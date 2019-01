STRUČNA ANALIZA BIVŠEG REPREZENTATIVCA: ‘Ne bih se osvrtao na suce, ovo je razlog zašto nismo u polufinalu’

‘Imamo kvalitetu i ne sumnjam da ćemo ostvariti taj cilj’

Mnogo je medijskog prostora uzela akcija u kojoj su hrvatski rukometaši i njihov izbornik Lino Červar osjetili da su pokradeni od sudaca tijekom utakmice protiv Njemačke vrijedne polufinala Svjetskog prvenstva. Červar je u ispadu bijesa koristio riječi kao što su ‘krađa’, ‘organizirani lopovluk’ i slično, mnogi reprezentativci kroz svoje odgovore ponudili slična razmišljanja, ipak nešto blažih tonova.

Stručni komentator RTL-a Goran Šprem, bivši krilni igrač reprezentacije, pak, u svom viđenju što je Hrvatsku košatalo ispadanja iz borbe za naslov podvlači jednu drugu stvar. U analizi 21-22 poraza od Njemačke ističe:

Brazil je bio ključ

“Bila je to prava bitka na terenu. Neke odluke su možda bile malo čudne, a ističe se ta pretposljednja minuta kad su nam uzeli loptu, no ne bih se previše osvrtao na to. Mi smo svoje šanse za polufinale prokockali porazom od Brazila i nažalost, to je utakmica na koju ćemo se vraćati nakon završetka prvenstva.”

Podvlači da je Hrvatsku u susretu protiv Njemčake izdao vanjski šut.

Idemo po ostvarenje cilja

“Još sam malo izvan sebe za neku analizu, ali mislim da su nam nedostajali pravi šuteri na prvenstvu, a to se posebno osjetilo s Nijemcima. Jednostavno smo imali preniske vanjske igrače da bismo naudili njemačkoj čvrstoj obrani. Karačić je odigrao sjajnu utakmicu, imao je nekoliko dobrih prodora i asistencija, no Nijemci su zatvorili naša krila, a njihova prednja dvojica igrača u obrani zaustavila su naše prodore, dok su na Duvnjaka išli agresivno čim bi primio loptu. Šteta.”

Upitan je li Šprem i je li Jaganjac mogao pomoći budući da Slišković očito nije bio potpuno spreman s obzirom na mizernu minutažu koju je dobio.

“Možda i je, ali njegovo izostavljanje je bila odluka stručnog stožera koji najbolje zna u kakvom su stanju igrači i koliko im trebaju, u to ne želim ulaziti.”

U zaključku Šprem nudi ove riječi:

“Ne smijemo previše tugovati, prije prvenstva smo dogovorili da idemo izboriti Tokio 2020. godine, sad se moramo fokusirati da dobro odigramo do kraja prvenstva i izborimo to sedmo mjesto. Imamo kvalitetu i ne sumnjam da ćemo ostvariti taj cilj.”