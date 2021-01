SUROVA HRVATSKA STVARNOST U EGIPTU: ‘Utakmica s Japanom nas je šokirala i mi se iz tog šoka nismo izvukli’

‘Utakmica s Japanom nas je šokirala i mi se iz tog šoka nismo izvukli’

Hrvatska rukometna reprezentacija nije se danas uspjela plasirati u četvrtfinale svjetskog prvenstva u Egiptu nakon što je susretu posljednjeg kola drugog kruga izgubila od Danske sa 26:38 (15-17). Hrvatskoj je za prolaz igrala samo pobjeda, no upisala je težak poraz pa uz Dansku dalje ide i Katar. Hrvatska je doživjela debakl protiv svjetskih prvaka Danaca i jedan od najtežih poraza u povijesti. Nakon utakmice, svoje mišljenje dali su RTL-ovi stručni sukomentatori, nekadašnji rukometaši Hrvatske koji su osvajali medalje…

DANSKA – HRVATSKA 38:26: Svjetski prvaci pregazili Kauboje i ostavili ih bez četvrtfinala; Debakl Hrvatske na SP-u

‘Stalno je negdje nešto falilo’

“Činjenica da Dule nije bio pravi, a čim ti motor šteka onda su problemi. Karačić nije bio spreman, Cindrić isto, a kad ti tri važna igrača nisu spremni, kad su out, onda nije dobro. Naša 5-1 obrana je bila loša, a to nam je zaštitni znak. Stalno je negdje nešto falilo. Samopouzdanja je nedostajalo. Čitav SP smo bili korak nazad”, kazao je u RTL-ovoj emisiji “Vrijeme je za rukomet” Petar Pero Metličić.

Goran Šprem se nadovezao:

‘Utakmica s Japanom nas je šokirala i mi se iz tog šoka nismo izvukli’

“Utakmica s Japanom nas je šokirala i mi se iz tog šoka nismo izvukli. Pravu utakmicu na ovom prvenstvu nismo odigrali, to mora biti jasno. U globalu, mi smo imali katastrofe a ne crne rupe. No, to je sad iza nas. HRS i stručni stožer trebaju analizirati gdje je došlo do pogreške”.

Metličić je nastavio kazavši:

‘Imali smo reprezentaciju koja je bila jaka. No, danas nije tako. Mali klubovi imaju probleme, u hrvatskom rukometu su problemi”.

‘Najjači treneri trebaju biti za djecu’

Drago Vuković ima isto mišljenje…

“Najjači treneri trebaju biti za djecu. Mi ne možemo riješiti probleme ovdje u studiju”.