‘Ovo je najveći uspeh hrvatskog ženskog rukometa u povijesti’

Čudesne hrvatske rukometašice jučer su u Danskoj osvojile brončanu medalju, prvu za hrvatski ženski rukomet na velikom natjecanju, svladavši u utakmici za treće mjesto na Euru ekipu Danske 25:19.

DANSKI IZBORNIK NAKON UTAKMICE UDARIO PO CRNOGORSKIM SUTKINJAMA: ‘Ovo je kao da smo igrali na Balkanu prije 20 godina’

‘Povijesni uspjeh susjeda’

Trijumf naših djevojaka odjeknuo je i u susjedstvu. Srpski mediji također izvještavaju kako su Hrvatice bile za povijest…

“Povijesni uspjeh susjeda. Hrvatska brončana na Euru. Ovo je najveći uspeh hrvatskog ženskog rukometa u povijesti. Hrvatska do sada nikada nije osvojila medalju i ovo joj je prva ostvarena sa ženskom selekcijom. Hrvatice su pružile fantastičnu partiju, pogotovo u drugom poluvremenu kad nisu primile gol od 41 do 58 minute i za to vrijeme serijom 7:0 prelomile utakmicu”, piše Kurir.

Naravno, nije moglo proći nezapaženo ni prilično bahata izjava. Reakcije danskih rukometašica i izbornika nakon utakmice bile su kontroverzne. Okrivili su uglavnom crnogorske sutkinje te njihov kriterij. Najžešći je bio izbornik Jesper Jensen.

“Ovo je smiješno, groteskno. Razina suđenja nije bila na visokoj razini. Ovo je bilo kao da smo igrali na Balkanu prije 20 godina, gdje ste znali da ste prevareni odmah od početka“, rekao je danski izbornik nakon utakmice.

Slično mišljenje imale u i danske igračice.

‘Frustracija je postala prevelika’

“Postao je ovo za nas veliki izazov jer su sutkinje utjecala jako na utakmicu“, rekla je Kathrine Heindahl, a složila se s njom i Anne Mette Hansen.

“Frustracija je postala prevelika. Jednostavno smo dopustili da nas to preuzme u drugom dijelu“, rekla je Hansen.

Kurir piše o tome…

“Poslije pogrdnih riječi o Srbiji Danci su prozvali i Hrvatice. No, nakon osvajanja medalje Šoštarić im je objasnio”, stoji u naslovu Kurira.

Srpski Telegraf također javlja kako su Hrvatice rasturile Dankinje i popele se na postolje”. Blic Sport izvještava kako se na kraju Eura dogodio skandal zbog Hrvatica i kako je to luda optužba domaćina.