelić, koja je jučer Norveškoj zabila 5 golova

Jutro poslije prvog poraza na Europskom rukometnom prvenstvu za žene za njih je veselo. Nema mjesta tugi, događaju se velike stvari a njihov karakter i glavno obilježje ekipe dobra atmosfera i zajedništvo ponovno su došli do izražaja…

KAKO HRVATSKE RUKOMETAŠICE MOGU DO POLUFINALA: Postoji više načina, ali jednu stvar sigurno moraju napraviti

‘Nismo tužne, nema mjesta tome’

Fantastične hrvatske rukometašice, iako su zamrznute od moćne ekipe Norveške na -11 (36-25, poluvrijeme 15-14), u dobrom su raspoloženju, a jedna od najveselijih svakako je jučer i jedna od najboljih na parketu, pivotkinja Ana Debelić. Ona je Norvežankama stavila pet golova. Inače, jutros su djevojke malo duže spavale, pa smo Anu dobili nešto prije jedanaest.

Bez obzira na to kako će se u konačnici rasplesti EP u Danskoj i na kojoj će poziciji na kraju biti naše djevojke, nastup u Koldingu svakako će biti jedan od najboljih u povijesti, jedan od najboljih svih vremena za ženski hrvatski reprezentativni rukomet. Da, djevojke su pravi hit…

“I zato nismo tužne, nismo ne. Nemamo razloga biti tužne. Možemo samo biti ponosno na sve što smo postigle. I porazi su sastavni dio života i idemo dalje. Imamo još Njemačku, trebamo se pripremiti i to je to”, kazala nam je Ana Debelić i nastavila:

“Što se dogodilo, što ja znam što se dogodilo”, kaže uz smijeh. “Šalim se, ma ne, dobro smo otvorile drugo poluvrijeme i onda smo odjedanput stale. Presjeklo nas je, snaga, ne znam što se dogodilo, počele smo srljati a Norvežanke to vole jer su im polukontra i kontra najjače oružje. Onda te ubace u mlin i samo te samelju, uopće se ne snađeš već je 5 razlike”.

Ana je odigrala svoju najbolju utakmicu na Euru, ali to njoj baš ne znači puno jer je njezina ekipa izgubila…

“Ma mogla sam zabiti i deset, izgubili smo opet 11. Za dva dana slijedi Njemačka, napokon imamo dva dana između utakmica nakon ovog tempa kojeg smo imale, danas je slobodno i dobile smo još jedan dan odmora, mislim da će nam to dobro doći da se izregeneriramo i onda od večeras krećemo s analizom, pripremom, sutra imamo još trening i mislim da će to biti dobro”, govori nam Ana koju smo upitali što je tajna uspjeha ove reprezentacije? Evo, vidimo to zajedništvo, rasplesanost i nasmijanost, sudjelovanje u emisijama Mostarke i naše najefikasnije igračice na ovom turniru Ćamile Mičijević koje se objavljuju na Facebooku HRS-a, a u kojoj je uoči Norveške sudjelovala i Ana zajedno sa svojom partnericom na crti i kapetanicom ekipe Katarinom Ježić.

Interne fore

Naravno, čim smo joj to spomenuli, odmah se počela smijati…

“Haha, to su te naše male interne fore i onda je baš ono šala. Da, sve krivi odgovori. Ma Ćamila je vedri duh,. Inače se opuštamo najčešće da slušamo glazbu i pjevamo. Nitko nije očekivao pa ni mi same da će se to sve dogoditi. Opušteno smo ušle u sve i kad tako opuštano uđeš, onda možeš i uživati”, rekla je Ana koju smo upitali i da nam usporedi ekipu Norveške s Njemačkom, s kojima igramo za polufinale…

“Hahahaha, pa mislim…”

Smijeh simpatične Ane nasmijao je i potpisnika ovog teksta, pa smo se oboje počeli smijati. Jedna rekli bi smo neuobičajena, ali zakon situacija. I onda je počelo…

“Mi vas gnjavimo, jel’ tako? Ne da vam se pričati baš, razumljivo, naporno vam je sve, i još jučer utakmica”, kazali smo Ani u šali, ali pomalo i iskreno, koja nam je nakon toga rekla:

