Maglajlija za Net.hr: 'Jedna utakmica će biti ključna, a Dule je lider'

Senjanin Maglajlija, poznat po svom impresivnom radu u rukometu, a danas se bavi i menadžerskim poslom. Svi koji ga poznaju govore o njegovoj strastvenoj posvećenosti, a sada je s nama podijelio svoja razmišljanja o reprezentaciji Hrvatske na ovom Svjetskom prvenstvu. Za početak zanimalo nas je kako vidi samu atmosferu u reprezentaciji te ima li dobar predosjećaj za ovom prvenstvu.

"Raspoloženje vidim da je dobro. Atmosfera je dobra. Činjenica da se igra u Hrvatskoj izaziva dodatni naboj kod naših igrača. Ne samo kod njih već i kod stožera i navijača. Očekujem da to, uz sazrijevanje ekipe od Olimpijade i prošlog prvenstva rezultira boljim i stabilnijim igrama. Prije svega bih rekao stabilnijim, uz kvalitetu koju ova reprezentacija ima", rekao na je, a zanimalo nas je i kako gleda na mlade igrače koji će na ovom prvenstvu igrati uz iskusne senatora.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ovo je renovirana reprezentacija, ali već dosta igrača je tu, dvije tri godine su zajedno. Oni su sada u najboljim godinama, ali samo par igrača je dostiglo maksimum. Ovi ostali bi trebali napraviti dodatni iskorak, pogotovo kad imate ovako domaći teren i publiku. Reprezentacija je u najboljim godinama s tendencijom rasta. Mislim da mi za narednih šest ili sedam godina imamo jednu sigurnu ekipu", optimistično je rekla legenda rukometa na ovim prostorima. Pitali smo ga i koga vidi kao najboljeg igrača ove reprezentacije.

"Trenutačno naš najbolji igrač, što se vidi i po igrama u klubu, je Ivan Martinović. Dule tu daje dodatnu stabilnost, u svakom smislu, u svlačionici, na klupi, u hotelu... Zagrebovi igrači trebaju odraditi posao, igraju Ligu prvaka, ali i svi ostali. Dobra stvar je što većina igrača igra u svojim klubovima i to značajnu ulogu. Trebaju to prenijeti na teren. Atmosfera se može napraviti samo pobjedama, ali ne treba nam velika euforija da se ne trošimo previše emocionalno. Tako treba ići prema tom četvrtfinalu što će se opet pokazati kao ključna utakmica", objasnio je. Duvnjaku je ovo, kako je sam najavio, zadnje veliko natjecanje, a svoju veliku reprezentativnu karijeru završit će na domaćem terenu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sigurno mu je dodatan motiv. S ove točke gledišta, ne može biti bolje za oproštaj od reprezentacije za koju igra već 20 godina. On je sam po sebi već godinama lider ove reprezentacije, u igračkom i ljudskom smislu. On ima ekstra iskustvo tako da će on znati voditi ovu mlađu, neiskusnu ekipu te ju držati na zemlji", rekao nam je pa nastavio i o treneru Daguru Siggurdsonu.

"Novi je trener s novim sistemom rada, međutim već su se igrači upoznali, a i on se mijenjao i prilagođavao. Prilagodio se mentalitetu i naciji. On je čovjek koji prima sugestije, pametan je, a povratna informacija od igrača je da im odgovara taj sistem rada, odnos igrač-trener... Tako da ja očekujem sve najbolje, a sad što će to biti, vidjet ćemo", kaže nam Maglajlija. Pitali smo ga na što prvo pomisli kada se kaže Hrvatska rukometna reprezetacija.

"Pa pomislim da reprezentaciju koja je osvojila ove dvije vezane medalje (2003. i 2004). Premda je Atlanta bila početna odskočna daska, nikako se ne smije zaboraviti jer su oni temelj ovoga svega", jasan je bio, a isto jasan je bio i kod pitanja o rukometnom GOAT-u.

"Ivano je statistički i službeno proglašen, međutim svaka generacija ima svog, rekao bih. Svako je dao svoj doprinos. Ona prva generacija imala je Saračevića, Čavara i Jovića. Poslije su bili Balić, Metličić... ne možeš nabrojati jednog kada su oni ekipa. Nakon toga je bila generacija koja je osvojila tri bronce, Dule je danas jedini član te reprezentacije. To se tada činilo kao neuspjeh, a danas tražimo da se ta vremena ponove. Duvnjak je taj koji dugo traje, imao je stalno neku tendenciju rasta, a i držao je taj nivo", kaže rukometna legenda. I za kraj, prognoza?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Prognoziram da će četvrtfinale biti ključna utakmica. Tu moramo doći najzdraviji, najspremniji, u najboljoj formi, s glavom... Polufinale bi za mene bilo jako veliki uspjeh", zaključio je Senjanin.

Emisiju 'Vrijeme je za rukomet' i utakmicu Hrvatska - Argentina gledajte (u petak) od 19:45 samo na RTL-u i platformi Voyo! #rtlhr#voyohr#SP2025#vrijemejezarukomet

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: