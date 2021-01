U OVOJ REPREZENTACIJI ČUČE BALIĆ, VORI, LACKOVIĆ…: ‘Mislim da je Lino svjestan da je upravo on taj igrač. Možda mu se prebacuje obrana, ali…’

Utakmicu Hrvatske i Katara za Net.hr komentira Dinko Đanković

Hrvatska rukometna reprezentacija pobjedom nad Katarom 26:24 danas u Aleksandriji završila je nastup u prvom krugu natjecanja po skupinama 27. SP-a u rukometu. I to je najbitnije. Bila je to definitivno najbolja predstava naših rukometaša na turniru do sad. Nije to bilo savršeno, ali opet bolje nego protiv Angole i posebno Japana.

Da, Japanci su nam otvorili oči i to je dobro. Koliko god taj nesretni remi donio turbulencije i paniku u glavama naših rukometaša, sad se vidi kako ih je to i razbudilo i na kraju dobro djelovalo na njih. Na SP-u nema slabih reprezentacija, svjedoci smo rukometnoj ekspanziji na svim kontinentima…

Katar je reprezentacija s vrlo nezgodnim igračima i izbornikom znalcem Valerom Riverom. Do Hrvatske su definitivno ostavili najbolji dojam u skupini C. Hrvatska je danas u većem dijelu utakmice pokazala ono što se od nje očekuje, pogotovo u obrani. Opet su Kauboji počeli jahati dizelaški, ali to je već normalno kad je hrvatska muška rukometna reprezentacija u pitanju. Krenuli smo s obranom 6-0, malo iznenađujuće, ali smo jako dobro u startu zatvorili njihovog prvog strijelca Frankiesa Carola. Igrali smo konačno se ljevakom, Luka Šebetić u dva pravca, na lijevom krilu je bio Manuel Štrlek koji je zabio 6 golova, na desnom Ivan Čupić. Dobro je to izgledalo u početku. No, kasnije smo pali u igri, ali se pred kraj prvog dijela opet digli…

“Očekivali smo tešku utakmicu, pogotovo zato što se radilo o derbiju skupine. Pogotovo zato što su Hrvatska i Katar reprezentacije orijentirane na obranu. Naša momčad svoju igru više oslanja na obranu i Katar za koji znamo da je više orijantiran na obranu nego na napad. I mislim da je bila. Neizvjesna i tvrda utakmica. Međutim, naša je reprezentacija ipak kvalitetnija od Katara, prije svega, a jedna stvar koja krasi Hrvatsku je to što stvarno zna igrati na rezultat. Mislim da smo to pokazali na zadnjem prvenstvu. Stvarno, kad je hrvatska reprezentacija trebala igrati na rezultat bila je dobra. Istina je i to da je ovaj dvoboj bio najbolja prezentacija Hrvatske na turniru dosad, ali istina je i to da dečki trebaju ići uzlaznom putanjom još više. Nismo još ni blizu vrhunca igre. Ono što su naši možda neki mali minusi, odnosno gdje moramo i trebamo težiti napretku, pitanje hoćemo li na SP-u to stići, a to je manjak lakih golova, tranzicija u kojoj trebamo tražiti lake golove, gdje bi mi trebali raditi razliku u odnosu na slabije momčadi. Trebamo biti realni i kazati da je Hrvatska barem, prije početka, bila jedan od favorita prvenstva. Međutim, sad se malo situacija izmjenila s Cindrićem i Karačićem koji još nije unutra. Ali hajde, ne možemo reći da Hrvatska više nije momčad koja teži istim, visokim ciljevima. Tako da mislim da smo možda tanki u tranziciji, odnosno taj broj lakih golova nas malo opterećuje. Zato i ulazimo u dvoboj u kojem ga onda igramo praktički u neizvjesnom tonu do kraja”, kazao nam je Dinko Đanković, čovjek koji je s Davorom Dominikovićem (bio je Dominkovićev pomoćnik) i, naravno, igračima, najzaslužniji za povijesno, veliko srebro naših mladih rukometaša na SP-u za igrače do 21 godine u Španjolskoj 2018., na turniru na kojem je MVP nagradu ponio Ivan Martinović, a uz njega briljirao i Josip Šarac, dva mlada rukometaša koja su dio reprezentacije Hrvatske u Egiptu, isto kao i Halil Jaganjac.

Radi se o treneru koji je uz mlade srebrne reprezentativce bio više od Davora Dominikovića u pripremnom dijelu zbog perioda u Poreču. Sad radi kao savjetnik u RK Karlovac i čeka inozemni angažman. Đanković ima rukomet u malom prstu i razgovor s njim odveo nas je prema Marinu Šegi. Prvi vratar hrvatske rukometne reprezentacije po prvi je put na turniru stao na gol, nakon što je propustio prve dvije utakmice zbog ozljede zgloba, koja mu se dogodila protiv PSG-a prije više od mjesec dana. Šego je u 19. minuti stao na gol umjesto Pešića i Madadiju obranio dva uzastopna sedmerca, igraču koji je do njega sedmerce šutirao 8-8. Poslije njega, skinuo je sedmerac i Hassaballu i omogućio hrvatskoj reprezentaciji priključak koji smo na kraju preko Ivana Martinovića naplatili vodstvo od +2 u poluvremenu. Ukupno je Šego imao četiri obranjena sedmerca zaredom. No, sve u svemu dosta je to muke bilo, posebno napadačke. Obrana dobra, uz pojedina ispadanja koja je naplatio Carol lakim golovima.

