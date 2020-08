REPORTAŽA NET.HR-A: Ovaj PPD Zagreb ima ono nešto, itekako su ozbiljna momčad; ‘Moramo to dokazati na terenu’

‘Vječni’ hrvatski prvak PPD Zagreb priprema se za novu sezonu i u svojoj svlačionici ima nova imena

PPD Zagreb, nešto slično kao i Cibona u košarci, iza sebe ima dobro odrađen prijelazni rok i sad ima ozbiljnu momčad za novu sezonu. U zagrebovoj svlačionici je pet novih ljudi, plus Mario Vuglač koji je sad registriran.

Šest pojačanja, pet reprezentativaca

Tu su dakle srpski reprezentativac Todor Jandrić (22), reprezentativno desno krilo, vlasnik europskog srebra od početka ove godine Vlado Matanović (25), iskusni slovenski reprezentativac s topom u lijevoj ruci Žiga Mlakar (30), reprezentativac Bosne i Hercegovine koji će biti pojačanje na poziciji kružnog napadača, povratnik Senjamin Burić (29), reprezentativac Srbije, moćni i masivni bek, dešnjak i dvometraš Nemanja Obradović i spomenuti Mario Vuglač, jedan od najvećih pehista hrvatskog rukometa koji je karijeru završio prije dvije i pol godine kao 26-godišnjak nakon niza ozljeda ramena i koljena, ali se odlučio vratiti, jer je ipak u najboljim godinama i može još toga dati rukometu.

Zagrebaši se pod paskom Igora Vorija i njegovog stručnog stožera koji još čine Denis Špoljarić, novopridošli Tonći Valčić, trener vratara Arian Jović, kondicijski trener Šime Tomašević, te fizoterapeuti Damir Kajba i Slobodan Škorić, pripremaju za novu sezonu. Iza njih je 17 dana priprema, danas su ušli u 18.

Kako će Zagreb izgledati u novoj sezoni u kojoj se još ne zna što će biti sa SEHA ligom, to bi bilo pretenciozno govoriti. S prognozama se ne zaletavaju ni u klubu. Ono što Igor Vori naglašava, a u tom je smjeru i nama govorio u svom prvom velikom intervju nakon što je sjeo na klupu PPD Zagreba, da mladi koji su tu moraju napraviti iskorak, da stranac koji je u momčadi mora pokazati da je pojačanje. Druge filozofije nema.

‘Dat ćemo priliku mladim igračima. Brinut ćemo se da mladi igrači napreduju’

“Dat ćemo priliku mladim igračima. Brinut ćemo se da mladi igrači napreduju u klubu. Želim da naše pozitivne stvari dignemo na jednu višu razinu i da to bude naš forte. Rekao sam da mi te naše dobre stvari podignemo na razinu odlični, a loše stvari da podignemo na dobro, i mi ćemo time napraviti dobar posao. Igrači se moraju naviknuti na takav sistem rada. I kad oni vide da to stvarno daje rezultata i pomaka, da će im biti bolje i da će uživati u tome. Sve što ćemo raditi je za napredak igrača i naravno moj osobno. Meni je trening sve. Najbitnije za mene i cijeli stručni stožer je to da igrači sa smiješkom dolaze na trening i sa smiješkom odlaze s njega. To znači da su oni zadovoljni. A ne da se trenira pro forme. To mora svima biti ljubav, ne obveza.”, kazao nam je početkom lipnja Igor Vori.

Momčad Zagreba, barem ovako na papiru, izgleda dobro, ambiciozno, respektabilno.

Momčad po linijama

PPD Zagreb ima šutersku liniju s Božovićem pa sada s Obradovićem, Mlakarom i Vuglačem koja će biti prijetnja, a tu su još i Hrstić, te mladići Srna i Vistorop od kojih se puno očekuje, kao i Luka Mrakovčić. U vanjskoj liniji je i Slovenac Aleks Vlah na sredini, tako da nema minusa.

Krila su također dobra. Josip Božić-Pavletić i najzvučnije Vlado Matanović na desnom, kao i Valentino Ravnić, David Mandić i Davor Ćavar na lijevom.

Kružni napadači će biti Darko Stojnić, Marin Šipić i Nikola Grahovac, a na golu Ašanin i Jandrić. Ovako na prvu, usudimo se reći da, nakon dugo vremena, ovo je najbolje složena momčad posljednjih godina. No, to će trebati opravdati na terenu. Jer, ono je jedino mjerilo.

Matej Ašanin pokazao je svoje vratarske kvalitete na EP-u početkom godine u Austriji, Norveškoj i Švedskoj. Odlaskom legendarnog kapetana Zlatka Zlaje Horvata u makedonski Metalurg, Vori mu je ukazao čast i dao kapetansku vrpcu.

