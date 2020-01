Sve ćete utakmice Hrvatske moći pratiti u izravnom prijenosu na RTL televiziji, platformi RTLplay i na portalu Net.hr

Hrvatska rukometna reprezentacija još je prije utakmice sa Srbijom osigurala prolazak u drugu fazu Europskog rukometnog prvenstva.

Kauboji su postali prva reprezentacija na ovom prvenstvu koja je osigurala nastup u drugom krugu u kojem će se formirati dvije skupine po šest momčadi, a prenijet ćemo dva boda iz prve faze.

Hrvatska svoj nastup na natjecanju nastavlja već u četvrtak, ali se seli iz Graza u austrijsku prijestolnicu – Beč, gdje ih čekaju ukupno još četiri utakmice.

Španjolci za uvertiru

U četvrtak u 18:15 sati Hrvatska nastupa protiv pobjednika skupine B, a to će biti Austrija, Makedonija ili Češka, ovisno o ishodu utakmica u utorak. Svoj put nastavljamo za sva dana, u subotu, kad ćemo igrati protiv druge momčadi skupine C, a to je Njemačka.

Sljedećeg ponedjeljka igramo svoju treću utakmicu druge faze, također u 18:15, a protivnik nam je Austrija, Makedonija ili Češka. Svoj ćemo nastup u drugoj rundi zaključiti okršajem protiv Španjolaca u srijedu 22. 1.

Raspored Hrvatske u drugom krugu

Četvrtak, 16.1., 18:15 – Hrvatska – Austrija/Makedonija/Češka

Subota, 18.1., 18:15 – Hrvatska – Njemačka

Ponedjeljak, 20.1., 18:15 -Hrvatska – Austrija/Makedonija/Češka

Srijeda, 22.1., 18:15 – Hrvatska – Španjolska