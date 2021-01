UŽIVO, ŠPANJOLSKA – DANSKA: Atomski rukomet u dvoboju svjetskih i europskih prvaka, Hansen radi čuda

Utakmicu Danske i Španjolske u polufinalu Svjetskog prvenstva pratite uživo na portalu Net.hr od 20:30

UŽIVO

Španjolska – Danska 20:23

34‘ I opet Daniel Dušebajev. Bomba s devet metara. Najbolji je u redovima Španjolaca trenutno. No Danci uzvraćaju na drugoj strani.

33‘ Nastavlja se atomski rukomet u drugom dijelu. Hansen zabija svoj sedmi gol, a Daniel Dušebajev odgovara na drugoj strani.

31‘ Krećemo u drugo poluvrijeme. Zabio je Jacobsen za otvaranje, a Dušebajev zabija s poda prvi gol Španjolaca u drugom dijelu.

HT Daniel Dušebajev sretnim je golom zaključio prvo poluvrijeme. Danci zasluženo s +2 odlaze na odmor.

29‘ Šesti gol Hansena, ovaj put na prazan gol jer se vratar nije vratio s klupe.

27‘ Dugo smo čekali na novi gol, Gidsel je zabio s krila za Dance.

23‘ Španjolska se vraća novim pogotkom Daniela Dušebajeva i sad su na -2.

21‘ Hansen zabija još jedan gol, sad je na pet od pet šutu. S druge strane uzvraća Daniel Dušebajev.

20‘ Dvama uzastopnim pogotcima Španjolci dolaze na -3, ali Morten Olsen igra sjajno i zabija još jedan gol.

18‘ Landin diže Dance na na +5 i to je već sad osjetna prednost.

17‘ Olsen je zabio nakon što su Španjolci smanjili zaostatak i opet smo na +4 za Dansku.

14‘ Treći gol Hansena, ovaj put sa sedam metara, a onda i četvrti. Nezaustavljiv je Hansen večeras.

12‘ Hansen tuče s 9 metara i pogađa još jednom! Sole smanjuje na -1 iz penala.

8‘ Ne daju se Španjolci. Aitor Arino zabija s crte za 5:6, no Morten Olsen vraća Dance pogotkom na +2.

7′ Zabija još jednom Dušebajev, ali Hansen na drugoj strani odmah uzvraća. Ovo je atomski rukomet!

5‘ Alex Dušebajev se upisao u strijelce, a Danci su zabili nekako sretno na drugoj strani.

3‘ Prvi gol Španjolske na utakmici, Sole je bio precizan. No vraća Hansen na drugoj strani.

1‘ Otvorili su Danci golom. Jansen je zabio.

1‘ Počela je utakmica.

20:00 – Švedska reprezentacija prvi je finalist ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva za rukometaše koje se održava u Egiptu, Šveđani su u polufinalu nadigrali Francuze sa 32:26.

Švedska je napadački fantastično odigrala prvo poluvrijeme tijekom kojega francuski vratari nisu ostvarili niti jednu obranu. Nakon što je povela sa 8-7 u 15. minuti Švedska više nije ispuštala prednost sve do kraja dvoboja. Do poluvremena je povela s tri razlike (16-13), a u nastavku je mirno održavala prednost od tri do šest pogodaka prednosti.

Najefikasniji u sastavu Švedske bio je Hampus Wanne sa 11 golova, šest je uz stopostotni učinak dodao Daniel Pettersson, dok su Nedim Remili i Hugo Descat sa po četiri pogotka predvodili Francusku.

Švedska će tako po osmi put zaigrati u finalu svjetskog prvenstva, no prvi put nakon 20 godina. Dosada je osvojila četiri naslova, posljednji upravo u Egiptu 1999. godine. Francuska je, pak, na drugom SP zaredom zaustavljena u polufinalu, prije dvije godine je izgubila od Danske, a sada je kobna bila Švedska.

Švedska će u nedjeljnom finalu igrati protiv pobjednika drugog polufinala u kojemu će od 20.30 sati igrati branitelj naslova Danska i europski prvak Španjolska. Francuska će također u nedjelju igrati za broncu protiv poraženog iz drugog polufinala.