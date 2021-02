Prvi golman portugalske rukometne reprezentacije Alfredo Quintana doživio je u ponedjeljak srčani udar na treningu svog kluba Porta te je od posljedica nažalost preminuo.

Ovaj 32-godišnji vratar srušio se na treningu, odmah je odvezen na hitnu gdje su se liječnici borili za njegov život, ali ovaj udarac, nažalost, nije mogao obraniti.

Our thoughts are with Alfredo's family, teammates and friends… 🙏🏼 #inmemoriam pic.twitter.com/KmIcnEyepm

Alfredo Quintana: “The warrior” who left too early. @AndebolPortugal have shared the tragic news that Portugal goalkeeper Alfredo Quintana has passed away, aged 32. Our deepest sympathies & thoughts are with Alfredo’s family, friends & teammates in this extremely difficult time. pic.twitter.com/pgrbbZJ30Q

— International Handball Federation (@ihf_info) February 26, 2021