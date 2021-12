Hrvatska ženska rukometna reprezentacija večeras od 20 i 30 (prijenos na RTL-u) igra svoju treću utakmicu na Svjetskom rukometnom prvenstvu u Španjolskoj. Protivnik našim Kraljicama šoka u gradu Castellon de le Plana bit će ekipa Japana.

Skor 1-1

Trenutno su izabranice Nenada Šoštarića na skoru od jedne pobjede i jednog poraza. U skupini G, naime, dalje idu prve tri reprezentacije koje potom ulaze u novu grupu. Dakle, naše djevojke moraju biti među tri najbolje u skupini da bi prošle dalje. Trenutno su druge, iza Brazilkinja.

U nedjelju navečer, prije večernjeg treninga, iz Španjolske nam se javila Tea Pijević, inače vratarka Alba Fehérvár KC-a.

"Protiv Paragvajki smo se vratile na stare staze pobjeda. Bila je to za nas prva pobjeda na SP-u nakon deset godina. Očekivale smo laganiju utakmicu. Na početku smo imale malih problemčića, ali nakon toga je krenulo i išlo sve svojim slijedom. Na kraju smo uzele uvjerljivu pobjedu. Bio je to za nas povratak samopouzdanja", kazala nam je u uvodu Tea Pijević, o kojoj će puno toga ovisiti na turniru u nastavku.

O Kapi

NET.HR: Jeste li zadovoljni svojim dosadašnjim izdanjem i kako se snalazite s Kapitanović? Ovo je prvenstvo na kojem zajedno branite, na prošlom turniru prošle godine, na Euru, Ivane Kapitanović nije bilo zbog ozljede, a svi znamo koliko i vama i ostalim djevojkama znači Kapi u ekipi.

TEA PIJEVIĆ: Ma nema tu sad nikakvih nekih posebnih tajni ili drugačijih dobitnih formula. Istina, protiv Brazilki ni ja ni ona nismo bili na visokom nivou. Nadam se kako sad za nas obje kreću bolji dani, da će i ostale djevojke igrati bolju obranu, pa će sigurno nama golmanima biti lakše. Dobro se ja i Kapi nadopunjujemo. Prošle godine smo stalno bile na liniji, sad smo tu zajedno. Ona i ja dosta komuniciramo, što je bitno za uspjeh.

NET.HR: Japan je ekipa slična Paragvajkama. To je jedna reprezentacija koja gaji neeuropski nogomet. Ups, rekli smo nogomet?!

TEA PIJEVIĆ: Da, hahahahah....

Malo nas je odnijelo u nogometne vode

NET.HR: Jao kakav gaf. Ma ovaj novinar gleda derbi Dinama i Hajduka paralelno razgovarajući s vama, pa ga je malo odnijelo u nogometne vode.

TEA PIJEVIĆ: Kako stoje?

NET.HR: Trenutno je 0-0, igra se 33. minuta. Oprostite nam molim vas, to se događa kad pratite dvije stvari odjednom, u ovom slučaju razgovaramo s vama i gledamo tekmu na TV-u. Malo nam je bed sad, a utakmica je napeta. Nego, za koga navijate?

'Nažalost, ne možemo gledati derbi između Dinama i Hajduka'

TEA PIJEVIĆ: Što za koga navijam? Pa zna se, ja sam vam 1950. uvijek.

NET.HR: Znači Hajduk. Šteta što ne pratite derbi, zanimljiv je.

TEA PIJEVIĆ: Ma je, šteta je da, ali ne možemo na nažalost ga gledati. Upravo idemo na trening.

NET.HR: Kad smo kod Hajduka, vjerujete li vi kao navijačica Bijelih da konačno možete nakon toliko godina posta osvojiti naslov prvaka Hrvatske?

TEA PIJEVIĆ: Naravno da vjerujem.

