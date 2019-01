SLOVENSKI MEDIJI TVRDE: ‘Ovo je novi trener hrvatskog prvaka Zagreba’

Slovenac Branko Tamše novi je trener hrvatskoga rukometnog prvaka PPD Zagreba?

Slovenac Branko Tamše (41) novi je trener hrvatskoga rukometnog prvaka PPD Zagreba, tvrde slovenski mediji. Tamše je do rujna prošle godine vodio Celje pivovarnu Laško, ali je dobio otkaz nakon neočekivanoga poraza u prvenstvu u Ribnici.

Celjani pod njegovim vodstvom osvojili pet naslova i pobjednika Kupa

Celjani su pod njegovim vodstvom od 2014. do 2018. godine osvojili pet naslova državnih prvaka i pobjednika Kupa, a vodio je i Gorenje iz Velenja, njegova rodnog grada. Na klupi PPD Zagreba će naslijediti hrvatskoga izbornika Linu Červara, a ugovor će potpisati u ponedjeljak.

‘To mi je velika čast’

“Malo prije nove godine me nazvao Zoran Gobac i kazao mi da želi da postanem trener PPD Zagreba. To mi je velika čast, iako sam pregovarao s ukrajinskim Zaporožjem, no ne događa se svaki dan da te zove klub iz same elite europskog rukometa. Ne stvaram si neki pritisak, ako ne bude išlo, šta se može. Prednost je ipak što poznajem većinu igrača, pa sam uvjeren u uspjeh”, kazao je Tamše za dnevnik Delo.

U PPD Zagrebu igraju Slovenci Urh Kastelic i Gregor Potočnik, a hrvatski prvak je trenutno peti u skupini B Lige prvaka.