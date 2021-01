TKO ĆE NASLIJEDITI ČERVARA? Najbolje kotiraju dvojica; Jedan je i želja nekih igrača, a upravo njega ovih dana spominje Gobac

Traži se izbornik na klupi Hrvatske, dva su najizglednija kandidata

Poput bombe odjeknule su subotnje riječi Line Červara kako je ovo njegov posljednji izbornički pjev na klupi Hrvatske i kako će HRS nakon završetka turnira morati potražiti novog izbornika.

Slavko Goluža i Hrvoje Horvat

U posljednja dva dana mediji spekuliraju o imenu novog izbornika Kauboja, spominju se određena imena, seciraju se njihovi uspjesi, kvalitete. U ovom trenutku, kako stvari stoje, najrealniji kandidati za Lininog nasljednika su Slavko Goluža i Hrvoje Horvat.

Goluža, aktualni trener Tatrana iz Preševa, iza Červara je osvojio najviše odličja od svih koji su vodili hrvatsku rukometnu reprezentaciju. Od 2010. do 2015. godine, Slavko Goluža osvojio je broncu na Europskom prvenstvu 2012. u Srbiji, broncu na Olimpijskim igrama iste godine, te na Svjetskom prvenstvu 2013. u Španjolskoj. Hrvatska je pod njegovim vodstvom osvojila, dakle, tri medalje, a uspjesi su također ono na što se gleda.

U rukometnim kuloarima pojavila se priča kako je on navodno favorit nekih igrača što bi također moglo biti presudno, odnosno najozbiljniji kandidat koji je u pet godina uzeo te tri jako bitne medalje, posebno je bitna i u rangu onih koji se pamte spomenuta olimpijska bronca iz Londona…

Goluža ima medalja iza sebe i kao igrač i kao izbornik

Tome ide u prilog i medijsko spominjanje Slavka Goluže u kontekstu mogućeg izbornika posljednjih dana. Uz spomenuto, radi se o bivšem rukometašu koji ima ponajviše osvojenih medalja od svih i koji neupitno zna kako ih osvajati. Nekadašnji razarač s vanjskih pozicija u karijeri je stigao čak do tri olimpijske medalje, dva zlata kao igrač te do spomenute bronce kao izbornik, bio je i svjetski prvak…

Ukupno je ulovio 11 medalja s velikih natjecanja (OI, SP, EP) od toga pet kao pomoćnik ili glavni izbornik. S mladom reprezentacijom 2007. osvojio je i srebro na SP-u. Većinu igrača ili gotovo sve zna još iz reprezentacije, a neke od njih uveo je u reprezentaciju, poput Luke Stepančića i Igora Karačića.

Ima Slavko dobar rukometni pedigre bez obzira što netko mislio o njemu, a 2015. godine otišao je s klupe Hrvatske ponajviše zbog pritiska koji mu je bio nametnut od strane medija, kako bi svoju suprugu i sina poštedio konstantnog medijskog linča kojem je tada bio izložen. Slavka Golužu jako je pogodio takav način odnosa prema njemu, pogodilo ga je da je taština nekih presudila njemu kao izborniku, i nema sumnje da je motiv kod njega izuzetno visok.

Nije tajna da se Goluža želi vratiti na klupu reprezentacije za koju je kao igrač davao sve, a nije ni tajna da kod Zorana Gobca jako dobro kotira i da najmoćniji čovjek hrvatskog rukometa govori kako je reprezentacija Hrvatske pod Slavkovim vodstvom igrala dobar rukomet, jedan od najboljih u proteklom desetljeću.

Realno, on je najveći kandidat za preuzimanje Kauboja. No, nije jedini, iako nemamo mi tu neki preveliki izbor. Među onim koji se spominju je, dakle, i Červarov pomoćnik Hrvoje Horvat.

On je na klupi Hrvatske uz Červara već tri sezone, kvalitetan je trener i u to nema sumnje, no teško se uz njega uspio probiti s mišljenjem i, kako doznajemo, na ovom prvenstvu samo je Červaru klimao glavom i nije reagirao onda kad je možda i trebao, iako je bilo vidljivo da Červar radi neke pogrešne poteze koji su i kod samih igrača naišli na čuđenje.

