RAZGOVARALI SMO S LINOM ČERVAROM POTPUNO OTVORENO: ‘Neću dozvoliti da mi neki mangupi sole pamet’

Razgovarali smo s izbornikom hrvatske rukometne reprezentacije Linom Červarom

Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije, proslavljeni Lino Červar, uistinu je zanimljiv tip. Uvijek kad s njim razgovaramo, nekako samo skliznemo s rukometnih na životne teme. On je valjda jedan od rijetkih, ako ne i jedini trener, usudili bi se kazati na svijetu, koji rukometna znanja implementira s društvenim, ljudskim shvaćanjima i vrijednostima, te sve to skupa pokušava projicirati, prebaciti na svoje igrače, odnosno teren kao takav.

Da, nevjerojatan je Lino. Kao i uvijek, o vam nikad neće direktno odgovoriti na pitanje, niti će biti kratak u odgovorima, uvijek će ponuditi analizu i to će potrajati. Tako je bilo i sad. Kad smo pričali s njim, po tko zna koji put, uvjerili smo se s koliko energije zrači, s koliko žara priča o rukometu…

‘Kad gledam u strop razmišljam o rukometu’

“Ja non stop razmišljam o rukometu, živim ga. Meni je on doručak, ručak i večera. Kad gledam u strop razmišljam o rukometu”, kazat će Lino s kime smo razgovor započeli o širem popisu kandidata za utakmice protiv Srbije u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2020. godine. Hrvatska i Srbija će prvu utakmicu igrati 11. travnja s početkom u 18.00 sati u dvorani Aleksandra Nikolića u Beogradu, a uzvratni susret je na rasporedu 14. travnja u 20.30 u dvorani Krešimira Ćosića u Zadru.

Lino nije kalkulirao, pozvao je jaka imena poput Zlatka Horvata, Manuela Štrleka, Željka Muse, Domagoja Duvnjaka, Luke Cindrića, Igora Karačića, Luke Stepančića itd…

“Radim inkubaciju mladih igrača u jednu jaku skupinu igrača, radim sinergiju sa starim igračima, najjačim imenima, iskusnim igračima, jer oni moraju imati razvoj kako treba. Meni je jasno da smo mi u jednoj drugoj situaciji nego što je bila ona zlatna generacija koja je vladala svjetskim rukometom, mi smo u situaciji da moramo stvarati jednu novu generaciju koja mora biti jaka i odgovoriti na sve zahtjeve natjecanja koje su pred njih postavljena.

Kontinuitet rezultata kakav nema nitko

Tako nam je prvi zadatak kvalifikacije Europsko prvenstvo 2020., kao i kvalifikacije za Olimpijske igre. Daj Bože da se kvalificiramo. Imamo u vrlo kratkom roku velika dva natjecanja plus kvalifikacije ove godine.

Ispred reprezentacije je puno obveza i sve ćemo ih pokušati izvršiti”, govori nam Lino Červar s kojim nas razgovor vodi prema stvaranju nove moćne rukometne hrvatske reprezentacije. Jer, kolika god bila očekivanja od Kauboja, kakve god visoke ambicije nacije bile, istina je ta da naša rukometna reprezentacija i nije više u samom rukometnom vrhu, nije više u onom elitnom razredu zajedno s Danskom, Norveškom, Francuskom, Njemačkom, Švedskom…

Realno, mi smo u onoj drugoj jakosnoj skupini zajedno sa Španjolskom, Brazilom, Mađarskom, Islandom, Makedonijom. Barem ako ćemo gledati prema plasmanima sa posljednjeg SP-a. No, imamo kontinuitet kakav nema nitko u svjetskom rukometu…

“Na to moramo biti ponosni. Mi smo možda i jedina reprezentacija u svijetu koja je, evo sad već skoro dva desetljeća, u vrhu svjetskog rukometa. Nismo uvijek bili prvi, nismo uvijek bili najbolji, ali smo bili među TOP 5, 6 reprezentacija svijeta. Primjerice, jedni Francuzi koji su puno više osvojili od nas u posljednjih 20 godina, imali su trenutke kad su na velikim reprezentativnim natjecanjima bili deseti, dvanaesti. Mi nismo…

