Nogometaši Barcelone pobijedili su jučer u 26. kolu Primere u gostima kod Seville s 2:0 i probili se na drugu poziciju. Barcelonini napadaći Ousmane Dembele i Lionel Messi donijeli su Katalancima vrijednu pobjedu kojom su na samo dva boda od vodećeg Atletico Madrida.

Dembele je u 29. minuti pogodio na ubačaj Messija, a argentinski čarobnjak se sam upisao u strijelce pet minuta prije kraja nakon duplog pasa s Ilaix Moribom i gola iz tek drugog pokušaja nakon što mu je vratar Bono obranio prvi.

Ivan Rakitić je igrao do 63. minute za Sevillu, ali bio je u centru pažnje zbog jednog incidenta. Naime, nakon jednog prekršaja napao je mladu zvijezdu Barcelone Oscara Minguezu, došlo je do naguravanja više igrača, ali sve je završilo samo na tome.

MESSI NADIGRAO RAKITIĆEVU SEVILLU: Asistencijom i golom preskočio Modrićev Real

O incidentu se dosta raspravljalo na društvenim mrežama. Dok su neki navijači Barcelone govorili da je Ivan Rakitić legenda njihovog kluba, neki tvrde da je odavno trebao otići iz Barcelone, a ne ostati toliko koliko je ostao.

Our players come first anyway and Mingueza showing some anger is good aswell!! But no hate towards Rakitic

— Rae (@somhicule) February 28, 2021