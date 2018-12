TEŽAK PORAZ HRVATSKE NA STARTU EP-A: Užasna neefikasnost iz prvog poluvremena odvela u poraz izabranice Nenada Šoštarića

RESULTS: #Romania 🇷🇴 held on for a 31:28 win over #CzechRepublic 🇨🇿 , while @RFEBalonmano 🇪🇸 made their 25:18 victory look easy against @HRStwitt 🇭🇷#ROUCZE #ESPCRO #ehfeuro2018 #handballissime pic.twitter.com/0zPbxuEev6

— EHF EURO (@EHFEURO) December 1, 2018