BOLNO ISPADANJE KAUBOJA PODIJELILO JAVNOST: ‘Ti nisi više ni sportaš već zvijezda koja gubi sjaj. Treba znati stati i reći kad je kraj’

Ispadanje hrvatske rukometne reprezentacije iz borbe za polufinale SP-a, nakon što je prvi krug odradila maestralno s pet pobjeda, glavna je sportska tema u hrvatskim medijima. Kauboji su sa 22-21 izgubili u Koelnu, a Lino Červar bijesnio je na danski sudački par.

Sve u svemu, srušili su nam se snovi o medalji na 26. Svjetsko rukometnom prvenstvu. Tko je kriv, tko je odgovoran za to, u ovom je trenutku možda i nezahvalno isticati. Međutim, odlučili smo vidjeti kako dišu čitatelji Net.hr-a po ovoj vrućoj temi.

‘Nažalost, krajnji rezultat utakmice nisu odlučili igrači nego suci’

Stoga smo za vas izdvojili najzanimljivije komentare…

“Nažalost, krajnji rezultat utakmice nisu odlučili igrači nego suci. Svatko je gledao zadnjih 10 minuta utakmice mogao je vidjeti koliko su namjernih grešaka suci učinili protiv hrvatskih igrača kad su osjetili da se hrvatska vratila u utakmicu .Sramota za suđenje, ali valjda je to tako kad si domaćin i najjača gospodarska sila u Europi. Momci, jeste izgubili ali ponosim se s vama a vjerujem i mnogi ostali u Hrvatskoj i bilo gdje u svijet”, napisao je jedan rukometni pratitelj, dok je drugi dodao:

“Slažem se u potpunosti! Svaka čast na borbi do kraja, vi ste naš ponos!”

Lijepo je vidjeti ovakve komentare u obliku podrška potpore, kojih ima, ali čitatelji Net.hr-a uglavnom bijesne zbog sudačkog danskog para, ali i ističu kako smo polufinale izgubili u susretu protiv Brazila. Ali i ističu kako smo svi sami krivi za sve. Dojma smo i kako su čitatelji, odnosno, hrvatska javnost, podijeljeni oko Line i ispadanja iz borbe za polufinale.

‘Mi smo polufinale izgubili protiv Brazila’

“Mi smo polufinale izgubili protiv Brazila, ali nikada nećemo saznati bi li Štrlek zabio gol. Sigurno je da su suci u zadnjim minutama bili na ispomoći Švabama što je i razumljivo, ali nama neopravdano”.

“Treba ovaj bijes usmjeriti u sportskom smislu prema francuzima i pokazati da si sam vrh svjetskog rukometa, a ne provincijalizirat se po svijetu s nepromišljenim izjavama…”

“Prespori protok lopte, uporno kroz sredinu a ne preko krila. Ista igra je bila na prijašnja 2 prvenstva. Iscjeđen Duvnjak, nepovjerenje prema mladima itd. Vidjelo se pred kraj kako su mladi povukli. Zastarjeli rukomet. Sad će doći Goluža, pa opet Lino i tako stalno”.

“Kako nam nije smetalo sudenje protiv Brazila?”

‘Nije bilo odlučujuće probijanje, sami smo krivi’

“Nije bilo odlučujuće probijanje, sami smo krivi. Ona kontra Muse je bilo odlučujuće a Švabe su takvu zabili Sve ostalo je s*anje”.

“Pobjednici ne ovise o zadnjoj minuti. Cijelo vrijeme su gubili. Sportaš zna gubiti a ti nisi više ni sportaš već ‘zvijezda’ koja gubi sjaj. Treba znati stati i reći sada je kraj”!

“Ako žele kažnjavati davatelje loših izjava o suđenju, bez provjeravanja dali su te izjave opravdane, odnosno dali su odluke sudaca bile sukladne pravilima sporta, ili su stvarno bile pogrešne, onda to još dodatno potvrđuje izjave koje su date od Hrvatskog stručnog vodstva”.

Ima i onih koji brane Linu Červara…

‘Lino je 100% u pravu’

“Lino je 100% u pravu. Suci u ovom slučaju do 58. minute sude OK, a onda u 2 zadnje minute odrade ono što su dogovorili u poluvremenu, naravno uz debeli podmaz. Osim toga lakše će njihova repka u finalu s Nijemcima nego s nama. Kako je u rukometu, takav je odnos famozne stare Europe u svemu prema Hrvatskoj. Još naša mladost umjesto da se prihvati posla i postane gospodar i gazda u svojoj zemlji odlučuje biti sluga i dio emigrantskog korpusa priznali to ili ne”.

‘Ovo nema smisla, ponašaju se arogantno i nesportski’

“Gospodin Červar je u pravu. Svaki normalni sudac koji se razumije u rukomet sudio bi korake, sudio bi prekršaj kad je prekršaj itd. Ovo nema smisla, ponašaju se arogantno i nesportski prema momčadima iz tzv ‘trecih’ zemalja. Treba pratiti i kad Danci ili Nijemci igraju, a naši suci im sude vratiti milo za drago”.

“Kad je složio super igru protiv Španjolaca, onda je za sve bio majstor, stari lisac i slično. Čovjek je uspiješan i nije te rezultate napravio slučajno”.

“Pregazilo ga vrijeme, a on se nije razvio kako treba kao trener i to je to, hvala mu za ono od 2003-2007., tu negdje, nažalost, ostao je u tim godinama a igra se razvila…”