Hrvatska muška rukometna reprezentacija uvjerljivo je sinoć pobijedila Italiju 40-26 u prijateljskom susretu odigranom u Puli. Prva pripremna utakmica hrvatskih rukometaša igrala se u Sportskom domu Mate Parlov u Puli s prijenosom na kanalu RTL2.

Posljednje provjere hrvatski rukometaši imat će na Croatia Cupu od 6. do 8. siječnja u Poreču. Utakmicu protiv Sjeverne Makedonije igramo 6. siječnja od 20:15 sati, a 8. siječnja u istom terminu čeka nas Izrael. I te dvije utakmice uz izravan prijenos moći ćete pratiti na kanalu RTL2.

Prva pripremna utakmica i 40 golova

Inače, rukometni susret Hrvatske i Italije je bio i prvi nakon nepuna tri dana prve faze priprema za Svjetsko prvenstvo.

Izbornik Hrvoje Horvat je na tribini ostavio lakše ozlijeđenog Ivana Martinovića, te Karpa Sirotića i mladog vratara Nexea Dominika Kuzmanovića. Svih 15 igrača koji su bili u igri našlo se na listi strijelaca. Po četiri gola dali su Lovro Mihić, Filip Glavaš, Marin Šipić i Luka Lovre Klarica. Vratar Dino Slavić je imao osam, a Mate Šunjić pet obrana.

Hrvatski rukometaši pokazali su jednu lepršavost protiv Talijana koji, ruku na srce, nisu dorasli kvaliteti izabranika Hrvoja Horvata. Ofenzivno su odigrali jako dobro i utrpali 40 golova, ali obrambeno su malo slabije reagirali. Jer, kako nam je to objasnio Silvio Ivandija, ugledni rukometni trener RK Sesvete javivši nam se putem google meeta iz Osijeka nakon utakmice, "trebali bi da je važna utakmica Italiju zaustaviti na 17-18 golova"...

Silvio Ivandija uspješan je trener. Bio je izbornik talentirane hrvatske reprezentativne generacije 1992/ 1993., koja je postala prvak Europe u Crnoj Gori na kadetskom prvenstvu, a kao izbornik Hrvatske bio je i viceprvak s juniorima u Turskoj...

Ivandija je svom uspješnom trenerskom CV-u dodao i prvo mjesto u BIH s Izviđačem iz Ljubuškog. Igrao je s Trstom polufinale europskog kupa (Chelleng cup), a Sesvete je doveo, podigao visoko s posljednjeg mjesta do treće momčadi u hrvatskom rukometu u tri godine, sa skromnim budžetom.

Sad su Sesvećani trenutno u četvrtom kolu Europa kupa, nakon što su izbacili Paok (Grčka) i Besa Famgas (Kosovo). Imaju Sesvećani sve 4 pobjede, a 11. veljače igraju protiv Fasana (Italija) za četvrtfinale...

Inače, Silvio Ivandija je bio Linin pomoćni trener u Zagrebu i Slavku Goluži pomoćnik na Svjetskom prvenstvu u Katru. Inače, kad spominjemo Slavka Golužu, jedan od najvećih hrvatskih rukometaša ikad, oživio je PPD Zagreb nakon svog preuzimanja, a reprezentativac Zvonimir Srna pod njim igra još bolje u oba smjera. Vidjet ćete zašto spominjemo upravo Slavka i mladog Srnu, nećaka Darija Srne, proslavljenog bivšeg hrvatskog nogometaša i kapetana Vatrenih.

'Čestitke dečkima na ozbiljnom angažmanu'

"Treba čestitati dečkima na ozbiljnom angažmanu, pogotovo u tom napadačkom dijelu. Takav suparnik ne može od vas ni izvući neki maksimalni angažman u obrani, da ne bi došlo do nekih ozljeda. Ipak dolaze nove pripremne utakmice i dolazi brzo SP. Dečki su odradili napadačku rolu odlično. Pokazalo se u prvom poluvremenu da naša reprezentacija iz minute u minutu igra dobar napadački rukomet. Duvnjak, Cindrić i Karačić mogu zabiti gol kako se sjete, a raduje me posebno u napadačkom dijelu i Srna. Zvonimir (lijevi vanjski - PPD Zagreb, op.a) pokazuje u napadačkom dijelu, uz šuteve i odlične asistencije, da može i zna. Imamo širinu na više pozicija", kazao nam je Silvio Ivandija i dodao kako je Slavić dobro odradio drugi dio i pokazao da možda zaslužuje na ovom SP-u biti i prvi vratar...

"Možemo se veseliti ovom rezultatu, ali moramo isto tako shvatiti da to nije bio protivnik po mjeri. Možda je bilo malo problema u prvom poluvremenu obrambeno, čisto na lijevom halfu, možda su tu dečki malo neozbiljno uzeli jer nisu imali lijevaka na poziciji desnog vanjskog, pa su možda očekivali da će lagano zaustaviti na tu poziciju. To su sitnice koje će se popraviti", objašnjava nam Ivandija.

Imamo napadačku kvalitetu

Mihić na lijevom, Glavaš na desnom krilu bili su jako dobri, tako da hrvatska rukometna reprezentacija i tu ima širinu. Tu za vratom Mihiću puše Jelinić koji je imao odličnu sezonu u Našicama. Kraljević je uskočio sad kad nema Čupića. Dakle, napadačku kvalitetu imamo, ali da igramo jednu ozbiljnu utakmicu morali bi svesti Talijane na 17-18 golova, ne više od toga.

"U tom dijelu bi se trebali malo popraviti. Sigurno da jedna ovakva ekipa ne bi nam trebala zabiti 26 golova ali dobro, bio je to napadački rukomet. Dečki su bili ozbiljni u napadu, malo opušteniji kod nekih proigravanja, par nekih nepotrebnih tehničkih grešaka i par puta u napadu 7 na 6, koje Hrvoje Horvat inače jako voli odigravati. Tu moramo biti oprezni, da ne bi bilo nepotrebnog gubljenja lopte, da ne bi padali golovi na prazan gol. Za taj segment treba malo više uigravanja i uigrat će i to oni", otkriva nam Silvio Ivandija i nastavlja:

"Svi očekujemo da bi netko mlađi mogao iskočiti. Tu je Klarica koji isto ima dobru sezonu, pogotovo mu je ulaz u sezonu bio odličan. Naravno da očekujemo svi od Martinovića koji je isto mlad igrač. On bi trebao bljesnuti još više nego prijašnjih prvenstva. Evo, Srna se pojavio u PPD Zagreb, odlično je odigrao sezonu, očekujem da bi mogao nastaviti na reprezentativnom nivou. On pokazuje nesebičnost u igri, popravio se jako i napadački, a obrambeno ne moramo govoriti koliko on znači reprezentaciji. I u njemu se može isto naći neki pomak od tih mlađih, da bi mogli pokazati nešto posebno na ovom prvenstvu."

Ivandija nam je istaknuo i jednu bitnu stvar koja je vezana za neku našu hrvatsku rukometnu filozofiju...

"Mi se uvijek nekako predstavljamo da moramo biti favoriti u susretima s drugim reprezentacijama. Moramo svi napraviti sami sa sobom jedan korak nazad unutar ekipe i i sa svakim treba ući u utakmicu kao da nismo favoriti, a ne da smo mi neki veliki favoriti. Uz skromniji pristup možemo igrati sa svakim."

