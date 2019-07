SLAVKO GOLUŽA ZA NET.HR: ‘Nikakvih sukoba između mene i Line nije bilo. To su zli jezici pokrenuli priču, očito netko baca kost među nas’

Slavko Goluža po osvojenim izborničkim medaljama odmah je iza Line Červara koji ima šest.

Proslavljeni bivši hrvatski rukometaš Slavko Goluža drugi je izbornik po uspješnosti na klupi Hrvatske. Trajao je od SP-a u Švedskoj 2011. do SP-a u Kataru 2015. godine. U svojem mandatu osvojio je tri bronce: olimpijsku 2012. u Londonu, svjetsku 2013. u Španjolskoj i europsku 2012. u Srbiji.

Po osvojenim izborničkim medaljama odmah je iza Line Červara koji ima šest, od toga dvije zlatne (svjetsko portugalsko zlato iz 2003. i olimpijsko zlato iz Atene 2004.).

U preostala tri natjecanja Goluža je imao još jedno polufinale (Danska 2014), jedno peto (Švedska 2011) i jedno šesto mjesto (Katar 2015). Igrač s najviše nastupa i medalja za Hrvatsku (čak 5) danas je trener Tatrana iz Prešova.

Prati sve što se događa u i oko reprezentacije

No i dalje prati sve što se događa u i oko reprezentacije. Posebno pažljivo prati sve aktualnosti uoči samog početka hrvatskog EP-a. I kao takav idealni je sugovornik za rukometne reprezentativne teme.

Posebno kad je riječ o reprezentaciji Srbije. Goluža je tri puta igrao s Orlovima. Ima egal u Švedskoj, poraz u Beogradu u polufinalu EP-a 2012. godine i uvjerljivu pobjedu u Londonu na Olimpijskim igrama iste godine…

“Svi mi pričamo kako je utakmica sa Srbijom kao svaka druga. Nije tako. Još se neke stvari nisu prožvakale. Bit će puno pražnjenja, pogotovo nakon utakmice. Trebaju se kontrolirati emocije. S obje noge biti čvrsto na zemlji”, kazao je u uvodu razgovora za Net.hr Slavko Goluža koji, kad ga se pita čega se sjeća iz tih utakmica sa Srbijom, onda će izdvojiti Duvnjakov promašaj, vratnice u kontri koja nas je koštala pobjede i polufinala na SP-u u Švedskoj…

Neugodna atmosfera u Beogradu 2012.

Sjeća se Goluža i neugodne atmosfere u Beogradu, prepune uvreda, velikog pritiska. Ali ne voli se toga baš prisjećati. Kaže kako bi volio da navijači u Hrvatskoj naprave drugačiju atmosferu, da im ne priredimo ono što je njega i njegove izabranike dočekalo u Beogradu, nego da u prvom redu bodrimo svoju reprezentaciju…

“Ne treba gledati što je prije bilo. Treba gledati naprijed i utjecati što se više može na ljude da sve to prođe u najboljem redu, da se predstavimo u najboljem svijetlu na ovom turniru. Bilo je kako je bilo, na te stvari se ne može više utjecati. To je iza nas. Treba se okrenuti onome što je ispred nas, pokazati pravo naše lice. Sigurno da njima neće biti ugodan ulazak u dvoranu. Ali znamo dobro da su to momci koji igraju skupa s našim momcima. Koji zarađuju kruh igrajući rukomet. Dobro se poznaju, sigurno da će među njima sve biti korektno. Priželjkujemo da i na tribinama Spaladium Arene bude tako”.

Pažljivo je Goluža pratio pripreme i generalku za Euro, utakmicu protiv Crne Gore…

“U razgovoru s Linom uvidio sam da dobro treniraju, da će biti jako dobro pripremljeni, da se odrađuje vrhunski posao. Ono što me veseli je da je zdravlje igrača ok, da nema nekih povreda. Svi jedva čekaju da počne prvenstvo. Utakmica s Crnom Gorom? Nije se u toj utakmici moglo puno toga vidjeti. To su takve utakmice, ne otkrivaju se sve karte. Puno se rotiralo, nije se mogao uhvatiti ritam. Ne treba sad to puno komentirati i isticati. Nego se okrenuti prvoj utakmici na turniru”.

‘Ja i Lino smo u dobrim odnosima, ne može nas nitko posvađati’

Kažete da ste bili s Linom na kavi. Znači, vaš odnos je s izbornikom sad OK? U medijima se pisalo o narušenom odnosu s čovjekom kojem ste bili i pomoćnik u reprezentaciji…

“Papir i internet trpe svašta. Nikad nikakvih sukoba između mene i Červara nije bilo. Dapače, mi smo u jako dobrim odnosima. Nedavno za mog boravka u Skoplju proveli smo tri sata u razgovoru. To dovoljno govori u kakvim smo ja i on odnosima. To su zli jezici pokrenuli priču, očito netko baca kost među nas. Ali vjerujte mi, nas ne može nitko posvađati”, dao nam je do znanja Goluža i dodao:

“Možda to nekome i odgovara. Nikad ne znaš”.

Razvlačila se priča i o sukobu s Ivanom Balićem…

“Upravo sam s njim bio na kavi poslije utakmice s Crnom Gorom. Nas dvojica smo puno toga u životu, u karijeri, prošli skupa. Osvajali smo najsjajnija odličja. Prema tome, to su samo zločeste priče kojima se daje prevelika važnost. Stvarno me ne zanima tko što priča. Tome ne treba pridavati značaj”, rekao nam je Goluža.

Prekinuli smo priču o tome i okrenuli se aktualnim rukometnim temama. Koliko Hrvatska objektivno može daleko na Europskom prvenstvu?

Svi kao jedan za – Hrvatsku

“Gledajte, svi očekujemo puno. I javnost očekuje dobar rezultat. Igramo pred svojim navijačima. Normalno da su velika očekivanja. Ali opet… Oni se trebaju fokusirati na igru. Najbolje što mogu. Trebamo biti svi kao jedan, svi, reprezentacija i navijači, zaboraviti sve što je bilo, podrediti se svi skupa jednom, onom najvažnijem, a to je – Hrvatska!”

Što je sve potrebno da se na velikom natjecanju ode do kraja, da se popne na postolje?

“Sve se mora poklopiti. Jedna utakmica vas može spustiti, unazaditi… Ali vjerujem da će momci, poznavajući ih, imati motiv dokazati se i razveseliti naciju. Znamo dobro koliko ti ljudi znače nama, a isto i mi njima. Navijači se ne smiju razočarati. Moramo biti pametni i odlučni.”, naglasio je Goluža i osvrnuo se na Švedsku i Island u skupini A…

“Znamo da je Švedska uz nas najjača momčad u grupi. Ali opet naglašavam, nikoga se ne smije podcjenjivati. Novo je natjecanje, novi su motivi, ima dosta i promjena u sastavima. Prema tome, ono u što sam siguran, da se nikoga ne bojimo. Najvažnije će biti zadnja utakmica na turniru, to će dati krajnju ocjenu nastupu naše reprezentacije na EP-u”, zaključio je Slavko Goluža.