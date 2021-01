LEGENDA NA KLUPI SLOVENIJE: ‘Hrvati su rukomet vukli, znamo tko je i što je Hrvatska. No, desetak reprezentacija lovi polufinale’

Razgovarali smo s Ljubomirom Vranješom, legendarnim bivšim igračem Švedske, sad izbornikom Slovenije

Kad smo ih već jutros zatekli na zagrebačkom aerodromu Dr. Franjo Tuđman, nismo mogli a da ne porazgovaramo sa izbornikom slovenske muške reprezentacije, rukometnim uglednikom Ljubomirom Vranješom (47).

HORVAT UOČI ODLASKA NA SP SAMO ZA NET.HR: Upozorava na opasnog protivnika – ‘Ne smije im se popustiti, moramo biti oprezni’

‘BRATSTVO I JEDINSTVO’ JUTROS NA FRANJI TUĐMANU: Rukometaši krenuli u Egipat, ali nisu bili sami: ‘I nakon finala zajedno nazad’

Rođeni pobjednik

Šveđanin srpskog podrijetla i nekadašnji trofejni rukometaš dokazao se kao klupski trener u njemačkom Flensburgu kojega je trenirao od 2010. i s njim osvojio elitnu rukometnu Ligu prvaka.

Vodio je kao izbornik i reprezentaciju Srbije koju je uspio odvesti na Europsko prvenstvo 2014. godine. Sad se sa Slovenijom zaputio na svoje prvo Svjetsko prvenstvo kao izbornik…

Kao igrač, s reprezentacijom Švedske 1999. upravo je u Egiptu osvojio svoje jedino zlato s reprezentacijom na SP-u. Ima uz to još tri zlata s Eura iz 1998. u Italiji, 2000. u Hrvatskoj i 2002. u Švedskoj. U njegovoj kolekciji nalazi se i Olimpijsko srebro iz Sydneyja 2000. godine, te srebro iz Japana i Francuske sa SP-a 1997. i 2001…

S vunenom zimskom kapom na glavi jedva smo tu rukometnu ikonu primjetili među gromadama od igrača kako stoji u redu za check in, vraćajući se na “mjesto zločina”, tamo gdje se kao igrač popeo na najviše postolje. Svjestan je kako ima jednu jaku reprezentaciju…

“Znate što, nekako najbolje za sve sad ovdje bi bilo finale Hrvatska – Slovenija, pa neka se veselimo svi zajedno”, govori nam na početku razgovora Ljubomir Vranješ i nastavlja:

“Radi se o dvije dobre momčadi. Znamo tko i što je Hrvatska, reprezentacija koja vrlo često igra polufinala i finala. Mi smo na Europskom prvenstvu otišli daleko, dugo smo se zadržali na turniru, i sad želimo opet istim putem na SP-u. Međutim, u krugu imate jedno desetak reprezentacija koje će se boriti za polufinale. Europski i svjetski rukomet, danas je to mala razlika. Na prvenstvu ovisi o danu kojeg imaš, formi, to će biti vrlo važno”, kazao nam je Ljubomir Vranješ, koji je naslijedio na klupi Slovenije Veselina Vujovića 2019.

‘Situacija s koronom otežava svima’

Uz našu reprezentaciju i Vranješovu Sloveniju, u krug favorita za polufinale smatraju se Danska, Francuska, Norveška, Španjolska, Njemačka, Švedska, Mađarska, Island. Neće biti lako za nikog…

“Zadovoljan sam sa stanjem u svojoj momčadi. Imam vrhunske igrače i uspio sam sve složiti. Jedino ova čitava situacija s koronom otežava svima, ne znaš kako su igrači igrali u klubovima, koliko su igrali, u kakvoj ti formi dolaze na pripreme… Nisu svi igrači u TOP formi, ali to nije problem samo Slovenije, to je problem i u drugim momčadima. Korona je problem i to će biti isto vrlo važno, moći u takvoj situaciji desegnuti jedan visoki nivo koji ti je potreban na natjecanju, da bi postigao ozbiljan rezultat”.

Ovo je prvo Svjetsko prvenstvo sa 32 reprezentacije koje će svoje utakmice, nadamo se bez nekakvih prevelikih problema, odigrati u trima potpuno novim dvoranama, u sredozemnom gradu Borg el Arabu, zatim prigradskim naseljima Kaira Gradu i Novoj prijestolnici (NAC), a završnica turnira će se igrati u Kairu u dvorani kapaciteta 16.000 mjesta.

