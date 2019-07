TVORAC HRVATSKE RUKOMETNE BAJKE BRILJIRAO KAO NIKAD PRIJE: A onda je sarkastično bocnuo IHF

‘Kako god završilo, oni su napravili veliku stvar. Premda, realno oni su odrasli ljudi koji su pokazali i ‘onu stvar’ i glavu kada su neke okolnosti bile protiv nas’

Mlada hrvatska U-21 reprezentacija u subotu je navečer u Vigu pobijedila Portugal 31:28 i plasirala se u finale SP-a. Bila je to osma pobjeda zaredom naših mladih junaka, a sutra od 16.30 imaju šansu protiv Francuza uzeti i zlato, po prvi put u svojoj povijesti.

Ispustili +5

I kad smo u drugom dijelu ispustili +5 (14:19) i kad su Portugalci prijetili da se više neće osvrtati, mi smo bili ti koji su imali zadnju riječ. Na kraju smo uspijeli…

“Skidam kapu do poda ovim momcima. Ponosni smo i ja cijeli stožer na njih. Rekli smo im prije utakmice da želimo vidjeti osmijeh na njihovim licima, uživaju. Imali su dugačak put do toga. Kako god ova dva dana završila, napravili su sjajnu stvar”, kazao je Davor Dominiković i dodao:

“Kako god završilo, oni su napravili veliku stvar. Premda, realno oni su odrasli ljudi koji su pokazali i ‘onu stvar’ i glavu kada su neke okolnosti bile protiv nas”, briljirao je izjavom Dominiković i nastavio:

Trener Dinko Đanković me nagovarao i uzeo sam time out u desetoj minuti, iako je to bilo jako riskantno. I hvala mu na tom i mnogim drugim savjetima. Isčupali smo se.

‘Oni su trebali ući u prostoriju gdje je party’

Mi smo u tim trenucima ovim igračima samo odškrinuli vrata, oni su trebali ući u prostoriju gdje je party. I zapravo su posljednjih deset minuta oni vodili sami sebe kroz utakmicu”, istaknuo je bivši ministar obrane, koji je svoju obrambenu filozofiju, znači pobjedničku, utkao i u ove sjajne momke… Sad slijedi rukometni Clasic…

‘Dugačka je noć pred nama’

“Francuska – vidio sam 16 minuta danas jer su igrali prije nas i 14 minuta protiv Danske. To znači da je dugačka noć pred nama. Prošlu smo zaspali u pola pet, ovu ćemo vjerojatno u pet. Nevjerojatno je da su IHF i domaćin tako složili kalendar da iz dvorane izađemo noćas oko ponoći i već sutra u rano poslije podne igramo finale. Hvala im što na takav način brinu o zdravlju igrača”, zaključio je Dominiković.