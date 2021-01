TURBULENCIJE SU SAD VALJDA IZA NAS: Nadamo se da ćemo u nastavku turnira igrati bolje; ‘Othrvali smo se svemu, dosta se toga izdogađalo ‘

‘Mislim da ćemo igrati bolje u drugom krugu’

Hrvatska rukometna reprezentacija u utorak je navečer pobijedila Katar 26:24 i tri boda prenosi u drugi krug. Bila je ovo najteža utakmica u skupini za naše rukometaše, najvažnija definitivno zbog bodova koje se prenose, a u takvoj situaciji, nakon što je Japan pobijedio Angolu, Hrvatska je pružila najbolju predstavu do sad u Egiptu. I to je ono što veseli. Hrvatski šuter Marko Mamić zabio je 5 golova i bio jedan od naših najboljih strijelaca u ovom dvoboju. Najvažnije da smo uspješno, pobjedom zatvorili prvi krug natjecanja na SP-u…

HRVATSKA – KATAR 26:24: Kauboji u drugi krug prenose 3 boda; Bila je ovo najbolja predstava naših rukometaša na turniru

‘Sve je kako smo zamislili prije SP-a’

“Točno, možda smo imali mali kiks, ne bi rekao čak kiks, ali tu nezgodnu utakmicu s Japanom… Ništa, sad je sve to gotovo, idemo u drugu skupinu. Sve je kako smo zamislili prije SP-a. Dobro, mi smo imali te ciljeve i pritisak, dosta se toga izdogađalo, čitava ta situacija, sve to u Hrvatskoj i svijetu što se dogodilo i što se događa oko potresa kod nas i korone. Pa onda pripreme, pa dođeš tu i nema publike, pa onda smještaj… Zbunjujuće je to malo. Ali, othrvali smo se tome i mislim da ćemo bolje igrati u drugom krugu. Glupo bi bilo reći da su neki drugi bolji od nas, ali mi se nećemo postavljati da smo neki favoriti, ali dat ćemo sve od sebe. Osjećam se kao dio momčadi, a momčad uvijek izbaciti pojedinca. Meni je samo drago da su igrači sretni zbog moje igre”, kazao je Marko Mamić za kameru RTL-a.

