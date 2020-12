Naše rukometašice su u međuvremenu dobile i zanimljiv nadimak – Kraljice šoka. Nadajmo se da će nas šokirati još bar jednom, pobjedom protiv Norveške u subotu

Da ste prije mjesec dana pitali ljude na ulici da vam nabroje tri hrvatske rukometne reprezentativke, teško da biste dobili ijedan točan odgovor. Danas je priča potpuno drugačija. Ženska reprezentacija Hrvatske stigla je na Europsko prvenstvo lišena očekivanja, a jučerašnjom pobjedom protiv Rumunjske stigle su na bod do polufinala.

U vremenu koronakrize one su postale jedina istinska pozitivna priča u Hrvatskoj. Kroz onaj svakodnevni žamor brojki novozaraženih i preminulih sve smo više počeli slušati njihova imena – Ćamila! Blažević! Krsnik! Ježić! Pijević…

Da ste uplatili deset kuna da će Hrvatska pobijediti u prve dvije utakmice Europskog prvenstva, zaradili biste negdje oko 1500 kuna. Eto, tolike su šanse davale hrvatskim rukometašicama kladionice. Poseban je “gušt“ gledati ih jer se na terenu, ali i izvan njega, dobro zabavljaju. Cure su prava klapa, vidi se to i na društvenim mrežama na kojima svako toliko osvane neki hit-video.

Kriptonit za crne rupe

Bez sumnje su naše cure već sad ostvarile fenomenalan rezultat, a kako iz statusa autsajderki postale jedna od najdominantnijih reprezentacija na cijelom natjecanju pokušali smo odgonetnuti uz pomoć nekadašnje hrvatske reprezentativke Maide Arslanagić.

“Drago mi je zbog cura jer su ih svi već na početku natjecanja otpisali. Ne mogu nikoga izdvojiti od ovih cura. Na terenu se vidi da su one prava klapa. Imaju sjajnu obranu i golmanicu, ali zaista svaku utakmicu se istakne netko drugi. Na terenu one ginu jedna za drugu i to je velika odlika ove reprezentacije“, rekla je u uvodu analize Arslanagić.

Također, velika odlika ove reprezentacije je da za njih ne postoje takozvane “crne rupe“. Notorni su to periodi koji mogu presuditi utakmicu, a još je više ta pojava prisutna u ženskom rukometu nego u muškom, objašnjava nam Arslanagić.

“Obično kad se uđe u crnu rupu, teško se izlazi jer za to treba pokazati veliku mentalnu snagu, a naše cure dosad su se svaki put izvukle i zaredale seriju golova, kao što smo mogli vidjeti i jučer. Tih 10-15 minuta kad vas prestane ići može biti kobno, ali one su ih uvijek uspjele prevladati“, kaže nam bivša reprezentativka.

Kraljice šoka

Nisu fenomen samo naše rukometašice, već i odnos javnosti prema njima. Opće je poznato da hrvatski svoje sportaše vole samo kad su “prvaci svijeta“. Teško je zamisliti da bi se naše rukometašice ovoliko pratile da igraju neki osrednji rukomet. Krivnja za to spada na sve, na nas medije, na navijače, ali i na institucije zadužene za održavanje sportske kulture.

“Kad pobjeđuješ si dobar svima, kad gubiš, nema nikoga da te podrži. Sve je to do sportske kulture koju mi Hrvati zasad nemamo. Vani je totalno drugačija priča i sportaši se puno više cijene. Rijetki vide koliko su te djevojke žrtvovale da bi bile tu, koliko je tu godina mukotrpnog rada, treniranja, krvi i znoja. Neke su odgodile i zasnivanje obitelji da bi mogle igrati rukomet, a to nije mala stvar“, objašnjava Maida pa dodaje:

“Uzmite primjer Danske u kojoj svako selo ima pravu, dobru dvoranu za rukomet i košarku, dok kod nas u Hrvatskoj samo 50 posto škola ima adekvatne dvorane. Za jednu sportsku naciju, što Hrvatska po svojim rezultatima jest, to je poražavajuće. Sportska kultura treba se graditi od vrha, savez mora reagirati i pokrenuti neke promjene pa će se i u javnosti te u medijima podignuti svijest.“

Kao što smo već i napisali, ovaj uspjeh rukometašica donio je bar malo svjetla u ovo sivilo koronakrize u kojem se nalazimo.

“Svima nam je potrebno veselje i pozitiva u ovim tmurnim danima i mislim da su zato ljudi osjetljivi na prijenose utakmica kojih nema na nacionalnoj televiziji. Moraju biti doma, ne smiju ići u kafiće u kojima bi svi mogli zajedno navijati i to ih jako smeta. I mi bivše reprezentativke ovih smo dana dosta pričale kako bi ovakav sjajan rezultat mogao puno napraviti za ženski rukomet u Hrvatskoj koji je već godinama na marginama. A curama bih samo poručila da što manje prate medije i što se događa kod kuće te se fokusiraju na utakmice koje im dolaze“, zaključila je Arslanagić.