NET.HR: Ajde dobro, lijepo je vjerovati. Nego, idemo dalje na rukometne teme. Dakle, slijedi Japan. To je slična ekipa kao Paragvaj koja igra tzv. neeuropski rukomet. Veliki dio rukometnog svijeta ozbiljno kaska za Europom. To se najbolje vidi na svjetskim prvenstvima na kojima su neke ekipe svojevrsna "topovska hrana". Hrvatska je s tom reprezentacijom igrala samo jedanput na svjetskim prvenstvima, i to 2005. godine u Rusiji. I silno se namučila da dođe do minimalne pobjede 31:30. Hrvatska je od tada do Španjolske bila na samo dva SP-a, a Japan na svih osam. Reći će mnogi, nisu ništa značajno napravile sve do prvenstva kojem su bili domaćini prije dvije godine kad su osvojile 10. mjesto što je njihov najbolji rezultat u posljednjih 30-tak godina. No, itekako su opasne Japanke i trebat će pružiti jednu dobru predstavu, kao protiv Paragvajki, ako se misle upisati bodovi.

'Japanke su neugodne'

TEA PIJEVIĆ: Naravno da će trebati biti na nivou protiv Japanki. Spremne smo. Gledale smo ih protiv Brazilkinja. Jako su neugodne. Da, dobro ste to rekli, one igraju taj neeuropski rukomet. Jako su brza ekipa. Morat ćemo biti jako gusti u obrani. No, ako budemo igrale kako mi znamo, ne bi trebalo biti problema. Sad ćemo na treningu vidjeti što izbornik Nenad Šoštarić kaže za ideje, kakav je plan. Vjerujemo u pobjedu.

NET.HR: Kako je Josipa Mamić? Dosta je njezin pad na kuk protiv Paragvaja ružno izgledao, te je na nosilima i u suzama iznesena s terena.

TEA PIJEVIĆ: Malo još šepa, ali bit će ona dobro i spremna. Ne da se ona.

NET.HR: Baš je ružno izgledalo, negdje ste se sve zabrinule?

TEA PIJEVIĆ: Ma ružno da, uživo je bilo možda i još gore nego na snimci.

NET.HR: Na SP ste doputovale s očekivanjima javnosti, nakon povijesne bronce prošle godine na EP-u. Stvara li vam to pritisak ili vam je to dodatni vjetar u leđa?

'Nakon 10 godina smo na SP-u i uživamo'

TEA PIJEVIĆ: Ma nikakav pritisak. Znate, mi smo došle na SP nakon deset godina, uživamo. To što se piše u medijima, to što javnost od nas očekuje, nije baš da sad nas to previše nešto dira i remeti nam potrebni mir i fokus na naše planove i ciljeve. Naravno da čitamo, pratimo, ali ne dira nas previše. Drago nam je što je nacija uz nas. U svaku utakmicu ulazimo da uživamo u njoj. Želimo pokazati i dokazati da prošle godine to što smo napravili, ta bronca, nije bila slučajna. Lakše je igrati na EP-u. Prvo, jače su utakmice i europske su ekipe. Stoga, jedva čekamo tu drugu skupinu, da se vratimo euro rukometu.

NET.HR: Tko vam je cimerica u sobi?

TEA PIJEVIĆ: Ivana Kapitanović.

NET.HR: Znači, golmanice idu zajedno?

TEA PIJEVIĆ: Uvijek. Od kad sam u reprezentaciji, ja sam uvijek s njom. Prošle godine smo bile malo razdvojene po tom pitanju jer nje nije bilo na EP-u, no ove godine smo opet zajedno.

NET.HR: Jako lijepo i emotivno govorite o njoj, Ivana vam puno znači?

TEA PIJEVIĆ: Da, znači mi. Uvijek mi ona puno znači.

NET.HR: Na EP-u prošle godine su vas mnogi podcijenili, ali ove godine Kraljice šoka svi gledaju puno ozbiljnije.

TEA PIJEVIĆ: To sigurno, baš nas svi gledaju ozbiljnije. I trebaju nas smatrati ozbiljnom ekipom. Puno se toga promijenilo od prošle godine i ovog puta hrvatska ženska rukometna reprezentacija nije na jedno veliko natjecanje došla kao autsajder. To je dobro, to je lijepo, nismo mi ekipa koju će svi nakantati 20 razlike sad. I u hotelu nas svi gledaju drugačije. Puno je bolje nego prošle godine. Ljepši je osjećaj.

NET.HR: Jeste li složile već neku koreografiju za drugi krug natjecanja?

TEA PIJEVIĆ: Mi trebamo samo pobjeđivati, koreografija će onda doći sama od sebe. Mi ne planiramo takve stvari. Spontano samo.