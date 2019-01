STEPANČIĆ ZNA KAKO PROTIV FRANCUZA: Protiv svjetskih prvaka ćemo slaviti ponovimo li izdanje iz utakmice u kojoj smo izgubili

Ta je utakmica putokaz kako odigrati današnji susret

Rukometaši Francuske igrat će polufinale Svjetskog prvenstva, Hrvatska se nada da će stići do borbe za petu poziciju. Prije no što obje reprezentacije krenu u daljnji hod turnirom odigrat će međusobni dvoboj koji je na rasporedu u 18 sati.

Luka Stepančić kaže za RTL da bi u toj utakmici hrvatski rukometaši trebali odigrati na način na koji su odigrali utakmicu protiv Njemačke (poraz 21-22 kojim je Hrvatska ostala bez polufinala).

Recep za pobjedu

“Svima nam je puno teže pao poraz od Brazila nego od Nijemaca protiv kojih smo pokazali koliko vrijedimo te da možemo srušiti i europske prvake, ograničiti ih na 19 golova, držati Nijemce u šaci 60 minuta. Zapravo nam je ta utakmica vratila samopouzdanje jer je poslije Brazila ono bilo poljuljano”, kaže Stepančić koji tu utakmicu koristi kao prikaz načina na koji bi trebalo odigrati i dvoboj protiv Francuske:

“Trebamo se vratiti na utakmicu s Njemačkom i ponoviti ono što smo radili. Tu u prvom redu mislim na obranu, od prvog dana govorimo da samo s obranom možemo doći do većih stvari. To smo pokazali u grupi, kad smo agresivni, kompaktni i s glavama u obrani, nijedna se ekipa ne može naigrati protiv nas i to bi trebao biti recept za danas.”