Prema tome, moramo se ponositi sa svim dostignućima, rezultatima koje smo do sad ostvarili, mala smo zemlja, imamo malu selekciju igrača, naši rezultati su podvig. Znamo mi vrlo dobro da ne možemo uvijek biti prvi, ali zato možemo držati jedan kontinuitet nastupa, rezultata, jer pravi uspjeh je u stvari kontinuitet rezultata, a mi se s tim možemo ponositi i hvaliti”, rekao nam je Lino i kad smo već pomislili prijeći na novo pitanje, prekinuo nas je i nastavio govoriti:

‘Moramo reafirmirati trenersku struku, imamo sve manje trenera’

“Ali, s druge strane ima tu i problema koje sam uočio i oko kojih sam također angažiran. Ne samo da moramo reafirmirati trenersku struku, jer imamo sve manje trenera, klubovi u svim kulminativnim sportovima imaju isti problem. Znači, nema novaca, moraju se klubovi snalaziti, neki klubovi više nisu na onoj razini od prije. U košarci Split, Zadar itd.. Znači, moramo se snaći u takvim uvjetima.

Drugi problem je da nekako još više damo poticaj trenerima, ne samo u velikim gradovima nego i u manjim mjestima. Vi možda ne znate, mladi ste, ali ja se sjećam da je rukomet uvijek krasilo to da su mladi igrači iz provincije dolazili u Zagreb na studij, budući vrhunski igrači i jednako tako školovani ljudi. Znali smo odgajati vrhunske igrače i pamtne ljude, škola je jako bitna, ne možeš biti danas vrhunski igrač a da nisi školovan.

Znači, još više trebamo raditi na tome da se pažnja daje mladima, da se s njima još više radi i to mi je sad preokupacija. Dakle, treneri i rad s mlađim dobnim skupinama, želimo dobiti na masovnosti mladih igrača, kao i na trenerima jer to daje kvalitetu. To je budućnost našeg rukometa”.

“Nema odmora dok traje obnova”, rekli smo Lini, onako u šali…

“Tako je, upravo to. Nema odmora. Kad se uhvatiš jednog posla moraš biti posvećen, iznimno posvećen, a to treba krastii svakog tko ozbiljno radi jedan posao, posebno onda kad se radi s mladim ljudima”, odgovorio nam je…

‘Na SP-u smo pokazali lijepi rukomet, veliku kvalitetu pored svih problema’

Nešto više od dva mjeseca je prošlo od završetka Svjetskog rukometnog prvenstva u Danskoj i Njemačkoj na kojem je Hrvatska osvojila šesto mjesto. Upitali smo izbornika kako sad, s tolikim odmakom, gleda na nastup svojih igrača, odnosno reprezentacije?

“Kao što sam prije kazao, tako i sad mislim. Iznimno sam ponosan na svoje igrače. Mislim da smo pokazali na SP-u jedan lijepi rukomet, veliku kvalitetu i pored svih problema koje imamo. Pa mi na turniru nismo imali 12 igrača koji su igrali na Europskom prvenstvu 2018. Također, na natjecanje smo otišli bez 6 ozlijeđenih igrača, bitnih za momčad kao što su Marić, Mamić, Cindrić uopće skoro nije igrao, da sad ne nabrajam.

Prema tome, sa svim tim hendikepima mi smo pobijedili jednog svjetskog i olimpijskog pobjednika, da nismo bili oštećeni tako jako, toliko da je čitava svjetska javnost vidjela ono što se događalo protiv Njemačke, pred 20 000 ljudi u dvorani, mislim da bi ova generacija, pored svega, ponovno igrala u završnici turnira. Opravdali smo povjerenje, ali sad trebamo nastaviti u istom tonu. Želimo nastupiti na Olimpijskim igrama, i sami znate da je Hrvatska dva puta bila olimpijski pobjednik, ’96. i 2004. godine i sad želimo s jednom novom reprezentacijom također ostvariti jedan dobar, povijesni rezultat, ako dragi Bog da”.