“Kao što ste i sami kazali, velika čast i privilegija je biti kapetan Zagreba. S druge strane, velika je odgovornost biti kapetan bilo kojeg kluba, pa i ovako velikog kao što je to Zagreb. Uvijek se mora nositi s time ali meni je izuzetno drago i veselim se tome. Nadam se da će što prije sezona početi, pa da mogu i ja kao i čitava momčad u jednoj novoj ulozi krenuti”, kazao nam je Matej Ašanin, kojem je prošla sezona donijela povratak u hrvatski rukomet. Stao je na gol Zagreba, vratio se u reprezentaciju, u prvom dijelu sezone bio odličan, a u drugom malo pao, ali taj drugi dio sezone nije potrajao, prekinut je zbog pandemije koronavirusa pa je i taj lošiji dio zaustavljen. No, sad je na redu sasvim nova priča, pod novim trenerom, u drugačijoj ulozi…

Matej Ašanin: ‘Hvala Igoru na povjerenju’

“Vjerojatno da je Zlaja Horvat ostao, on bi i dalje bio kapetan. Zlaja je neponovljiv, ima najduži staž i legenda je kluba. Ali, u svakom slučaju, hvala Igoru na povjerenju što me gleda tim očima. Nadam se da ću opravdati njegovo povjerenje”.

Bivši trener golmana u Zagrebu, sad samostalni i prvi trener Doboja Mario Kelentrić, snažno je utjecao i na Ašaninovu karijeru. Bio mu je puno više od običnog trenera…

“Nadodao mi je temelje, dosta mi je temelja Kele nadodao. Puno mi je pomogao, ne samo golmanski nego i za prilagodbu. Mislim, ja sam se praktički vratio doma, ali opet, vratio sam se u neko novo okruženje. On mi je najviše pomogao da se prilagodim”, govori nam Matej Ašanin i nastavlja o ozbiljnoj momčadi koju Zagreb ima, odnosno o tome kakvu ulogu bi mogli igrati u Ligi prvaka:

“Znate kako je, jedno je na papiru a drugo je uživo. Moramo to dokazati na terenu. Na dobrom smo putu, radimo dobro, imamo nove ljude u momčadi i pokušavamo to posložiti. Ali, ja mislim da se možemo boriti i da možemo doći daleko, ako će se igrati SEHA liga, Liga prvaka i to. Možemo vrlo daleko. Teško je, u pogonu smo, hvala Bogu svi smo zdravi. Sve je dobro za sad, nema nikakvih ozljeda nakon duge stanke. Korone isto nema. Testirali smo se, zdravi smo i negativni. Samo nam ostaje da igramo rukomet”.

Hoće li biti novca za testove? Našalili smo se malo s Matejom…

“Hahah, e taj dio ne znam, taj dio morate nekog drugog pitati. Ali da su skupi, jesu, pogotovo ako idemo momčadski gledano”.

David Mandić: ‘Sve više i više napredujem’

Reprezentativac i osvajač srebra na Euru David Mandić bit će jedan od nositelja Vorijevog Zagreba. Dečko koji se godinama kalio u Ljubuškom prošle je godine obukao Zagrebov dres i snašao se u njemu kao da ga nosi već godinama.

“Dobro treniramo za novu sezonu. Svi dečki su zdravi što je najbitnije. Nema korone, idemo svako malo na testiranja. Uvijek smo negativni što je jako dobro. Pazimo se, preporučili su nam da ne idemo po kafićima i zatvorenim prostorima. Da se razumijemo, odemo mi na piće, ali više u neko otvoreni prostor, na terasu, da smo vani. Držimo se preporuka da nismo u zatvorenom prostoru. Jedemo samo kod kuće. Pazimo se, pa ćemo vidjeti kako će to krenuti kad počnu utakmice”, objašnjava nam David Mandić i nastavlja:

“Više radimo na kondiciji, na fizici, na snazi. Treniramo dva puta dnevno i navečer je većinom taktika. Vori to dobro slaže, još nismo uigrani, još se tu treba dobro raditi i mislim da će to biti sve dobro. Jako smo mlada momčad, ima nekih iskusnih igrača. Mislim da će to biti jako dobro, bolje nego prošle godine”.

