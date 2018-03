PROSLAVLJENE LEGENDE ZA NET.HR O ČERVAROVOM OSTANKU NA KLUPI KAUBOJA: ‘Lino ne može puno toga promijeniti, ali može jednu bitnu stvar’

Nikša Kaleb i Zdravko Zovko za Net.hr komentirali su prihvaćanje Červarovog izvještaja i produljenje suradnje s njim od strane Upravnog odbora Hrvatskog rukometnog saveza

Iako je Lino Červar najavio odlazak, došlo je do velikog preokreta i proslavljeni hrvatski rukometni trener ostaje na klupi Kauboja.

Odlučio je tako Upravni odbor Hrvatskog rukometnog saveza, a razlog je prekratak rok do novog reprezentativnog okupljanja.

Vijest je u hrvatskim medijima okarakterizirana kao “iznenađujuća”, “veliki preokret”… Upravo zbog navedenog. Dio hrvatske javnosti smatra kako je to loša odluka Saveza, dio, naime, misli kako je to najlogičnije i najbolje rješenje koje se u HRS-u moglo donijeti…



‘To uopće nije iznenađenje’

“Mislim da to uopće nije iznenađenje. Jer, Savez je valjda vidio da učestalo mijenjanje izbornika ne bi dovelo do željenog rezultata, pa da bi bilo bolje dati priliku izborniku na duži rok. I onda podvući crtu i vidjeti što se napravilo u nekom zadanom roku”, kazao nam je proslavljeni bivši rukometaš Nikša Kaleb i nastavio:

“I prije Europskog rukometnog prvenstva, kad su me pitali je li Lino dobro riješenje, rekao sam da je zbog igrača koji su s njim radili i zbog onih koji nisu s njim imali prilike raditi, a kojima će on biti dodatni motiv za dokazivanje. Jer se radi o treneru koji je napravio najveće uspjehe u hrvatskom rukometu. Tako da igrači koji budu dolazili u reprezentaciju svakako će imati motiva za sve što će im Lino govoriti da realiziraju u igri i vjerujem da će od njih izvući maksimum”.

Iako je Nikša Kaleb Červarov ‘vojnik’ koji je sudjelovao u osvajanju brojnih odličja, između ostalih svjetskog i olimpijskog zlata, i koji je za reprezentaciju odigrao 79 utakmica te dao 152 gola, nema dlake na jeziku kad govori o rukometu, kad analizira postojeće stanje. Nije jedan od onih koji okolišaju u odgovorima, koji kalkuliraju, možemo reći kako nije jedan od onih “proračunatih” likova koji svoje odgovore zamataju u celofan i serviraju ih na “diplomatski” način. Zbog toga je vrlo zahvalan sugovornik. To je pokazao i ovim:

Kaleb: ‘Sustav rada s mladima u hrvatskom rukometu nije dobar’

“Lino sam ne može puno toga promijeniti, ali ima svoju trenersku vrijednost s koje može sugerirati da se neke stvari kompletno promjene u hrvatskom rukometu. A to je sustav rada s mladima. Možemo mi govoriti da je sustav rada s mladima dobar, ali nije. Ti naši mladi igrači koji igraju u stranim klubovima nemaju uloge u svojim momčadima kakve su nekad imali Balić, Metličić i Lacković. Znači oni nisu nositelji igre u svojim klubovima jer nisu toliko odškolovani u domaćoj ligi. Isto tako ne gajimo rukomet koji smo prije gajili. Znači, ne igramo obranu 3-2-1, idemo linijom manjeg otpora. Nemamo agresivnosti itd, itd…. Ponavljam, Lino sam ne može promijeniti nešto puno, ali može iskoristiti svoj utjecaj da se promijeni taj sustav koji je danas u našem rukometu”, zaključio je Nikša Kaleb.

Zovko: ‘ To je dobar potez Saveza i Červara za dobrobit našeg rukometa’

Bivši izbornik hrvatske reprezentacije na njenim prvim međunarodnim natjecanjima, jedan od najtrofejnijih hrvatskih rukometnih trenera i rukometaša uopće, 62-godišnji Zdravko Zovko, također nam je prokomentirao Linin ostanak na klupi Kauboja…

“Pa to smo i očekivali. Čestitam Lini. Drago mi je što je tako završilo i mislim da je to dobar potez Saveza za dobrobit hrvatskog rukometa. I od strane kolege Červara, naravno. Nije dobro stalno mijenjanje izbornika nakon svakog “neuspjeha”, uvjetno rečeno neuspjeha… Za jedan dugoročni rad mislim da je potrebno da imamo čovjeka koji će duže biti na izborničkoj klupi, koji će svoje ideje sprovesti i realizirati i mislim da je to bio jedini ispravni i pravi potez. Vjerujem da će to vrijeme i pokazati”, rekao nam je Zovko.

Hrvatska rukometna reprezentacija je na nedavnom “hrvatskom” EP-u osvojila peto mjesto, dok je prvo mjesto pripalo Španjolcima koji su u finalu porazili Švedsku. Treća je bila Francuska nakon što je u borbi za broncu dobila Dansku.