Međutim, Savez je nekoliko puta do sada u pravilu za nove izbornike postavljao pomoćnike onih na odlasku. Tako je bilo u slučaju Goluže, te Željka Babića. No, hoće li i sad baš biti tako?

Inače, Horvat se dokazao svojim radom u Nexeu, koji bi ove sezone prvi put najozbiljnije mogao ugroziti naslov prvaka Hrvatske u srazu s PPD Zagrebom. Horvat je trener koji je miran na klupi, igrači ga dobro poznaju, a njegova kvaliteta jest što dobro zna analizirati suparnika i pripremiti momčad.

Veselin Vujović teško da će dobiti HRS-ovo povjerenje

Osim spomenute dvojice, kao kandidat za klupu Kauboja spominje se u medijima i aktualni trener Borca iz Banje Luke Veselin Vujović, samo teško je za očekivati, gotovo i nemoguće da bi HRS njemu dao priliku.

Tu su još proslavljeni bivši rukometni as Irfan Smajlagić koji je bio Červarov pomoćnik u prvom razdoblju na klupi Hrvatske. Pipe je omiljen među navijačima, no njegov odnos s vodećim ljudima HRS-a nije toliko idiličan, a u takvoj konsolidaciji snaga čitava priča oko njega na klupi Kauboja pada u vodu. Premda je uvijek bio favorit prema anketama u medijima, Savez o Smajlagiću nikad nije ni razmišljao kao o ozbiljnom kandidatu i teško da će on sad dobiti izborničku šansu.

U krugu onih koji se spominju je i Ivica Obrvan koji je vodio reprezentaciju Makedonije. Dugo vremena radio je i u francuskom Chambéryju i Obrvan ima rukometno znanje, u to nema sumnje, ali ne vjerujemo da bi i on mogao zamijeniti Červara, to bi bilo ravno senzaciji.

Ne treba zaboraviti niti na Silvija Ivandiju, kao ni na aktualnog trenera PPD Zagreba Vladu Šolu i Davora Dominikovića, čovjeka koji je 2018. godine mlade hrvatske rukometaše vodio do srebra na SP-u za igrače do 21 godine starosti. Upravo je Dominiković zanimljivo ime koje strši, ali on je u kolovozu prošle godine preuzeo njemačkog trećeligaša TuS Vinnhorsta. Što se tiče Ivandije i Šole, male su šanse da i oni postanu izbornici, jako male. Tu je i Zlatko Saračević, trener Podravka Vegete. I s njegovim imenom se može spekulirati, i on je u tom krugu onih koji znaju. E sad, koliko je realno da on preuzme izborničku funkciju, dalo bi se o tome raspravljati…

Također, navijači zazivaju ime Ivana Balića, ali ovaj rukometni velikan nema nikakvog iskustva vođenja reprezentacije i teško da bi on u ovom trenutku mogao dobiti povjerenje HRS-a.

Vrijeme curi, čekaju nas kvalifikacije za Olimpijske igre

Jer, ono što je najgore u ovoj situaciji je – vrijeme! Naime, kvalifikacije za Olimpijske igre na rasporedu su od 12 do 14 ožujka. Hrvatska se nalazi u skupini s Francuskom, Portugalom i Tunisom, a ovaj iznimno važan turnir se igra u Parizu u AccorHotels dvorani (nekadašnji Bercy). Prvi suparnik Hrvatske je Francuska, slijedi Portugal, i na kraju Tunis.

Stoga, ako Hrvatska danas ispadne s turnira, bit će to neuspjeh koji će dodatno otežati posao novom izborniku kojeg nije lako ni prihvatiti, koliko god svatko želio biti izbornik Hrvatske. Uz to, s ovakvom igrom, nekako i nemamo baš vjere u plasman na OI. Novi izbornik morat će pronaći rješenje za to, morat će pronaći način dignuti dečke, napraviti bolju atmosferu u reprezentaciji i čekirati kartu za Tokio.

No, ovako dramatično nije moralo biti. Prvotni plan je bio da Červar odradi kvalifikacije za Olimpijske igre kao i same Igre u Tokiju nadolazećeg ljeta, a nakon toga se oprosti od klupe. No, očito nije izdržao do kraja i sad je nastala erozivna rupa u reprezentaciji koju treba znati adekvatno popuniti, odnosno zaustaviti njezino daljnje širenje.

