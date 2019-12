SITUACIJA NIJE IDEALNA, ALI NITI DRAMATIČNA: Upravo će on biti jedna od Červarevih uzdanica; ‘Nadam se da će sijevati na Euru’

‘Dobro se osjećam, zdrav sam što je najbitnije i volio bih još kroz ove pripreme podići formu u borbi za Europsko prvenstvo’

Hrvatska muška seniorska rukometna reprezentacija u ponedjeljak završava prvu fazu priprema u Zagrebu za nadolazeće Europsko prvenstvo kojemu su domaćini Austrija, Norveška i Švedska, prije Božića i kratkog odmora za igrače i članove stručnog stožera, te nastavka, odnosno druge faze koja je na rasporedu od 26. do 30. prosinca u Poreču.

MEGATALENTIRANI IGRAČ ČIJI JE TRANSFER UZDRMAO HR RUKOMET: ‘Zahvalan sam Bogu da je operacija glave dobro prošla’

Nije idealna situacija s ozljedama, ali…

Završni dio priprema je od 1. do 7. siječnja, također u Poreču, u sklopu kojeg će biti i Croatia kup. Uz Hrvatsku, na Croatia kupu koji se održava od 3. do 5. siječnja 2020. godine nastupaju još BiH i Katar. Izbornik Lino Červar nema bašu idealnu situaciju. Prema dobrom starom običaju, situacija s ozljedama ono je što malo muči…

Otpali Mihić i Mileta

Nakon Lovre Mihića s popisa igrača hrvatske rukometne reprezentacije koji će biti na Euru otpao je i Fran Mileta, mladi 19-godišnji igrač Nexea, krilo koje je bilo uvršteno u idealnu sedmorku juniorskog SP-a prošlog ljeta, a na kojem je naša mlada reprezentacija osvojila srebro. Počelo je s ozljedom lista najvažnije Červarove vedete, kapetana Domagoja Duvnjaka za kojeg izbornik Lino Červar kaže kako će igrati na turniru i koji igra u Kielu.

ON JE ZA NEKE NAJSPORNIJI IGRAČ: Mnogi se pitaju što on uopće radi među Kaubojima; ‘I što sad, da pobijem cijeli svijet?!’

Situacija s Musom najviše muči izbornika

Nastavilo se s koljenom ključnog pivota Željka Muse čija situacija najviše muči izbornika. Onda je startnom šuteru Luki Stepančiću popustilo stopalo, pouzdani i bitni Igor Karačić je dobio ponovo po rebrima, a Josip Božić-Pavletić već duže vremena je na bolovanju u Zagrebu, pa ga nema ni na popisu od 28 igrača. Probleme vuče i Luka Cindrić. Ne izgleda dramatično, ali nije ni savršeno u ovom trenutku. No, veseli to što će spomenuti, kako nam je to izbornik rekao, biti spremni za drugi dio priprema…

ČERVAR DONOSI LOŠE VIJESTI ZA MOMČAD I OTKRIVA ZAŠTO NEMA ŠTRLEKA: ‘Pa neću mu se ja dodvoravati’

Povratnici Šunjić i Šebetić

No, vratili su se u reprezentaciju Šunjić i Šebetić, te nakon dugo vremena Brozović. U ponedjeljak ujutro u Kutiji šibica kratko smo porazgovarali s Lukom Šebetićem, koji se priključio dečkima prije dva dana. Desni vanjski francuskog Tremblaya nekad je glasio za najveću mladu nadu hrvatskog rukometa, nakon Domagoja Duvnjaka. Šebetić je sa 17 godina debitirao u Ligi prvaka, a svoju ponajbolju utakmicu u elitnom natjecanju odigrao je u porazu protiv Flensburga (23-30)., kada je igrajući za PPD Zagreb zabio osam pogodaka i bio izabran u momčad kola Lige prvaka. Osvojio je s Hrvatskom europsku broncu 2016, u siječnju 2017. bio četvrti na svijetu…

‘U Poreču se nastavlja još više brusiti rukomet’

Lino Červar izostavio ga je s popisa za Europsko prvenstvo 2018. godine u Hrvatskoj i od tada ga nije bilo na reprezentativnim akcijama, sve do prošle godine kada je naknadno pozvan na pripreme za Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj i Danskoj…

“Priključio sam se prvoj fazi priprema koja završava danas, eto, prije dva dana. Radilo se i obrana i napad, te nešto fizički dio. U Poreču se nastavlja još više brusiti rukomet. Dakle, radit ćemo većinom rukomet”, kazao nam je Luka Šebetić koga smo upitali i kako se trenutno osjeća, je li zadovoljan svojom trenutnom formom?

‘Imao sam dosta dobru godinu, lijepi kraj sezone sa svojim klubom’

“Dobro se osjećam, zdrav sam što je najbitnije i volio bih još kroz ove pripreme podići formu u borbi za Europsko prvenstvo. Imao sam dosta dobru godinu, lijepi kraj sezone sa svojim klubom u francuskoj ligi. Tamošnja je liga vrlo jaka a ja igram dosta. Drago mi je da sam opet tu. Rzagovarao sam s izbornikom Linom Červarom, naravno. Ono što on očekuje od mene je doprinos u obrani i u napadu. Već smo radili neke akcije, razumijem ih. Vježbamo ono što ćemo igrati. Zadovoljan sam svojim šutom. Nadam se da ću to iskoristiti dobro, da će sijevati na Euru”, zaključio je Luka Šebetić.

Za spomenuti kako će se Europsko rukometno prvenstvo prenosit samo na RTL Televiziji, a moći ćete ga pratiti i na portalu RTL i Net.hr.