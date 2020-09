Član trofejne generacije Metaloplastike iz Šapca i bivši jugoslavenski rukometni reprezentativac Zlatko Portner iznenada je preminuo u dobi od 59 godina u Švicarskoj gdje je živio.

Portner je tri puta osvojio Kup prvaka, s Metaloplastikom 1985. i 1986. te s Barcelonom 1991. godine.

Serbian Handball player Zlatko Portner passed away at the age of 58. He represented Yugoslavia at the 1988 Seoul Summer Games, where Yugoslavia won the Bronze medal.https://t.co/F9hybKZjzo pic.twitter.com/VPw1UXn3rL

