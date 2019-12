POJAVILA SE SRAMOTNA PRIČA O TRENERU ZAGREBA: ‘To je toliko bolesno, jadno i bijedno! Mislim da znam otkuda to dolazi’

‘Mislim da znam otkuda dolazi, a znaju i oni’

Trener PPD Zagreba Veselin Vujović od prošlog tjedna više nije izbornik slovenske rukometne reprezentacije. Slovenci su se Crnogorcu zahvalili na suradnji iako se približava Europsko prvenstvo na kojem će loviti posljednji vlak za nastup na OI u Tokiju sljedećeg ljeta. Vujović je tijekom minute odmora na utakmici SEHA lige u Brestu, gdje je PPD Zagreb igrao protiv Meškova, prema Slovencu Aleksu Vlahu zaurlao: “Umri, bre, više da te ne gledam”.

‘Umri, bre, više da te ne gledam’

JAVIO NAM SE VUJOVIĆ: ‘Želim to što prije zaboraviti, svi znaju što sam napravio na klupi Slovenije. Vrijeme će pokazati tko je pogriješio’

“Mislim da je to zbog onoga što se dogodilo na minuti odmora na utakmici PPD Zagreba. To je dovelo do pobune drugih igrača. Doveli su me zbog mog karaktera, a sada su me maknuli”, rekao je Vujović, dok je za portal Net.hr prošlog tjedna kratko iskomentirao:

Komentar na smjenu za Net.hr

“Želim to što prije zaboraviti, želim da to što prije prođe. Ne želim ulaziti u te priče. Meni je bila izuzetna čast i zadovoljstvo što sam bio izbornik Slovenije. Svi znaju što sam napravio na klupi Slovenije. Vrijeme će pokazati tko je pogriješio”, kratko nam je bio kazao Veselin Vujović. Nakon toga, u slovenskim medijima pojavila se priča o poker – druženjima s igračima i uzimanju novca. Navodno je Vujović od nekih igrača uzimao – novac.

EKSPLOZIVAN INTERVJU VESELINA VUJOVIĆA ZA NET.HR: ‘Zbog toga sam upravo njemu rekao da umre. Uvijek sam bio na udaru zbog svog karaktera’

‘Vujović je uživao u igranju pokera. Svako tko je želio igrati s njim morao je platiti 300 eura’

“Vujović je uživao u igranju pokera, ali igrao je radi zabave i opuštanja. Svako tko je želio igrati s njim morao je platiti 300 eura inicijalnog iznosa, uključujući i igrače, od kojih su oni, koji su sudjelovali u tome, bili omiljeni kod njega. Koji nisu, rješavao ih je svojim kontroverznim ‘trenerskim tehnikama’ na treninzima i utakmicama, kao nedavno u slučaju Aleksa Vlaha. Igranje ‘ucjenjivačkog’ pokera često se događalo i na pripremama slovenske rukometne reprezentacije”, objavila je stranica nova24tv.si.

VESELIN VUJOVIĆ ZA NET.HR: ‘Nikad u životu nisam trpio ucjene, tako sam tada mislio. Pa zar se Červara moglo trpiti, a mene nije’

‘Ne znam što sam to toliko loše napravio, ali…’

Vujović je sad u razgovoru za Sportske novosti prokomentirao priču koja je odjeknula regijom:

“Nekome očito to treba i morat ću dati neko priopćenje, jer odgovarati pojedinačno nema nikakvog smisla. Mislim da znam otkuda dolazi, a znaju i oni, kao što znaju kakav sam i da se teško mijenjam. Kad sam otišao s klupe, dobio sam dobre komentare za ono što sam radio. Čak sam bio u Szegedu sa svojim dojučerašnjim igračima Bombačom, Gaberom, javili su se Mačkovšek iz Veszprema, Zarabec iz Kiela i kažu da će i oni kao igrači dati priopćenje o svemu, jer to nema veze. To je toliko bolesno, jadno i bijedno, a znaju kakav sam. Tamo sam bio četiri godine i s tim ljudima nešto napravio, nešto što oni nisu nikada. Ne znam što sam to toliko loše napravio, ali onaj tko to servira očito zna”, istaknuo je Veselin Vujović dok je poznati rukometni novinar SN-a zaključio:

“Ostao je tajnovit na pitanje tko je “onaj”, u karijeri se s tim stvarima naučio nositi. Zagreb je pokrenuo s nule i uz malo pomoći ne sumnjamo će i više. A u Sloveniji očito misle drugačije, što je OK. Vrijeme uvijek pokaže sve i u slučaju Zagreba i u slučaju Slovenije. I u svakom drugom slučaju”.