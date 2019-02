RUKOMETNI MAJSTORI O ČERVAROVOJ TAKTICI: ‘Ima logike, ali bi bilo bolje…’

Silvio Ivandija i Veselin Vujović analizirali ono što svi podcrtavaju kao ključno

Igra bez golmana skupo je koštala hrvatske rukometaše u utakmici Svjetskog prvenstva protiv Brazila. U susretu u kojem se očekivala pobjeda primili su igrači Line Červara već 17 pogodaka do poluvremena i trasirali su put u poraz koji je u konačnici izražen rezultatom 26-29.

Mnogi su prozvali izbornika zbog forsiranja igre sedam na šest u napadu, no rukometni stručnjaci Silvio Ivandija i Veselin Vujović za Večernji list pronalaze uzroke porazu i u nečem drugome.

Izostala reakcija momčadi

“Červar je odlično postavio momčadi protiv Španjolske, ali protiv Brazila izostala je reakcija momčadi. Smatram da igrači nisu imali pravi pristup. Vidjelo se da je nedostajalo agresivnosti, igrači su se premalo uključivali i mislili da će netko drugi povući. Vidjeli ste kakvu su utakmicu rukometaši odigrali protiv Španjolske i kako su se borili. Nažalost, u susretu s Brazilom to je izostalo.”

O samoj igri sedam na šest Ivandija je kazao:

“Bilo je logike da Červar pokuša s tim, ali bi bilo bolje da je na vrijeme osjetio da ne prolazi. Radili smo pogreške, bio je to zapravo splet nesretnih događaja i na kraju smo poraženi. Ja sam za to da se pokuša igrati sedam na šest, ali ne dugotrajno. A ako ti je igrač isključen, smatram da je nekad bolje napadati s igračem manje, posebno ako imaš raspoloženog vratara. No, teško je generalno reći, nekad je to dobro, a nekad nije.”

‘Dobra igra ako…’

Na tragu njegovim misli je i Vujović koji naglašava:

“Mislim da je to dobra igra ako imaš dobre vanjske igrače koji ne mogu doći u poziciju za šut pa sedmim igračem spustiš obranu na šest da bi šutirao izvana, a ne da napraviš gustinu obrane i tražiš prolaz na šest da bi zabio gol s malim vanjskim igračima.”