David Mandić je na prošlom Euru ispričao još jednu veliku priču. Na terenu se bori i izgleda kao pravi ratnik spreman poginuti u bitci. I njega veseli to što se Zagreb pojačao…

“Ukupno šest igrača je novih u momčadi, vidjet ćemo kako će se oni uklopiti u Vorijev sistem. Moram dati sve od sebe kao i svake godine, moram ići korak po korak. Sve više i više napredujem. Želim nastaviti istim putem, vidim da mi se svakodnevni naporni rad isplati. Jako dobro treniramo. Sigurno da sam jedan od nositelja igre Zagreba, to kažu svi novinari, i trener mi to govori. Baš mi je trener neki dan rekao da moram malo motivirati suigrače, dati im savjete oko nekih stvari. Igram dobru obranu i moram samo tako nastaviti, pomagati svojoj momčadi”:

Žiga Mlakar: ‘Bitno je da se svi uklopimo dobro, da osjetimo jedan drugog u igri,’

Zagreb se nekako uzda u Slovence na toj desnoj strani. Lani je u napadu imao Gašpera Hrastnika, a sad je tu poznati Žiga Mlakar. Iskusni Celjanin, trebao bi dati sigurnost i stabilnost igri Zagreba. Sa 30 godina bit će najstariji igrač u momčadi. Slovenski reprezentativac igra je deset godina u Celju, a dvije posljednje u poljskoj Wisli iz koje je i došao u Zagreb. Igra u oba smjera, čvrst je u obrani, nije doduše nešto prebrz ali to kompenzira lucidnošću i maštovitošću. Zna itekako dobro podvaliti loptu pivotu na crtu, stabilan je i ne oscilira puno. Trebao bi činiti dobar tandem s Vuglačem…

“Za sad je u Zagrebu sve OK. Igrali smo i jednu prijateljsku utakmicu, radimo malo i s loptom, ne samo na fizici. Sad će se sve polako prebaciti sto posto na rukomet. Za sad je sve u redu, ekipa je super, dečki su super, ako ćemo nastaviti ovako raditi, trenirati, ovim tempom, mislim da će biti sve dobro”

Mlakar je bio ozlijeđen i nije igrao do ožujka, puko mu je prst. No, do tog trenutka je trpao za Wislu…

“Do studenog sam zabio mislim 40 golova. Da, zabio sam puno golova. Bitno je da se svi uklopimo dobro, da osjetimo jedan drugog u igri, da što više radimo rukometno, da se što više nađemo u akcijama, da sveukupno to povežemo. Svih 6 igrača na terenu treba biti maksimalni u igri. Želimo napraviti uspjeh, nešto dobro, ne samo biti prolaznici. Znamo kakvo je ime Igor Vori, ima puno iskustva. može prenijeti puno stvari iz svoje karijere na igrače, može nam pomoći da budemo bolji, savjetovati nas u teškim trenucima kako odreagirati, kako se ponašati”.

Vlado Matanović još je jedan aktualni hrvatski reprezentativac sa srebrom s Eura u momčadi, jedan od petorice aktualnih (Ravnić, Ašanin, Mandić, Hrstić). Uz Božića Pavletića nakon odlaska Horvata dugoročno rješenje Zagreba. Uz desno krilo, može igrati na desnom vanjskom.

“Ma ne pratim više koji nam je ovo dan treninga, moram vam priznati da sam se malo izgubio. Izgleda mi sve super ovdje. Na razini koju sam i očekivao. Mlada je momčad, vjerujem da ćemo se truditi, raditi puno više, jer znamo da moramo sami sebi dokazati. Nismo iskusni, ali imamo iza sebe dobrih utakmica. To nam je dobro za naprijed, da pokažemo da možemo. Neke stvari ćemo rješavati svojom snagom i voljom, one koji će neki rješavati iskustvom. Zadovoljan sam sa svime do sad”.

Vlado Matanović: ‘Trener nam je rekao da smo mi radnička ekipa’

Matanović je došao iz Gorenja u Zagreb. Još nije previše razgovarao s Vorijem hoće li ga koristiti na dvije pozicije kao što je prošle sezone Veselin Vujović koristio Horvata na poziciji desnog beka.

“Na meni je da pokažem što mogu i što znam. Naravno, za to je potrebno i malo hrabrosti da se u ovim prijateljskim utakmicama malo i pokaže. Vidjet ćemo, na meni je da se postavim, da pokažem. Liga prvaka? Nikad unaprijed neću govoriti što možemo napraviti. Znam da svaku utakmicu moramo ići korak po korak i davati sto posto. Ako budemo iskoristili slabosti protivnika, vjerujem da se može puno toga napraviti. Na nama je sve. Baš nam je trener nakon utakmice rekao da smo mi radnička ekipa i to moramo biti na terenu. Jedino s radom i trudom možemo nešto pokazati na utakmicama”.