“Moram priznati da sam pratio lijevo krilo Madadija i bio je stvarno stopostotan dosad. Činjenica je da je to malo mlađi igrač, ali činjenica da je to sve ispalo idealno za Marina Šegu koji je otvorio turnir sjajno. Vrlo dobro za njegovo samopouzdanje je bilo to što je stao na gol i odmah dobio obranu. To nam se idealno dogodilo, sa Šegom smo dobili golmana koji je uvijek bila naša vratarska perjanica. Vjerojatno će u nastavku prvenstva on biti taj, uz Pešića, koji će najviše braniti. Golmani su na turnirima izuzetno bitni na putu do uspjeha. Moglo bi se dogoditi da u nastavku turnira imamo dobar par golmana. Ali, još je rano za pričati. Ono što Hrvatskoj možda sad malo nedostaje u igri, sad kad nema Cindrića i Karačića, je ritam u napadu koji trebamo donijeti. Nedostaje nam ritma, činjenica da imamo visoke igrače koji su u napadu. Mislim da bi jedan niži, malo agilniji igrač donio promjenu ritma. I Karačić i Cindrić bi upravo to donijeli, ali eto. Doći će netko, na koncu i Kević možda bude taj. Ovo je još uvijek sve otvaranje prvenstva, još se tražimo”, govori nam Dinko Đanković kojeg smo upitali što je, po njemu, bio ključ za pobjedu?

“Naše znanje igranja na rezultat, mislim da je to presudilo. Na kraju je Hrvatska prelomila susret s te dvije-tri-četiri obrane koje su nam donijele lagane lopte, s kojima smo se odvojili na dva-tri razlike. Uz to, kvaliteta i iskustvo. Od igrača, ako trebamo izdvojiti nekog, onda su ipak Mamić i Marić prednjačili. Moramo gledati i da je Mamić praktički skoro igrao obranu 60 minuta. I u napadu je bio izuzetno dobar. I, naravno, Marić koji je nezadrživ na crti. Mislim da je Marić dosad odigrao izuzetno dobar turnir dosad”.

Katar nije odustajao, non stop je disao Kaubojima za leđima jer se obrana više nije mogla sastaviti, pa su u 52. minuti u sredinu obrane i u napad ušao Šarac, a u sredinu obrane uz njega i Jaganjac. Dva najmlađa u ključnim trenucima, sjajno su reagirali. Uz njega, odličan je bio Ivan Martinović koji je i u trećoj utakmici na SP-u oduševio. Sad je zabio 3 gola i ukupno je na 11 golova na turniru…

“U ovoj reprezentaciji ti igrači su mladi, barem se takvim smatraju, i oni tek trebaju steći renome. Međutim, moramo povući jednu paralelu s 2003. godinom, kad su ti nosioci koji su uzeli zlato bili praktički stari kao Martinović, Šarac i Jaganjac sada. I Vori i Lacković i Balić, Špoljarić, Zrnić… Svi oni su bili tada u tim njihovim godinama, nemojmo to zaboraviti. Tada su oni imali 23-24 godine, kao što oni imaju sad 22-23… Tu su negdje… Mislim da im priliku treba dati, izbornik je toga svjestan i da će Lino lagano primjetiti da je Martinović taj. Njemu se možda prebacuje malo slabija igra u obrani. Tvrdim da on može igrati i defenzivu, da je to isto točno i mislim da je on svojim igrama u mini ciklusu, nije on puno igrao kad gledate, po 20 minuta do sad, dokaza da može biti važna karika u Hrvatskoj”.

Dokazao je on to i protiv Japana s 3-3, pa je čitavo drugo poluvrijeme proveo na klupi, vjerojatno zbog obrane, nadovezali smo se na Dinka Đankovića.

“To je očito neki njihov sistem igre. Ja bi mu osobno dao više šanse, jer onda i on više samopouzdanja dobije. Moramo biti realni, to su sve dosad bili suparnici koje mi moramo rješavati bez problema. I u takvim susretima bi Martinović morao više igrati. Istina da mi rastemo, da na početku imamo problema, ali i Japan koji nas je iznenadio, i Angola kao i Katar, Bahrein i Argentina koji slijede, nisu suparnici koji bi trebali Hrvatskoj stvoriti probleme. Nećemo mi nikog razvaliti, nismo nikad nikoga razvaljivali, nego smo reprezentacija koja pobjeđuje. I mislim da bi trebali pobijediti sve do Danske. A onda počinje jedan novi turnir s jačim momčadima. Velika je prednost što mi znamo igrati na rezultat. Jedini je minus manjak publike. Mi smo momčad i narod koji radi na emocijama i hoće li nama igranje susreta bez publike raditi probleme u nastavku, to ne znam. Znam da nam je puno pomogla publika na Euru prošle godine. Poslije Danske slijede utakmice koje će biti izuzetne, naravno pod pretpostavkom da se plasiramo među osam najboljih. Protiv Danske vjerojatno neće biti previše naboja jer bi mi i Danci trebali izboriti nokaut fazu natjecanja. Hoćemo li kalkulirati, to ne znamo. Hrvatska nikad ne kalkulira”, zaključio je Dinko Đanković.