Slovenski rukometni reprezentativac Blaž Janc autor je gola kakav nikad niste vidjeli. Slovenija je proteklog vikenda igrala utakmicu protiv Švedske u kvalifikacijama za Olimpijske igre, a Janc je svoj neobičan pogodak postigao početkom drugog dijela.

Slovenija je uspješno obranila jedan švedski napad, što je otvorilo priliku za kontranapad. Lopta je stigla do Dejana Bombača koji je dodavanjem u stilu NFL quarterbacka pronašao Janca.

Janc se bacio i tu loptu pokušao poslati u mrežu, ali se nekako u sve to uspio uplesti švedski vratar. Na kraju je lopta dobila čudnu rotaciju i ipak završila u mreži. Teško je ovaj gol opisati riječima, bolje da pogledate video:

You don't see this every day 😃 Blaz Janc 🇸🇮#bestofhandball @rzs_si pic.twitter.com/0s0H0nQ22L

— International Handball Federation (@ihf_info) March 17, 2021