Nismo mogli a da ga ne pitamo o utakmici s Njemačkom, u dvoboju u kojem nas je pobjeda vodila u polufinale SP-a. Dramu u Kölnu režirali su danski suci Martin Gjeding i Mads Hansen koji su pogurali Njemačku do pobjede.

Krađa protiv Njemačke

U zadnje dvije minute Nijemcima su vratili loptu iako je ona čisto izgubljena, a onda minutu prije kraja kod jedan razlike za Nijemce, sudili su Karačiću probijanje koje su samo oni vidjeli. Bila je to katastrofalna odluka u korist domaćina, odluka s kojom se Červar, naša klupa i igrači na terenu nisu mogli pomiriti. Da, pokrali su nas i nikom ništa. A s druge strane, rukomet je valjda jedini koji zanemaruje modernu tehnologiju, koji nema načina na koji se ista može koristi. Tehnologija u rukometu uopće ne postoji, a kako je koristiti da i ne govorimo. Sve su to problemi i pitanja na koje još nismo dobili odgovore…

“Onaj naš video s izdvojenim sudačkim pogreškama koje je izdvojio HRS imao je milijun i sto otvaranja, prema tome… A sami događaji poslije toga vam govore da EHF I IHF vrše anketiranje među svim reprezentacijama svijeta to se treba promijeniti da bi bila veća regularnost. Ukazali smo na nešto što je nedopustivo. Slobodno sudačko uvjerenje i bilo kakvo sudačko uvjerenje direktno odlučuje o uspjehu i neuspjehu.

Moramo promijeniti rukometna pravila, o tome se sad ispituje i javnost. Treba promijeniti pravila u ona koja će omogućiti da najbolja momčad, bolja momčad pobijedi. To je glavni cilj sporta, to je osnovno načelo povelje sporta. Prema tome, mora se donijeti rukometna pravila s kojima ćemo svi biti zadovoljni. To trebamo promijeniti u rukometu i vaterpolu koji još uvijek gaje konzervativna pravila koja nisu sukladna s vremenom u kojim živimo, gdje se traži poštenje, pravednost itd”.

‘Moramo se boriti za pravdu’

Pamti se još i njegov verbalni napad na novinara Jutarnjeg lista Dražena Krušelja i sve svoje “neprijatelje” nakon važne pobjede protiv Francuske 23-20 u Kölnu…

“Ma s pravom sam se naljutio na njega. Smatram da je sazrelo vrijeme da se javnost ne truje jalovim političkim odlukama koje su često puta neuspješne, nego da se više investira u djecu i da se poštuje rad.

A ne da se ciljano želi omlitaviti ljude koji žele raditi, kao i djecu koja se žele usavršavati u sportu. Sport je dio društva, nedjeljivi dio kulture, obrazovanja i odgoja. Sport je život koji nudi dosta prepreka. Zato sam uvijek promotor da se djeca što više bave sportom.

Ja uvijek stojim iza onog to kažem, 40 godina sam posvetio djeci. Neću dozvoliti da mi neki mangupi sole pamet. Prema tome, mi se moramo boriti za pravdu, ne smijemo ostati indiferentni i ostati po strani. Trebamo se boriti za istinu, za pravu, svatko u svom poslu. Zato smo pobjede i posvećivali djeci, kao i onim koji su u teškim situacijama koji se moraju boriti protiv takvih kao što je on. Moramo posebno biti osjetljivi na nemoćne, napuptene, one koji se ne mogu braniti. Zato sam rekao da slavlje protiv Francuske posvećujem njima i djeci”, zaključio je Lino Červar.