“Ma ne, nije, nego nije baš da sam previše gledala Njemice, pa ne znam iskreno što da vam kažem. Norvežanke su poznate da puno trče i da su brze a Njemice, ma što ja znam, morat ću ih pogledati pa ću znati. A uz to, nismo vam mi naviknute na ovakvu medijsku zainteresiranost, nitko nas nije ovoliko zvao, osim možda ono, tate, mame i babe”, objašnjava nam simpatična Ana Debelić kojoj smo postavili i par brzopoteznih blic pitanja, čisto da vidimo kako će se snaći.

Blic pitanja

“Pucajte”…

Što najviše volite jesti?

Joooj, volim jesti paštu carbonaru”

Koja vam je najomiljenija pjesma?

A joooj ne znam, u posljednje vrijeme slušam puno duhovnu glazbu pa će ljudi kazati da sam nenormalna.

Kako se najviše volite opuštati kad si doma?

Volim društvo ali volim i svoj mir. Volim svoj mir.

Slušate li cajke?

Ne, ne volim cajke. A mislim ne znam, pogotovo sad nakon što sam otišla u Rusiju, vjera mi daje snagu i to je ono što me ispunjuje.

Vjernica ste?

Da, volim to, daje mi mir. Kad god mi je teško, kad se povučem u samu sebe, neku svoju dimenziju, onda mi je lakše. Ne znam, možda nekima to zvuči nestvarno, ali to je tako kod mene.

Sad se dobro skoncentrirajte. Finale Eura ili 100 000 folowera?

Hahaha, finale Eura, zaista iskreno. Da baš, sad smo popularne pa folowere skupljamo na Instagramu. Mi se malo rugamo na takav način, pa se malo onako kao svađamo tko ih ima više, ma naravno zezancija i to.

Marko Mamić ili Marino Marić?

Zašto je Ćamila Ani postavila vruće pitanje Marko Mamić ili Marino Marić u jednoj od emisija?

Hahaha, ma i to je šala, to već dugo traje. Ono, ako me ne zaprati Marko Mamić hahah. Zafrkancija totalna, mislim mi vam sad ovdje uživamo. Napokon smo ekipa, a to prije nije baš bio slučaj.

Norveški izbornik Thorir Hergeirsson nahvalio vas je kazavši kako ste ekipa koja igra drugačiji rukomet, kakav to?

Jedna smo za drugu, bez obzira što se dogodi. Uvijek to svi pričaju, ali treba to postići. Mi jesmo i zato smo tako dobre. Nemamo niti jednu zvučnu zvijezdu, sve smo tu negdje, svaka od nas se bori za sebe u svom klubu za minutažu, i onda smo, daš najbolje od sebe i to je pokazalo, dovelo do toga da je svaku utakmicu iskočila druga. To je ekipni rad, timski uspjeh. Svi radimo zajedno, dajemo sve od sebe, iz utakmice u utakmicu je neka druga bolja, neka druga iskoči i to je sjajno. Tako treba biti.

Naš ugodni razgovor bližio se kraju, i skoro smo zaboravili. Da, zašto je Ana Debelić sjela ispod Dinamovog grba “kod Ćamile u fotelji”, a Kati ispod Hajdukove zastave? I od kud obilježja dva najveća hrvatska nogometna kluba među njima uopće?

Ma to smo sjele sasvim slučajno, ali dobro pitanje, postoji zanimljiva priča oko toga. Naime, kad smo došle ovdje nismo imale hrvatsku zastavu, da, našu zastavu. Ne znam tko ju je zaboravio, a onda smo mi nacrtale zastavu, a ovu zastavu Hajduka smo dobile u Poreču od jednog čovjeka. I onda smo mi objesili jedinu zastavu koju smo imali, od Hajduka. Naravno, imamo u ekipi neke djevojke koje su htjele onda i Dinamovo obilježje, i onda su one nacrtale zastavu od Dinama. I zato smo mi napravile hrvatsku ravnotežu. Da nemamo razmirice hahahaha. Ali, sad imamo i hrvatsku zastavu.