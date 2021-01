‘TKO ĆE VODITI HRVATSKU AKO PROĐEMO DALJE’? Vuković postavio zanimljivo pitanje u RTL-ovoj emisiji uoči utakmice s Danskom

‘Možda je Lino baš htio ovakav efekt, vidjet ćemo kako će ekipa reagirati’

Nekadašnji rukometni reprezentativac Hrvatske, Drago Vuković, gostovao je u RTL-ovoj emisiji “Vrijeme je za rukomet” uoči odlučujuće utakmice za plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva, koju Kauboji igraju protiv Danske. Hrvatska mora pobijediti ako želi dalje i niti jedan drugi rezultat joj ne donosi prolazak, a Vuković je uoči te utakmice postavio zanimljivo pitanje, odnosno da je komentar na ostavku Line Červara koju je ovaj podnio u subotu nakon poraza od Argentine.

“Zanima me tko će voditi ekipu ako prođemo dalje ili uđemo u borbu za medalju. Jesmo li o tome razmišljali?. Možda je Lino baš htio ovakav efekt, vidjet ćemo kako će ekipa reagirati. Ja vjerujem u pobjedu”, rekao je Vuković.

Prije dva dana je i Metličić također komentirao Červarovu odluku koju je okarakterizirao kao promašaj.

“Totalno promašeno. Červar je preuzeo odgovornost i to je ok. Ali zašto podnosi ostavku dok je Hrvatska još živa? Što ako dođemo u četvrtfinale ili polufinale? Što dalje? Kako ćeš ti motivirati tu momčad? Brod nije potonuo, a on je zadnji koji ga treba napustiti. Bio je vruć nakon utakmice, ali trebao je biti pametniji. Tužno je da će ovo biti kraj za njega. Ovo je najveća greška njegove karijere. Pustimo utakmicu na stranu, to je sport. To se dogodi. Ali ovo napraviti i oprostiti se na ovakav način, to nije u redu”.