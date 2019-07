SRPSKI REPREZENTATIVAC KOJI NAM JE ZADAVAO VELIKE PROBLEME POJAČAO NEXE: ‘Ovo mi je bila velika želja’

Pešić stiže kao zamjena pivotu Marinu Šipiću koji je postao član PPD Zagreba

Rukometni viceprvak Hrvatske RK Nexe doveo je u svoje redove veliko pojačanje u vidu srpskog rukometnog reprezentativca Živana Pešića. Njega je našićki klub doveo nakon angažmana u španjolskom velikanu Ademar Leonu.

“Moja je želja bila da poslije Ademar Leona, Španjolske, dođem nešto bliže u Europu, ali iskreno, nisam niti sanjao da ću doći baš ovako blizu kuće, dva sata vožnje. Kada je došla ponuda od RK Nexe, bez puno razmišljanja sam to prihvatio i to je sada iza nas što me iskreno veseli. Sve je dogovoreno vrlo brzo, ugovor je sada potpisan i sve ide onako kako sam želio”, rekao je Pešić na predstavljanju.

Pešića smo dobro zapamtili iz ovih kvalifikacija za Europsko prvenstvo u kojima je Hrvatskoj zadavao velike probleme u obrani. Ukupno nam je zabio sedam pogodaka u dvije kvalifikacijske utakmice. Četiri u prvoj i tri u drugoj.

Sviđaju mu se Našice

Pešić stiže kao zamjena pivotu Marinu Šipiću koji je postao član PPD Zagreba. Na predstavljanju srpskog pšivota bio je i nedavno umirovljeni Vederan Zrnić koji je sad u novoj funkciji u upravi kluba. Srbinu je nedavno umro otac i to je vjerojatno razlog zbog kojeg se želi preseliti bliže domu.

“Grad Našice me podsjeća na moju Bačku Palanku iako je nešto manji gradić. Sigurno simpatično mjesto i vjerujem kako će mi tu biti vrlo lijepo. U blizini je i Osijek, a ni Zagreb nije daleko, a što mi je najbolje, blizu sam svojih pa mi je to sve nekako odmah dobro sjelo”, izjavio je Pešić.