“Sve će se vidjeti, je li tih 32 reprezentacije na SP-u bio dobar ili loš potez, saznat ćemo uskoro… Znate što, cilj toga je da se rukomet raširi što više po svijetu, da dobijemo nove zemlje željne ovog sporta, veća popularnost, možda je to taj pravac. Prvi se put ide u takvo što. Naravno da će tu biti utakmica u kojima pobjednik neće biti upitan, koje ništa neće imati s borbom i nekoj rezultatskoj zanimljivosti. No, i u toj situaciji moramo uzeti korak. Je li to bio dobar potez ili ne, ne znam”.

Odlučeno je ipak na kraju i da će se utakmice igrati bez gledatelja, suprotno prvotnim najavama. Naime, neke od najvećih zvijezda svjetskog rukometa poput Norvežana Bjartea Myrhola i Sandera Sagosena, kao i velikog Danca Mikkela Hansena, pobunile su se protiv nelogične odluke organizatora a Hansen je čak rekao da razmišlja o nedolasku u Egipat ako IHF ostane pri odluci da publika bude u dvoranama.

Najčudnije SP dosad

Oštar nastup ponajboljih igrača natjerao je organizatore natjecanja da u posljednji trenutak promjene prvotnu najavu, jer su bili svjesni da SP bez najvećih zvijezda ne bi imalo nikakvog smisla, kao i da bi im to bio marketinški nenadoknadiv udarac, na turniru koji je za povijest po svemu. I po nesretnom koronavirusu i po proširenju na 32 reprezentacije zbog očito – popularizacije…

Pa je tako odluka o zatvaranju vrata dvorana gledateljima na kraju donesena u nedjelju na sastanku kojem su prisustvovali egipatski premijer Mostafa Madbouly, ministar za mlade i sport Ashref Sobhy, predsjednik Međunarodne rukometne federacije (IHF) Hassan Moustafa, te predsjednik Organizacijskog odbora i Egipatskog rukometnog saveza Hesham Nasr.

Da, ovo će Svjetsko prvenstvo biti najčudnije dosad. Igrači će se, prema već prokušanom receptu s curama u prosincu na Euru u Danskoj koje su osvojile broncu, stalno testirati, biti u izolaciji od vanjskog svijeta samo sa suigračima i ostalom dijelu reprezentacije. Znači, strogo hotel, šetnja u izoliranom obliku podalje od svih, utakmica – hotel – trening šema. Što manje kontakta s vanjskim svijetom, da se ne bi ne dao Bog dogodile kakve neočekivane i neželjene stvari. Jer, posljedice su nemilosrdne…

“Slažem se s tim što se na kraju ipak odlučilo da se turnir igra bez publike, koliko god to bilo teško i loše. Znate što, situacija u kojoj živimo, u vremenu kojem živimo, jako je čudna i nepredvidiva. Igra se SP u Egiptu a po cijelom svijetu djeci se ne da da treniraju i bave se sportom… Čudno. Naravno, svjestan sam i mora se prvo misliti na zdravlje. Sto posto sam za tu odluku da se igra bez gledatelja”.

Srbija iznenadila u kvalifikacijama za Euro

Što se tiče reprezentacija s Balkana, nekako je najviše uoči SP-a iznenadila raspadnuta Srbija koja je u dvije utakmice odnijela tri boda protiv moćne Francuske, a koje neće biti u Egiptu.

U kvalifikacijama za Euro 2022. Srbija je u prvom kolu u Zrenjaninu pobijedila moćnu Francusku, a zatim je u uzvratu najveća rukometna sila kod kuće jedva izvukla bod. Srbi su na poluvremenu druge utakmice imali tri gola prednosti.

Dolazak na klupu španjolskog trenera Tonija Gerone razbudio je srpski rukomet.

“Naravno da su se sa ta tri boda dignuli i napunili samopouzdanjem. Taj, ajmo kazati balkanski rukomet, uvijek je bio uspješan i poseban. Hrvati su to vukli. U svim zemljama bivše države leži nevjerojatan rukometni potencijal”, zaključio je Ljubomir Vranješ.

Sve utakmice dostupne su na RTLplay.