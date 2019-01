Červar bi se nakon ovog mogao zamisliti

Nekoć najbolji rukometni sudac svijeta Riječanin Vladimir Vujnović, autoritet čija riječ ima težinu kad se govori o rukometnim temama, nije stao na stranu izbornika hrvatske reprezentacije Line Červara u njegovom dizanju glasa kontra sudaca.

Červar je osuo ‘drvlje i kamenje’ po danskim dijeliteljima pravda tijekom utakmice Hrvatska-Njemačka na Svjetskom prvenstvu, no, mišljenje je dobitnika nagrade Frano Bučar za doprinos sportu, Gjeding i Hansen nisu krivi za to što Hrvatska nije u polufinalu turnira.

STIŽE NAJGORA KAZNA ZA DANSKE SUCE? Červar je njihovo suđenje nazvao legalizacijom lopovluka, evo kako će to biti naplaćeno

Korektno odrađen posao

“Danski sudački par je na našoj utakmici protiv Njemačke korektno odradio posao. Danci su još jednom dokazali da spadaju među tri najbolja sudačka para. Od samog početka utakmice držali su se postavljenog kriterija. To se najbolje vidjelo kad su vrlo brzo u dva navrata ostavili Nijemce bez dvojice igrača, isključenih zbog grube igre. Moram priznati da je na tako velikom natjecanju to bilo vrlo hrabro. Tim više jer je riječ o domaćinima natjecanja. Oni su primjenjivali kriterij, a mi to, nažalost, nismo iskoristili”, poručuje Vujnović preko Novog lista te nastavlja:

“Dolazimo do nečega u što se ne želim miješati, ali moram primijetiti. Zbog Cindrićeve ozljede ostali smo s jednim polovnim vanjskim igračem. Duvnjakova ekstra klasa nije dovoljna da svlada obrambenu prepreku poput njemačke. Igrali smo dobro, ali i Nijemci su igrali dobru obranu, a budući da smo bili svedeni isključivo na igru genija Duvnjaka, nismo niti mogli očekivati više. Zahvaljujući fenomenalnim potezima igrača od kojih se to najmanje očekivalo, prvenstveno vratara Šege i pivota Šipića, koji su činili čuda u posljednjim minutima, čak smo došli u situaciju da pobijedimo.”

IHF UZVRATIO UDARAC HRVATSKOJ! Izbornik i igrači napali suce, stigao žestok odgovor o kojem će još biti riječi

Červar izgubio konce

Nastavio je Vujnović osvrtom na ono što je vidio poslije te utakmice.

“Izvlačiti se na suce nakon svega ovoga, poslije utakmice s Brazilom, nije korektno. Dolazimo do situacije zbog koje nismo pobijedili, a to je smirenost i usmjerenost našeg vodstva, odnosno izbornika reprezentacije, koji osobno smatram da se izbornik više bavio suđenjem, zapisničkim stolom, delegatom i svime ostalim, a izgubio iz ruke konce utakmice. Naravno, potpuno je izgubio i kontakt s ekipom, što je tragično za jednog trenera.”

“To se najbolje vidjelo u posljednjem time-outu, koji nam je mogao donijeti prevagu u ovom susretu, a vodio ga je pomoćni trener, umjesto Line Červara, koji se u to vrijeme potpuno nepotrebno svađao s predstavnicima IHF–a, zapisničkim stolom i delegatom. To je najbolji dokaz njegove nemoći. Bilo je, naime, vremena i mogućnosti nešto napraviti. I još nešto, Červar ističe da su nas u posljednjih deset godina suci stalno oštećivali na velikim natjecanjima. Ta konstatacija nije točna. Sjetimo se samo nekih naših problema koje smo imali u ključnim trenucima pa ćemo znati da to nije tako.”

Moramo tražiti novog izbornika

U zaključku je rekao:

“Lino Červar bi mogao biti kažnjen zbog onog ponašanja i to sa najmanje četiri utakmice zabrane vođenja, kao što je svojedobno, samo s pet utakmica, bio kažnjen i Veselin Vujović. Bude li kažnjen, moramo tražiti nekog drugog. Imamo trenera s perspektivom, Hrvoja Horvata. Pokazao je da znanjem, kvalitetom, inteligencijom, mladošću i edukacijom u vrhunskim profesionalnim ekipama već sada treba dobiti priliku kako bismo u idućih godina ostali u svjetskom rukometnom vrhu. Imamo i od koga učiti, od Irfana Smajlagića i drugih. Da ne zaboravimo i Slavka Golužu, kojega su mnogi popljuvali, a tek sada vidimo da je bio na pravom putu kada je podmlađivao reprezentaciju.”

HRVATSKA U LOVU NA KVALIFIKACIJE ZA OLIMPIJSKE IGRE: Evo što treba Kaubojima, ovo su zapravo fantastične vijesti