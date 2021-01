Njegov potez su žestoko prokomentirali stručni RTL-ovi sukomentatori Petar Metličić, Goran Šprem i Drago Vuković u emisiji Vrijeme je za rukomet

Izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacije Lino Červar najavio je odlazak s te dužnosti po završetku Svjetskog prvenstva nakon 19:23 poraza od Argentine u drugom krugu natjecanja kojim su praktički izgubljeni izgledi za prolazak u četvrtfinale.

“Nismo dobro igrali. Jako sam iznenađen, jer smo prethodne tri utakmice dobro odigrali. Preuzimam odgovornost i mislim da je bolje da umjesto mene dođe netko drugi. Svoj sam dio dao uz puno posvećenosti, strasti i angažmana u vođenju reprezentacije. Mislim da nije u redu da ostanem izbornik nakon što ekipa ovako loše odigra jednu ovako važnu utakmicu”, rekao je Červar za RTL televiziju.

HRVATSKI RUKOMETAŠI ZNAJU ŠTO IM SE SAD ČINITI: ‘U sportu smo puno puta vidjeli da se prolazilo iz nemogućih situacija’

‘Užasan tajming’

Njegov potez su žestoko prokomentirali stručni RTL-ovi sukomentatori Petar Metličić, Goran Šprem i Drago Vuković u emisiji Vrijeme je za rukomet.

“Tajming koji je izabrao je totalno promašen. On je preuzeo odgovornost i na tom mu čestitam, ali to je u trenutku kad je Hrvatska još živa. Što da dođemo u finale sad? On mora zadnji napustiti brod. Možda je bio u tom trenu vruć, ali morao je biti pametniji u tom trenutku. Po meni mu je ovo najveća greška u karijeri”, rekao je Petar Metličić.

LEGENDARNI RUKOMETAŠ OTVARA OČI HRVATSKOJ JAVNOSTI: ‘Najbolje je kazao Prosinečki, ako imaš pun frižider, ne možeš nikad u životu biti sportaš’

“Davati izjave u ovom momentu kad je Hrvatska još uvijek u igri, mislim da to nije dobro”, rekao je Vuković.

“Lino je naš najveći trener, ali danas je napravio veliku grešku. Naša igra nije na nivou na kojem smo očekivali, ali mislim kao da je sad momčad ostavio na cjedilu, iako mislim da on nije to htio. Ovo mu je najgori potez koji je napravio u karijeri”, rekao je Goran Šprem.

Cijelu analizu pogledajte u videu:

Sve utakmice dostupne su na RTLplay.