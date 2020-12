KREATOR RUKOMETNE BAJKE BEZ DLAKE NA JEZIKU: ‘To je zvučalo kao da je Hrvatska zadnje smeće. Rekao sam i Jørgensenu da ga može biti sram’

‘Malo su me čudno pogledali svi ti ljudi u njihovom studiju, ali ja se ne sramim to reći’

I sam će kazati kako ekipa koju vodi i s kojom je uzeo prvu hrvatsku žensku rukometnu medalju na velikim natjecanjima, nije najkvalitetnija po igračkom kadru.

Disale kao jedna

No, isto tako naglasit će kako je sigurno najkompaktnija, ekipa koja je najviše disala zajedno, ekipa koja je najviše rasla iz dana u dan i ekipa koja je najviše srca uložila u sve to, u svaki trenutak, svaku utakmicu….

Izbornik čudesnih hrvatskih rukometašica i kreator rukometne bajke u Danskoj Nenad Šoštarić jako je ponosan na svoje djevojke. Kad ga se pita koja je tajna uspjeha, kaže samo jedno načelo koje se temelji na uzajamnom poštivanju i razumijevanju. S tim da se uvijek zna granica do kuda to ide…

“Mi smo im, naš stožer, dopustili da budu slobodne, da se ovako zabavljaju, da budu ovakve kakve jesu. Dakako, sve u granicama jer su se neke stvari poštovale. Znalo se ono osnovno, kada se ide na spavanje, kada je zajedničko okupljanje za sastanak… Sinergija. ja vjerujem u svoj rad, one su vjerovale meni, ali i samim sebi”, rekao je Nenad Šoštarić jučer u zračnoj luci Dr. Franjo Tuđman.

Danski izbornik Jesper Jensen nije skrivao frustracije nakon poraza od Hrvatske u utakmici za treće mjesto na Europskom prvenstvu kojeg su bili domaćini i svojim je izjavama neugodno iznenadio.

“Bilo je smiješno. Bilo je groteskno. Bilo je to poput igranja na Balkanu prije 20 godina, gdje ste znali da ste prevareni prije početka meča”, kazao je Jensen za danski dnevnik Berlingske i tako podigao dosta prašine. I uoči utakmice imao je sporne izjave…

“Prije početka Eura odmah bi pristao da igramo protiv Hrvatske za broncu. Ne moramo izmišljati ništa novo da bi pobijedili”, rekao je Jensen, a to mu se vratilo poput bumeranga. Uz spomenuto, bio je to veliki motiv za naše igračice i izbornika kod kojih se pojavio inat, zvijer…

Izbornik Hrvatske nije mogao ostati ravnodušan na sve što su u Danskoj doživjeli, nisu mogle ni cure. Kad to kažemo mislimo na kompletno podcjenjivanje od strane domaćina, ne samo na ulogu autsajdera i sporne izjave. Nakon što se obratio javnosti, uspjeli smo doći do izbornika i malo porazgovarati s njim…

‘Ne dozvoljavam da nitko vrijeđa moju ekipu, Savez i državu’

“Mi ono što smo čuli, imamo sreće da imamo neke prijatelje koji znaju danski jezik pa smo čuli i njihove izjave, znači i trenera bivše i sadašnje reprezentacije prije utakmice. To je bila ovako otprilike, Hrvatska je zadnje smeće, nemaju ni 1 % šanse da nas pobijede. Jesper Jensen je kazao ‘ne trebamo se za njih ništa pripremati, da nam je netko ponudio odmah bi njih uzeli, oni su ništa itd. I sad pričat gluposti kakve on priča. U nedjelju sam odgovorio Klavsu Jørgensenu, znači bivšem izborniku koji je kazao ono da mi imamo 1% šanse a zove se ekspertom, da je on jedan tzv. ekspert i da ga može biti sram. Nije on pričao samo o ženskoj reprezentaciji, nego o hrvatskom rukometu. Da kakav je to rukomet, kakav je to Savez… Rekao sam da ga može biti sram budući da je on kvazi ekspert koji očito nije pogodio tko je pobjednik, a imao je šansu sa svim novcima svijeta koje Danska ima, 5 godina je bio izbornik Danske, u 5 godina najbolji rezultat mu je 4. u Europi. Dva puta nije otišao na Olimpijadu, na Svjetskim prvenstvima je bio 8. i 9. To dovoljno govori o njegovom znanju. Malo su me čudno pogledali svi ti ljudi u njihovom studiju, ali ja se ne sramim to reći, ne sramim se reći i ne dozvoljavam da nitko vrijeđa ni moju ekipu, niti Savez, niti moju državu. Nitko nikad”, govori Nenad Šoštarić.

Na to smo izborniku kazali kako je tako bilo od početka, i podsjetili ga na situaciju u hotelu u Koldingu, gdje je na papiru s imenima igračica i sobama stajao datum odlaska 9. prosinca, kad završava prvi krug natjecanja…

“Znate što, mi Hrvati smo inatljivi. I ne treba ti više. Kad ti netko veli, kad ti vidiš kako smo mi vidjeli raspored tko odlazi iz hotela, a na njemu da Hrvatska odlazi 9. prosinca. Uzmeš papir, doneseš ga u meeting room, zalijepiš ga na zid. I nema više govora. A ovo nakon ovog njihovog govora, pa cure imaju prijatelje i prijateljice koje znaju danski. One su toliko bile zapaljene radi svega toga, nabrijane, da im ja apsolutno nisam ništa imao za reći, samo sam morao smirivati tenzije i koncetrirat se na taktiku”, odgovorio nam je Nenad Šoštarić koga smo upitali što mu je na turniru bilo najteže?

‘Atmosfera je bila bitna’

“Najteže u čitavoj toj priči je jednostavno to da smo mi mjesec dana, počevši s pripremama u Poreču a nastavilo se u Koldingu i Herningu, mi nismo smjeli izaći van iz hotela. Ako izađeš nogom iz hotela tjeraju te s natjecanja. Doslovce je bilo soba, autobus, dvorana, miting, video i jelo. I to je to. I onda je u čitavoj toj priči izuzetno bila bitna ova atmosfera. Da sve te grde stvari malo razbiju sa smijehom, zabavama, pa evo imali smo Ćamilinu simpatičnu emisiju kod Ćamile u fotelji. Napravile su one jako puno toga. I to je ono što nas je sve povuklo. Postoje pravila i cure to jako dobro znaju”, zaključio je izbornik Nenad Šoštarić.